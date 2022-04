Eduin Caz beendete seinen Urlaub wegen Fans, die herausgefunden haben, wo er wohnte

Mitten in seinem Urlaub in Zihuatanejo, Guerrero, musste Eduin Caz den Ort verlassen, an dem er wohnte, da draußen viele Fans darauf warteten, dass er ging.

In seinen temporären Geschichten auf Instagram teilte der Sänger von Grupo Firme mit, dass er seinen Urlaub mit seiner Familie an den Stränden von Zihuatanejo genoss, ohne zu denken, dass er seine Koffer früher als gedacht wieder packen müsste, da Dutzende von Anhängern herausfanden, wo er wohnte und waren warte darauf, dass ich bei ihnen lebe.

Während der Sänger und seine Frau ihre Koffer packten, teilte er mit, dass sich außerhalb des Ortes, an dem sie wohnten, ungefähr 100 Personen befanden und er aufgrund der Anzahl der Personen nicht mehr alle wie zuvor bedienen könne, also beschloss er, die Reise zu beenden.

El cantante lamentó tener que dejar Zihuatanejo, pero no se mostró molesto con sus fans (Foto: Instagram/@eduincaz)

„Hier sind wir eine Familie und packen Taschen, weil die Leute hier wussten, wo wir sind. Wir sind in Zihuatanejo, ich empfehle ihnen, sich auszuruhen. Es gibt bereits mehrere Personengruppen, die ich mit Fotos besuche, aber das geht nicht. Im Moment denke ich, dass ungefähr hundert Leute da draußen sind, also müssen wir in Rente gehen... wir haben diesen Urlaub verpasst. Gott segne dich „, sagte er in einem Video, in dem er lächelnd aussieht, aber zurückgetreten ist.

„Unsere Ferien sind vorbei“ und „Wir können nicht mehr bleiben“ waren einige Worte, mit denen er ankündigte, Zihuatanejo zu verlassen.

Cazares räumte ein, dass die Situation außer Kontrolle geriet, daher war es besser, nach Hause zurückzukehren. Er dankte jedoch der Öffentlichkeit, die an den Stränden von Guerrero nach ihm suchte und ein Video mit einigen seiner Fans teilte.

Bevor er nach Hause zurückkehrte, machte Eduin Fotos mit den Anhängern, die ihn fragten, und versicherte sogar, dass alle, die sich ihm näherten, bevor sich zu viele Menschen versammelten, zufrieden gewesen wären.

El cantante se reunió con sus fans para cantar canciones de Grupo Firme (Foto: Instagram/@eduincaz)

In dem Video, das er auf seinem Instagram-Profil geteilt hat, singt er mit mindestens 40 Personen, die sich außerhalb der Unterkunft befanden, in der er Urlaub machte. Zusammen mit ihnen spielte er einen Teil des Liedes Ya superame von Grupo Firme.

Schließlich veröffentlichte er einige Videos, in denen er gesehen wird, wie sein Haustier in ein Privatflugzeug steigt, um nach Hause zurückzukehren.

Vor einigen Tagen wurde Eduin Cazares zu einem Trend in sozialen Netzwerken, als er einen TikTok-Trend replizierte, bei dem eine Person einer anderen Person, mit der sie zusammen ist, die Haare zieht nimmt das Video mit dem Lied Chalet de Eden Muñoz im Hintergrund auf.

Dieses Lied wurde mit dem Trend viral, da es in einer seiner Strophen heißt: „Ein Ruck und rein für die Zukunft“. Deshalb ging der Sänger zusammen mit dem Lied heimlich auf zwei Frauen zu, damit er, wenn dieser Teil des Liedes gespielt wurde, an ihren Haaren ziehen konnte. Nach dieser Aktion verließ Eduin die Szene und bezeichnete ein Gesicht der Verzweiflung.

Einige Internetnutzer nahmen es nicht gut auf, dass Caz sich dem Trend anschloss, kritisierten ihn in den Kommentaren und versicherten, dass es respektlos ist, jemandem die Haare zu ziehen, um ein Video zu drehen. Es waren jedoch mehr diejenigen, die es mit Anmut nahmen.

„Nein Edwin tu nooo, aber ich gebe es an dich weiter, weil du sie nicht entwirrt hast, es war leicht“, „Trotzdem ist es unhöflich“, „Lauf, dass sie dich mit dem fliegenden Flipflop erreichen“, „Oh wie ungezogen“, waren einige der Kommentare als Antwort auf das Video.

