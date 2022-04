Faitelson, Orvañanos, Garcia und mehr gaben ihre Vorhersage der ersten Phase der Tri in Katar ab

Mexico's midfielder Jesus Gallardo (L) vies for the ball with Argentina's forward Paulo Dybala, during their friendly football match at Mario Alberto Kempes stadium in Cordoba, Argentina, on November 16, 2018. (Photo by EITAN ABRAMOVICH / AFP)

Mexiko hat bereits die Rivalen bestätigt, denen sie während der Gruppenphase von Katar 2022 gegenüberstehen werden. Polen, Argentinien und Saudi-Arabien werden die Rivalen sein, die es bei der Qualifikation für das Achtelfinale zu schlagen gilt. Obwohl Gerardo Martino zwei Weltklasse-Teams gegenüberstehen wird, sind die meisten Experten zuversichtlich, dass er die notwendigen Einheiten für das vierte Spiel erhalten kann, obwohl er dort vor einer weiteren bedeutenden Herausforderung stehen würde.

Luis García Postigo hat nachdrücklich dafür gesorgt, dass Mexiko vier von zwölf möglichen Einheiten gewinnen wird, nachdem es gegen Polen gezogen, gegen Argentinien verloren und Arabien besiegt hatte. Mit dieser Statistik konnte er den zweiten Platz belegen, obwohl er versicherte, dass „er mit Frankreich kreuzt. Dann weiß ich es nicht mehr „, über seinen Twitter-Account.

El Perro Bermúdez se mostró optimista sobre el desempeño de México en Qatar 2022 (Foto: Twitter/@enriquebermudez)

Ein weiterer Kommentator, der ein ähnliches Bild vorhersagte, wenn auch mit unterschiedlichen Ergebnissen, war David Faitelson. Der umstrittene Sportjournalist stützte sich auf einige Siege gegen Polen und Saudi-Arabien, obwohl er zustimmte, dass Tata Martino gegen Argentinien verlieren wird. In dieser Hinsicht war er seinen Vorhersagen nicht sicher, weil er abschließend sagte: „Mach Pläne und Gott wird über sie lachen“.

Javier Alarcón, ehemaliger Sportleiter bei Televisa, war konkreter und ging nicht auf die Ergebnisse ein. Und er ist sich sicher, dass „Mexiko die gleichen Chancen hat wie Polen, den zweiten Platz zu erreichen“, aber obwohl er zuversichtlich ist, ins Achtelfinale zu gehen, ist er sich nicht sicher, ob er Teams der Gruppe D wie Frankreich oder Dänemark schlagen kann.

Javier Alarcón dudó que México pueda llegar al quinto partido (Foto: Twitter/@Javier_Alarcon_)

Während einer Analyse der Diskussionsteilnehmer von Fox Sports sagte Raúl Orvañanos, dass „Mexiko für die nächste Runde etwas zu tun hat“. Im gleichen Bereich stimmte Luis Fernando Tena, Olympiasieger von 2012 in London, zu, dass Mexiko das Achtelfinale spielen wird. Sein Hauptanliegen ist jedoch die Verbesserung der Funktionsweise des Teams sowie ein möglicher Zusammenstoß mit Frankreich.

Antonio de Valdes erklärte auch, dass Mexiko große Chancen habe, die erste Phase zu überwinden. Obwohl er den meisten seiner Kollegen zustimmte, erklärte er vorsichtig, dass Saudi-Arabien nicht unterschätzt werden sollte, aber er sollte sich auch nicht „selbstbewusst fühlen, wenn er einer Macht wie Argentinien gegenübersteht“.

Los partidos de México en la fase de grupos (Foto: Twitter/@miseleccionmx)

Obwohl Mexiko in der jüngsten Ära Polen übertroffen hat, begünstigte das einzige Mal, dass Gesichter bei einer Weltmeisterschaft gesehen wurden, die Europäer. In Argentinien schlug 78 die Trikolore 3-für-1 und hinderte ihn daran, in die nächste Runde zu gehen. Im Jahr 2017, als sie das letzte Mal kollidierten, gelang es den Azteken, die Polen mit einem Tor von Raúl Jimenez zu schlagen. Die Anwesenheit von Robert Lewandowski wird jedoch Erwartungen an das Duell in Katar wecken.

Mexikos zweiter Rivale wird Argentinien sein. Die Südamerikaner haben in den vier WM-Duellen gewonnen, die ausgetragen wurden. Das letzte Mal, dass sie miteinander konkurrierten, war 2019, als sie Tri del Tata Martino mit 4:1 besiegten. Seine jüngste Copa America-Meisterschaft sowie sein prominenter Kader machen ihn im zweiten Spiel der Gruppe C zu einem klaren Favoriten.

México enfrentó y venció a Polonia en 2017 (Foto: AP)

In Katar wird Mexiko zum ersten Mal gegen Saudi-Arabien bei Weltmeisterschaften spielen. Sie haben dies jedoch bereits in drei Ausgaben des Confederations Cup getan, bei denen die Tricolor mit mindestens zwei Toren vor sich gewonnen hat. Darüber hinaus wurden zwei Freundschaftsspiele mit einem Sieg der Azteken und einem Unentschieden ausgetragen. Trotz des Trends muss Martino vorsichtig sein, da Asiaten Teams wie Japan und Australien übertrafen.

Für den Fall, dass Mexiko den ersten oder zweiten Platz in seinem Sektor belegt, wird es das erste Ausscheidungsspiel gegen den Anführer oder Unterführer der Gruppe D spielen. In dieser Gruppe sehen Frankreich und Dänemark wie große Favoriten aus, um die Positionen zu besetzen, aber Tunesien sowie der Gewinner der Vereinigten Araber Emirates, Australien oder Peru, werden versuchen, ihren Kurs in Richtung Achtelfinale zu komplizieren.

