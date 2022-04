Ich fördere den Widerruf des Mandats nicht, ich interagiere nur mit Bürgern: Claudia Sheinbaum

Die Regierungschefin von Mexiko-Stadt (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, sprach erneut über den Widerruf der Mandatskonsultation von Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO), obwohl sie sagte, sie fördere keine demokratische Bewegung.

Während einer Pressekonferenz wies die Präsidentin der Hauptstadt darauf hin, dass Veröffentlichungen über ihre sozialen Netzwerke die Interaktion mit den Bürgern anstreben und nicht die Konsultation am 10. April fördern.

La mandataria capitalina señaló que las publicaciones a través de sus redes sociales buscan la interacción con la ciudadanía (Foto: Twitter/@Claudiashein)

Am Ende der Installation des Wasserkabinetts im Büro des Bürgermeisters von Miguel Hidalgo erklärte die Leiterin der lokalen Exekutive, dass sie mit dem Nationalen Wahlinstitut (INE) zusammenarbeite, um die Pakete mit den Stimmzetteln zu schützen und zu übertragen, da die gesamte Unterstützung „wie in jedem anderen wahl“.

In seiner Teilnahme prangerte Sheinbaum Pardo an, dass es eine schwarze Kampagne gegen den Widerruf des Mandats und Präsident López Obrador gebe.

„Es ist eine Übung zur Bürgerbeteiligung, und schwarze Kampagnen helfen der Demokratie nicht, im Gegenteil, es trübt sie, und wir wollen, dass die Übung bekannt wird und dass die Menschen teilnehmen. Historisch gesehen bedeutet dies eine Übung zum Widerruf des Mandats des Präsidenten“, sagte er.

Sobre la reforma electoral que promueve el mandatario federal, la jefa de Gobierno de la CDMX dijo estar a favor (Foto: Twitter/@Claudiashein)

Zur Wahlreform, die vom Bundespräsidenten gefördert wird, sagte die Regierungschefin des CDMX, sie sei dafür und argumentierte, dass einige Ratgeber die Wahlwahlen „nicht unparteiisch waren“.

Und es ist so, dass nach der Verabschiedung der Stellungnahme im Senat der Republik mit einem Dekretentwurf, damit Beamte die Nach Konsultation des Widerrufs des Mandats ist mandataria capitalina in seinen sozialen Netzwerken aktiv geblieben und hat die Benutzer zur Teilnahme an der Übung sowie an ihren Pressekonferenzen eingeladen.

La mandataria capitalina se ha mantenido activa en sus redes sociales (Foto: Twitter)

Kurz nach der Ankündigung der Genehmigung des Dekrets schrieb Sheinbaum Pardo in seinem sozialen Netzwerk: „Jetzt können wir darüber sprechen, was uns verboten wurde. Teilnahme an der Übung zur partizipativen Demokratie am 10. April.“

Am 19. März, während ihrer Tour durch die neu rehabilitierte Mexiko-Tenochtitlan Road, forderte die Leiterin der lokalen Exekutive erneut die Bürger auf, an der Widerrufskonsultation teilzunehmen.

„Vergessen Sie nicht, dass wir am 10. April einen Termin mit der Demokratie haben“, sagte er am Ende der Veranstaltung.

Er fügte hinzu, dass die Teilnahme an der demokratischen Konsultation, die er als „historische“ Übung bezeichnete, darin besteht, seine Rechte auszuüben.

Am 26. März sagte er über seine offiziellen sozialen Netzwerke: „Diesen 10. April gibt es einen Termin mit der Geschichte. Zum ersten Mal können wir entscheiden, ob der Präsident von Mexiko seine Amtszeit fortsetzt. Stellen Sie sich vor, diese Übung hätte schon einmal existiert. Manche wollen nicht teilnehmen. Es ist seine Entscheidung. Die Mehrheit will partizipative Demokratie.“

