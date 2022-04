Die IAPA verurteilte das Urteil gegen den Manager von La Prensa in Nicaragua: „Dies ist eines der verrückten Dinge des Ortega-Murillo-Regimes“

El representante legal del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, en una fotografía de archivo. EFE/ Jorge Torres

Die Inter-American Press Association (IAPA) bezeichnete am Freitag die Strafe von neun Jahren Gefängnis „wegen angeblicher Geldwäsche“ gegen Juan Lorenzo Holmann Chamorro, Geschäftsführer der nicaraguanischen Zeitung La Prensa, als „verrückten Wahnsinn“.

In einer Erklärung hebt die hemisphärische Organisation hervor, dass die nicaraguanische Justiz Holmann Chamorro am Donnerstag zu neun Jahren Gefängnis verurteilte, „wegen angeblicher Geldwäsche nach einem dreitägigen Prozess hinter verschlossenen Türen“.

„Dies ist eines der verrückten Dinge des Ortega-Murillo-Regimes, mit denen es ohne Scham die internationale Gemeinschaft provoziert und gegen alle Prinzipien eines ordnungsgemäßen Verfahrens verstößt“, sagte Jorge Canahuati, Präsident der IAPA, und Carlos Jornet, Präsident der Kommission für Freiheit von die Presse und Information der Organisation.

Holmann Chamorro, der von humanitären Organisationen als politischer Gefangener des Regimes von Daniel Ortega angesehen wurde, wurde an diesem Donnerstag zu neun Jahre Gefängnis und eine wirtschaftliche Geldstrafe zu zahlen, so die Zeitung La Prensa, die älteste Zeitung des Landes.

Richterin Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, Leiterin des Zweiten Strafbezirksgerichts von Managua, verbot Holmann Chamorro, dem regionalen Vizepräsidenten der Kommission für Presse- und Informationsfreiheit der IAPA für Nicaragua, ebenfalls die Ausübung seines Berufs, Handels oder seiner Position für die Dauer seiner Strafe.

Fotografía de archivo de miembros de la policía mientras permanecen en la entrada de una propiedad de la Editorial La Prensa durante un operativo de allanamiento en Managua (EFE/Jorge Torres)

Der Journalist ist seit dem 14. August 2021 inhaftiert, dem Tag, nachdem das Regime den Hauptsitz der Zeitung in Managua besetzt und geschlossen hatte, der jetzt digital veröffentlicht wird.

Vor der Verurteilung von Holmann Chamorro hatte „das Justizsystem von Ortega“ die Journalisten Miguel Mora und Miguel Mendoza, die Haftstrafen von 13 bzw. 9 Jahren verbüßen, „in ebenso unregelmäßigen Verfahren“ verurteilt, während Cristiana Chamorro und Pedro Joaquín Chamorro, Vorstandsmitglieder von La Prensa, wurden zu 8 und 9 Jahren Gefängnis verurteilt.

Für ihre nächste halbjährliche Versammlung, die vom 19. bis 21. April stattfinden wird und die Situation der Pressefreiheit in allen Ländern Amerikas „überprüfen“ will, lud die IAPA Familienmitglieder politischer Gefangener zur Teilnahme ein, heißt es in der Erklärung.

Das Chapultepec Indexbarometer der IAPA bezeichnet Nicaragua zusammen mit Venezuela und Kuba als die Länder mit völliger mangelnder Pressefreiheit in Amerika.

Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo (REUTERS/Oswaldo Rivas/Archivo)

Die UN genehmigte die Untersuchung möglicher Menschenrechtsverletzungen der Ortega Diktatur

Am Donnerstag verabschiedete der UN-Menschenrechtsrat eine Resolution, die eine Gruppe von drei Experten einsetzen wird, um mögliche Menschenrechtsverletzungen in Nicaragua seit April 2018 zu untersuchen, als ein Volksaufstand ausbrach, der als Putschversuch der Diktatur von Daniel Ortega bezeichnet wurde.

Die Resolution, die mit 20 Stimmen zugunsten der Mitgliedsländer, sieben Gegenstimmen und 20 Enthaltungen verabschiedet wurde, entscheidet über die Bildung dieses Ermittlungsmechanismus mit dem Mandat, „Informationen und Beweise“ zu diesen möglichen Menschenrechtsverletzungen zu sammeln, zu bewahren und zu analysieren. Identifizierung der Verantwortlichen“.

Mit einem anfänglichen Mandat von einem Jahr wird diese Mission eine ähnliche Aufgabe haben wie die 2019 für Venezuela genehmigte durch eine weitere Resolution der Menschenrechte, die es zum zweiten Ermittlungsmechanismus seiner Art für lateinamerikanische Länder macht.

Die Resolution wurde von Ecuador, Brasilien, Kanada, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Paraguay und Peru eingereicht und von fast fünfzig Regierungen unterstützt.

Das Dokument äußert auch seine Besorgnis über „die Verschlechterung der Demokratie und der Menschenrechtssituation in Nicaragua“, wo es „verstärkte Beschränkungen des demokratischen Raums und die Unterdrückung abweichender Meinungen“ gegeben hat.

LESEN SIE WEITER: