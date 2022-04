Innenminister zu Protesten in Huancayo: „Sie sind keine Bauern oder Transporter, sie sind Vandalen und Kriminelle“

Der Innenminister Alfonso Chávarry kritisierte die Proteste, die Blockade und den Shutdown des Transports in Huancayo, in der Region Junín, aufgrund einer Liste von Ansprüchen, die Spediteure und Landwirte bei der Regierung von Pedro Castillo trotz der Installation eines Arbeitstisches mit den Vertretern der Exekutive, um eine Einigung zu erzielen.

„Die Demonstranten sind keine Bauern, sie sind keine Transporter; es sind junge Vandalen und Kriminelle, die drei Wände zerbrochen und die Tür des Kolosseums zerbrochen haben. Du versuchst sie zu beruhigen. Sie greifen die Bullen mit Steinen an, die Polizei benutzt nur Tränengas, um sie zu kontrollieren „, sagte er RPP Noticias.

Der Leiter des Innern hatte an der Delegation des Ministerrates teilgenommen, um mit den Gewerkschaftsführern zu sprechen. Es gab auch die Justizminister Feliz Chero, für Energie und Bergbau, Carlos Palacios, für Wirtschaft, Carlos Graham, und für Agrarentwicklung und Bewässerung, Óscar Zea. Darüber hinaus werden sie vom stellvertretenden Minister der PCM, Jesús Quispe, einigen Kongressabgeordneten und Kardinal Pedro Barreto begleitet. Letzterer wurde von Präsident Pedro Castillo um Anwesenheit gebeten, als er den Erzbischof von Huancayo als Vermittler fragte.

Der Landwirtschaftsminister Óscar Zea hatte erwähnt, dass sie einen Dialogtisch eingerichtet hatten, an dem „die wahren Vertreter unserer Brüder“ teilgenommen hatten, mit denen sie nach einer Lösung suchen würden. In den Straßen von Huancayo werden jedoch weiterhin Demonstrationen durchgeführt.

„Wir wollen Castillos Anwesenheit, wir wollen nicht, dass die Clowns kommen (in Anspielung auf die Minister). Das wollen die Menschen in Huancayo „, sagte ein Bürger gegenüber Radio Exitosa.

Ein Bauer seinerseits nannte Pedro Castillo einen „Lügner“ und erwähnte, dass der „zweite Agrar Reform „war eine vom Staatsoberhaupt geschaffene Lüge, da sich die Situation der Landwirte nicht verbessert hätte.

„Wir haben einen Präsidenten, der alle Produzenten angelogen hat. Er ist ein lügender Präsident, der sein Wort nicht hält. Wir wissen, dass dieser Stillstand, wenn wir uns jetzt nicht mit der gesamten Straße verteidigen, weil sie bereits das Extrem erreicht hat. Er hat sich nicht daran gehalten. Diese Agrarreform war seit ihrem Beginn eine vollständige Lüge. Sie begannen bei der zweiten Agrarreform zu liegen. Wir haben uns von den Produzenten täuschen lassen. Wir dachten, dass er, ein Landsmann, wie wir denken würde „, sagte er gegenüber RPP Noticias.

Manifestaciones continúan en Huancayo. Foto: Redes sociales.

PETER CASTILLO SAGTE

Pedro Castillo entschuldigte sich bei den arbeitslosen Fluggesellschaften und Landwirten, weil er angegeben hatte, dass sie bezahlt wurden protestieren in der Region Junín.

„Ich möchte das Land klarstellen und meinen Landsleuten klarstellen, dass es, wenn ich mich an das peruanische Volk wende und in einigen dieser Aussagen, ein Missverständnis gegeben hat und ich es klären muss, indem ich mich entschuldige oder den Menschen vergebe. Ich muss sie tausendmal machen, weil ich nie schlecht bin Absichten „, sagte er während einer Rede im San Martin.

Die Demonstranten in Junín haben um ihre Anwesenheit am Dialogtisch gebeten, aber sie haben nichts zu diesem Thema gesagt, sie haben lediglich erklärt, dass sie der Exekutivdelegation in Huancayo die Anweisung gegeben haben, den Streik sofort zu lösen.

„Ich begrüße die Bereitschaft unseres Premierministers und unserer Minister, und in dieser Rolle muss ich sagen, dass es nicht notwendig ist, einen Kommunikationskanal zu behindern, dies durch Dialog zu tun, hier ist ein Raum für Offenheit in dieser Regierung, sie haben die Türen des PCM, der Ministerien und des Präsidentenbüros“, sagte er.

Schließlich rief der peruanische Herrscher zu einem Dialog zwischen den Vertretern der Exekutive und den Gewerkschaftsführern in Huancayo auf, obwohl sie weiterhin auf ihrer Präsenz in der Region Junín bestehen.

LESEN SIE WEITER