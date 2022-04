Fito Paez kehrte zurück und verzauberte die Kolumbianer bei ihren Konzerten in Bogotá und Medellin

Die Veranstaltungen, die für 2020 geplant waren und die mit dem Eintreffen der Pandemie stattfanden, wurden verschoben, bis sie schließlich in Kolumbien ankamen, um in Medellín, im La Macarena Events Center und in Bogotá in der Movistar Arena vorgestellt zu werden Endlich Fans des argentinischen Sängers konnten wieder zuhören die Lieder seines Idol-Musicals.

Im Alter von 59 Jahren am 13. März kam Fito Paez in die Stadt des ewigen Frühlings, nachdem er seine Präsentationen verschoben hatte. Der Künstler saß jedoch nicht still und während der Zeit der Haft widmete er sich dem Komponieren neuer Songs, um seine beiden neuen Alben mit den Titeln „The Wild Years“ und „Futurología Arlt“ zu präsentieren.

„Ich bin ein Mann von Vorständen, meine Wirtschaft hängt nicht nur von Konzerten ab, sondern ich bin bereits süchtig. Ich könnte nicht ohne auf der Bühne leben, weil es mich sehr glücklich macht und es ist der Ort der totalen Enteignung, selbst wenn Sie organisieren und viel Erfahrung haben, passieren immer ungewöhnliche Dinge und das füttert Sie irgendwie mit der Hitze der Menschen „, sagte er in einem Interview mit Colprensa, bevor er die Tour erneut begann, da sich die Etappen im Rahmen der wirtschaftlichen Erholung des Landes öffnen.

Nun, der gebürtige Rosario, Argentinien, teilte seinen Anhängern während seiner Show in Medellin und Bogotá etwa 21 Lieder mit. In der ersten Stadt war das Publikum ab 8 Uhr abends bereit, wo das Publikum Minuten vor Beginn der Show seinen Namen rief, damit es mit Liedern wie „Giros“, „Die Musik der Träume deiner Jugend“, „Natur des Blutes“, „Dinge, die mir gut tun“, unter anderem.

Insgesamt waren es etwa 100 Minuten, in denen der argentinische Künstler die Teilnehmer seines Konzerts begeisterte, in dem sie all die Wut des Rock auf Spanisch entladen konnten, die durch jede Ecke des La Macarena Entertainment Center rumpelte.

Fito Paez y su presentación en el Movistar Arena de Bogotá con lleno total, los asistentes quedaron encantados con el show. Foto: Cortesía.

Dort endete die Nacht mit einem seiner bekanntesten Songs wie 'Mariposa tecknicolor', in dem er veröffentlichte, nicht aufhörte, das Lied zu chanten, und schrie, bis er seinen Namen nicht mit den Rufen „olé, olé, olé, fito“ verstehen konnte, erwähnte die digitalen Medien El Colombiano. Es ist erwähnenswert, dass der Argentinier auch das Lied „Und gib meinem Herzen Freude“ a cappella aufführte und auch das Orchester leitete, das ihn zu verschiedenen Zeiten der Nacht begleitete.

Bereits in Bogotá überraschte der Performer von '11 und 6′ die Hauptstadt mit einem speziellen Mitglied für seine Show. Es war Carlos Vives, mit dem er den Song „Cable a tierra“ aufführte, einen der am meisten erwarteten Songs in seinem Repertoire, der Teil seines Albums „Giros“ ist.

Fito Paez y Carlos Vives interpretando la canción 'Cable a tierra' durante su presentación en Bogotá en el Movistar Arena. Foto: Cortesía.

„Carlos ist in der lateinamerikanischen Kultur aufgrund vieler Faktoren sehr wichtig. Dies ist einer der leisesten, die uns glauben ließen, dass es zu Zeiten, in denen dieses Material nicht verbreitet werden konnte oder sollte, nicht verbreitet wurde, also danke Carlos und wir schulden Ihnen viel davon“, sagte Fito Paez in seiner Präsentation.

Während der Aufführung von Carlos Vives über das Lied zögerten die Künstler nicht, sich zu einer Umarmung zu verschmelzen, die die Verbindung zwischen den beiden Nationen künstlerisch demonstrierte und wie uns dasselbe Gefühl in der Musik vereint.

