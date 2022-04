Dies war Javier Aguirres Debüt für Mallorca bei seiner Rückkehr zum spanischen Fußball

Javier Aguirre gab sein technisches Regiedebüt im Real Club Deportivo Mallorca mit einer Niederlage gegen Getafe bei seiner Rückkehr zum spanischen Fußball. Der Unterschied in der Punktzahl war dank des Tors von Borja Mayoral minimal, in einer Verpflichtung, die dem 30. Spieltag von La Liga entsprach. Der Piraten-Trupp kämpft darum, die Abstiegsposten zu verlassen.

Die Rückkehr von El Vasco zum iberischen Fußball verlief nicht wie erwartet. „In den verbleibenden neun Spielen müssen wir genug Punkte sammeln, um in der ersten Liga weiterzumachen. Das habe ich vor „, sagte der Trainer vor dem Spiel. In der Meisterschaft marschiert das Team mit 26 Punkten auf dem achtzehnten Platz, was sie jetzt kosten würde, um die Kategorie zu verlieren.

Der Wert der Niederlage gegen die Azulonen steigt, weil sie ein direkter Konkurrent im Kampf um das Ende des Tisches sind. Der neue Verein des mexikanischen Trainers hat dann noch acht Spiele übrig, um das Ziel zu erreichen. Zu seinen nächsten Rivalen gehören Atletico Madrid, Elche, Alaves, Barcelona, Granada, Sevilla, Rayo Vallecano und Osasuna.

Nachdem Aguirre erst Ende Februar aufgrund schlechter Ergebnisse von den Monterrey Rayados getrennt worden war, wartete er nicht allzu lange, um sich einem neuen Projekt anzuschließen. Der Trainer kehrt zum spanischen Fußball zurück, um seine Karriere auf den europäischen Bänken fortzusetzen. Auf Clubebene ist es der Spanier, dessen Nationalität er am meisten geführt hat.

Javier Aguirre fichó por el Mallorca. Foto: Twitter @RCD_Mallorca

Der Weg von Vasco konzentrierte sich jedoch nicht nur auf Spanien, da er neben dem mexikanischen auch Erfahrung im Fußball aus Japan, Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten hat. Der Rest der Vereine, die er geführt hat, waren der Al-Wahda Football Club, Atlante, Pachuca, Monterrey und die Seniorenteams von Japan, Ägypten und Mexiko. Letzteres bei bis zu zwei Gelegenheiten.

In seiner Bilanz hat der Trainer Titel in Mexiko und den Vereinigten Arabischen Emiraten, aber nicht in Spanien. Mit den Tuzos gewann er 1999 die Liga MX und mit den Rayados die Convacaf Champions League. Mit Al-Wahda gewann er zweimal den President's Cup und einen League Cup. International hat er in der Ausgabe 2009 eine Gold Cup-Trophäe mit Mexiko. Hier ist die Passage des Mexikaners durch La Liga:

Bei den Rojillos war es vielleicht die wichtigste Zeit im spanischen Fußball. Aguirre kam auf den alten Kontinent, um zum ersten Mal mit Osasuna zu führen, wo er vier Saisons blieb und zu einem Finale der Copa del Rey führte (verlor gegen Real Betis) und am Ende der Saison 2005-2006 einen historischen vierten Platz gewann.

Er kam 2006 im Madrider Team an, nachdem er in seinem vorherigen Team ein gutes Gefühl hinterlassen hatte. Vasco saß drei Saisons lang auf der Matratzenbank und brachte den Verein unter anderem auf die ersten Plätze in La Liga zurück und trat nach mehreren Jahren, in denen er dies nicht getan hatte (mehr als ein Jahrzehnt) auf kontinentaler Ebene an.

Im Jahr 2010 trat der Mexikaner in einer ungünstigen Situation den Maños bei. In dieser Saison war der Verein der letzte in der Gesamtwertung, aber am Ende der Meisterschaft gelang es ihnen, mit einem Sieg im letzten Spiel in der ersten Liga zu bleiben. Der Fall wurde von den spanischen Behörden wegen des Verdachts einer Spielmanipulation untersucht, sie haben jedoch bereits festgestellt, dass es so etwas nicht gab.

Bei den Sittichen war die Geschichte ähnlich. Der Kampf, nicht abzusteigen, war nichts Neues für Aguirre, der das Ziel in den zwei Jahren, in denen er als Trainer war, erreicht hat. In seiner ersten Saison kämpfte er nach einem großen Comeback der Ergebnisse sogar um Wettbewerbspositionen in Europa. Es war von 2012 bis 2014.

2019 kam Javier erneut mit den Pepineros an, um das Team vor dem Abstieg zu retten. Zur schlechten Bilanz des Mexikaners konnte er diesmal seine Mission nicht erfüllen. Diejenigen, die von Aguirre angeführt wurden, hielten in der ersten Liga bis zum letzten Tag fest, an dem ihre Zukunft endgültig entschieden wurde. Der Trainer und Leganés beschlossen, ihre Beziehung danach nicht fortzusetzen.

