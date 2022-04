Die Regierung sieht eine Befreiung von der Zahlung des CSI für Brennstoffe um 90% vor und wird der Lebensmittelgruppe ein Projekt zur Entlastung von IGV vorlegen

Der Minister für Wirtschaft und Finanzen, Oscar Graham, gab bekannt, dass die Regierung beschlossen hat, die Zahlung der Selective Consumption Tax (ISC) an Kraftstoffe um 90 Prozent. Die Maßnahme soll den Anforderungen von Luftfahrtunternehmen und Landwirten gerecht werden, die sich am sechsten Tag der Arbeitslosigkeit befinden.

Der Beamte berichtete über diese Entscheidung während des Dialogs in Huancayo (Junín), wo zwei Gefolgsleute kamen vom Ministerrat an. Er kündigte auch an, dass es weder Steuern auf Treibstoff noch Steuern auf den Verkauf von Hühnchen und anderen Lebensmitteln geben werde

„Wir werden einen Gesetzentwurf vorschlagen, um die Allgemeine Umsatzsteuer (IGV) für Produkte zu befreien, die eine größere Komponente im Verbraucherkorb haben: Huhn, Ei, Mehl, Nudeln“, sagte Graham.

MINISTER FÜR ENERGIE UND BERGBAU: TREIBSTOFF „STEIGT NICHT FÜR DIE REGIERUNG“

Der Minister für Energie und Bergbau, Carlos Palacios, wandte sich an und bat um Verständnis Protestanten in Huancayo, Junín, die sich gegen den Preisanstieg von Treibstoff und Düngemittel. Dieser unbefristete Streik ist an seinem sechsten Tag und zwei Räte des Ministerrates trafen in der Gegend ein.

Mit einem Megaphon in der Hand und in Begleitung von Polizeibeamten wies der Inhaber des Portfolios darauf hin, dass diese Krise nicht auf das „Verschulden“ der damaligen Regierung zurückzuführen ist, sondern dass es sich um eine Krise handelt, die auf internationaler Ebene auftritt.

„Ich bitte um ein Verständnis für diesen Moment. (Treibstoff) wird von der Regierung nicht steigen, das ist allgemein bekannt. Sino steigt aufgrund einer internationalen Krise in ganz Lateinamerika und auf allen Kontinenten „, sagte er.

„Wir wissen, dass wir uns in einer internationalen Krise befinden, vergessen wir das nicht. Selbst die Vereinigten Staaten selbst haben Probleme „, fügte er hinzu.

Der Minister erinnerte auch daran, dass die Regierung am 28. März einige Kraftstoffe in den Preisstabilisierungsfonds aufgenommen hatte und dass sie 90 Tage lang nicht steigen werden.

SIE WOLLEN DEN LANDWIRTSCHAFTSMINISTER HERAUSFORDERN

Am 27. März berichtete die Bank von Avanza País, dass sie die Befragung des Ministers für landwirtschaftliche Entwicklung und Bewässerung, Óscar Zea, nachdem er enthüllt hatte, wer in Morde verwickelt war, zusätzlich zu anderen Fragen gegen ihn.

„MP Rosselli Amuruz sammelt Unterschriften für einen Antrag auf Interpellation gegen den Kongressabgeordneten und Minister Oscar Zea. Jetzt ist er nicht nur Landwirtschaftsminister, sondern auch Minister für Energie und Bergbau. Und es gibt Fragen zu einigen weiteren Ministern „, sagte Bazán im Dialog mit Exitosa.

Er wies auch darauf hin, dass „es bedauerlich ist, dass wir diese Situation (der Instabilität) erreichen müssen, die in Peru noch nie zuvor gesehen wurde“, was er sagte, weil „der Präsident (Pedro Castillo) weiterhin Menschen einsetzt, die nicht ausgebildet sind, die nicht das technische und berufliche Profil haben, die schaden das Land und die Ministerien.“ „In diesem Sinne werden wir es tun, wenn wir weiter hinterfragen und zensieren müssen.“

Am 2. April sagte der Kongressabgeordnete Ilich López von der Popular Action Bank in Huancayo, dass seine Bank einen Antrag stellen werde, Minister Paredes nach dem Streik von Transportern und Landwirten abzuschrecken.

Er sagte dies, nachdem er erwähnt hatte, dass seine Bank den Vorschlag der Popular Force unterstützen werde, den Landwirtschaftsminister Óscar Zea herauszufordern, für den unbefristeten Schlag.

„Ich werde meine Bank bitten, diese Interpellation zu unterstützen, aber ich bitte sie, uns bei der Befragung des Ministers für Energie und Bergbau zu unterstützen“, sagte er in RPP Noticias.

