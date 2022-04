„Er hat keine Ahnung“: Faitelson verteidigte Chicharito de Cuauhtémoc Blanco

Javier Hernández, Stürmer der LA Galaxy, war der Grund für ein weiteres Kapitel der Rivalität zwischen David Faitelson und Cuauhtémoc Blanco. Anlässlich der Auslosung der Weltmeisterschaft 2022 in Katar trat die Debatte über die Abwesenheit von Chicharito in Gerardo Martinos Forderungen erneut in Kraft. In dieser Hinsicht war der ehemalige Spieler der Aguilas del América entscheidend dafür, dass er Tapatio nicht für den WM-Streit in Betracht ziehen würde, eine Situation, die David Faitelson unangenehm machte.

Der Sportjournalist nutzte seinen Twitter-Account @Faitelson_ESPN, um die Position des derzeitigen Gouverneurs von Morelos zu verurteilen. Abgesehen davon, dass er sein Argument leugnete, war er der Ansicht, dass er nicht über ausreichende Kenntnisse über die entscheidende Rolle verfügt, die Chicharito Hernández angesichts der mangelnden Eindringlichkeit in der Trikolor-Offensive spielen könnte.

La última vez que Chicharito vistió la camiseta del Tricolor fue en 2019 (Foto: Daniel Becerril/REUTERS)

Und während eines Interviews für das Futbol Picante-Programm wurde Cuauhtémoc Blanco zu verschiedenen Fragen im Zusammenhang mit der mexikanischen Nationalmannschaft befragt. Als die Diskussionsteilnehmer den Namen Javier Hernández wieder aufnahmen, sagte der ehemalige Fußballspieler, er kenne die Situation, die den Galaxy-Stürmer von den Spielen der mexikanischen Nationalmannschaft ferngehalten habe, obwohl er auch versicherte, dass er nicht mehr auf ausreichendem Niveau sei.

„Ich persönlich würde es nicht tragen, wenn ich ein Trainer wäre, würde ich es nicht tun. Weil ich nicht will. Ich verstehe mich gut mit ihm, aber ich weiß es nicht. Die MLS wächst stark, aber er ist nicht mehr auf dem Niveau. Für mich gibt es es es nicht mehr „, sagte er als Antwort auf die Frage von Sergio Dipp.

Monat für Monat rufen Anhänger und Experten, die die Rückkehr der Chivas-Akademie des Guadalajara Sports Club zur Tata Martino gefordert haben. Ihre Abwesenheit hat sich jedoch durchgesetzt. Obwohl seine Leistung in der aktuellen MLS-Saison günstig war, bestritt der Präsident des Mexican Football Federation (FMF), dass sein Name erneut in die endgültige Liste der Weltmeisterschaft 2022 in Katar aufgenommen werden könne.

La ofensiva del combinado nacional no logró ser lo suficientemente contundente durante el Octagonal Final de la Concacaf (Foto: Henry Romero/REUTERS)

„Wir haben ihn nicht gerufen. Wir haben Gerardo Martinos Entscheidungen respektiert. Es gibt Gründe, und ich würde es von nun an nicht mehr in den Anrufen sehen „, sagte Yon de Luisa, nachdem er an der Auslosung für die Gruppenphase des WM-Turniere teilgenommen hatte.

Die Aussagen des FMF-Präsidenten werden bestätigen, dass der Torschützenkönig in der Geschichte der Nationalmannschaft für mindestens zwei Jahre und drei Monate abwesend ist. Es sei daran erinnert, dass Chicharito das letzte Mal ein Spiel mit der Nationalmannschaft spielte, im September 2019 während eines Freundschaftsspiels gegen die Mannschaft der Vereinigten Staaten war.

El tridente de Raúl Jiménez, Hirving “Chucky” Lozano y Jesús “Tecatito” Corona no ha podido anotar un solo gol en la era de Gerardo Martino (Foto: Twitter/ @miseleccionmxEN)

Obwohl er nicht über die Statistiken verfügt, mit denen er sich in seinen besten Jahren in Europa rühmte, hat sich Javier Hernández in der MLS-Saison 2022 mit dem Galaxy hervorgetan. Während vier gespielter Spiele war er mehrmals mit Punkten anwesend. Darüber hinaus schlug er mit 52 Toren in Mexikos Trikot andere historische Stürmer wie Jared Borgetti, Cuauhtémoc Blanco und Luis Hernandez.

Trotz der Statistiken zu seinen Gunsten und der regelmäßigen Gegenwart, die er erlebt hat, hat Chicharito nicht die Zustimmung von Gerardo Martino, Teil des absoluten Teams zu sein. Auf diese Weise setzt der Argentinier auf Persönlichkeiten wie Raúl Jiménez, Henry Martin, Rogelio Funes Mori und sogar Santiago Giménez als seine Hauptangriffsachsen, obwohl sich keiner von ihnen als Maßstab konsolidiert hat.

