„House of the Dragon“: alles über die Serie, die drei Jahrhunderte vor „Game of Thrones“ spielt

Das Game of Thrones-Universum wird die Erweiterung der literarischen Saga auf dem kleinen Bildschirm mit widerspiegeln Haus des Drachen. Die Geschichte wird als Prequel funktionieren, da die Ereignisse 300 Jahre früher stattfinden als in der ursprünglichen HBO-Produktion zu sehen war im Jahr 2019 ausgestrahlt. Die achte und letzte Staffel hat das Publikum auf der Welt nicht sehr glücklich gemacht, und diese kommende Serie verspricht, das Interesse an dieser fantastischen Welt von George R. R. Martin wiederzubeleben. Hier erfahren Sie mehr über alles, was über diesen Titel bekannt ist.

Synopsis und Handlung des Originalbuches

In erster Linie konzentriert sich die Prämisse auf das Targaryen-Haus drei Jahrhunderte vor seinem fast vollständigen Aussterben. Wir werden Viserys treffen, der König Jaehaerys Nachfolger des Eisernen Throns werden muss , obwohl er möglicherweise nicht bereit genug ist, diese Verantwortung zu übernehmen. Andere Charaktere, die in dieser Handlung ebenfalls eine wichtige Rolle spielen werden, sind Prince Daemon, Prinzessin Rhaenyra und Prinzessin Rhaenys; und andere Familien wie die Velaryons, die Hightowers, die Lannisters und der Starke.

Das Spin-off ist eine Adaption des Romans Fire and Blood (2018), der sich mit den Ursprüngen des Drachenhauses von der Landung von Aegon bis zur Regentschaft von Aegon III in Westeros befasst . Dieses Buch erzählt, wie diese Adligen und Drachenhalter den Fluch von Valyria überlebten und sich auf der Insel Drachenstein niederließen.

Laut der offiziellen Handlung erzählt uns der erste veröffentlichte Band „ausführlich die Geschichte einer so faszinierenden Familie: angefangen bei Aegon I Targaryen, dem Schöpfer des ikonischen Eisernen Throns, und gefolgt von den übrigen Generationen von Targaryens, die heftig darum kämpften, die Macht und den Thron zu erhalten. bis zum Eintreffen des Bürgerkriegs, der sie fast beendet hätte.“ Auf diese Weise will er beantworten, was in den Ereignissen des Tanzes der Drachen passiert ist und wie das Leben zuvor war, als Drachen den Himmel überquerten.

Wer ist in der Besetzung und wo wurde sie gedreht?

Die Hauptdarsteller von House of the Dragon sind Matt Smith als Dämon; Emma D'Arcy als Rhaenyra Targaryen; Paddy Considine als Viserys Targaryen; Eve Best als Rhaenys Targaryen ; Steve Toussaint Corlys Veleryon; Olivia Cooke als Alicent Hightower; Rhys Ifans als Otto Hightower; Fabien Frankel als Ser Criston Cole; und Sonoya Mizuno als Mysaria. Weitere Schauspieler in der Produktion sind John Macmillan, Savannah Steyn, Wil Johnson, Jefferson Hall, Gavin Spokes, Ryan Corr, Matthew Needham, Graham McTavish, David Horovitch und Bill Paterson.

Die Staffel wurde von George R. R. Martin selbst zusammen mit Ryan Condal und Miguel Sapochnik geschrieben, Letzterer führte Regie bei mehreren Episoden von Game of Throne. Der Film wurde von Kilner, Geeta Patel, Greg Yaitanes und Sapochnik inszeniert. Die Dreharbeiten fanden in Leavesden Studios in Watford (Großbritannien) sowie in Los Angeles, Irland und Spanien (insbesondere in den Städten Cáceres, Trujillo und Granada) statt.

Erscheinungsdatum auf HBO Max

HBO Max wird die erste Folge von präsentieren Haus des Drachen am 21. August und wird mit die wöchentliche Ausstrahlung des Restes der Saison. Insgesamt wird es zehn Kapitel geben, die sich auf die Geschichte des Targaryen-Hauses konzentrieren werden, drei Jahrhunderte bevor Daenerys ihre Reise zum Thron als Mutter der Drachen beginnt. Es ist noch nicht bekannt, ob die Fernsehliteratur für eine zweite Staffel verlängert wird, aber eine solche Ankündigung wäre nicht überraschend, da ihr Vorgänger acht Raten hatte, die Jahr für Jahr unter den großen Erwartungen des globalen Publikums veröffentlicht wurden.

