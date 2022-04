Die Hollywood Academy akzeptierte Will Smiths sofortigen Rücktritt

Die Hollywood Academy erhielt und akzeptierte den „sofortigen Rücktritt“ des Schauspielers Will Smith nach dem umstrittenen Schlag ins Gesicht des Komikers Chris Rock. Der Präsident der Institution, David Rubin, berichtete am Freitag in einem Manifest, das Efe nur eine Stunde nach der Aussage des Schauspielers gesammelt hatte.

„Wir werden unser Disziplinarverfahren gegen Herrn Smith wegen Verstoßes gegen die Verhaltenskodizes der Akademie für den Vorstand vom 18. April weiter vorantreiben“, schloss Rubin in seiner Antwort.

Und an diesem Tag einigt sich die Oscar-Organisation auf eine endgültige Resolution zu Smiths umstrittenem Schlag gegen Rock, nachdem ein Witz über die Alopezie der Frau des Schauspielers, Jada Pinkett-Smith, bei der 94. Ausgabe der Oscars am vergangenen Sonntag stattgefunden hatte. Bei dieser Zeremonie gewann Smith den Preis für den besten Schauspieler für seinen Auftritt als Richard Williams in König Richard.

Aber der Skandal ging um die Welt. Niemand sprach vom Glamour der Zeremonie, den Verdienst der Statuette oder seiner Arbeit als Vater und Trainer der Schwestern Venus und Serena Williams. Meinungen, Urteile und Meme drehten sich um seine Aggression und die möglichen Maßnahmen, die die Akademie gegen ihn ergreifen könnte.

Die Spekulationen begannen sich am Mittwoch aufzulösen, als das Gremium, das die wichtigste Filmzeremonie organisierte, Smith aufforderte, eine schriftliche Erklärung über sein Verhalten abzugeben. Er erhielt eine Frist von 15 Tagen, um diese Erklärung abzusenden, bevor die Institution am 18. April „Disziplinarmaßnahmen ergreift“, die „Aussetzung, Ausweisung oder jede andere in der Satzung zulässige Sanktion“ sein könnten.

Aber der Schauspieler ließ die Zeit nicht verstreichen und an diesem Freitag wurde er durch eine Erklärung herausgegeben. „Ich kündige als Mitglied der Academy of Motion Picture Arts and Sciences und akzeptiere alle anderen Konsequenzen, die der Vorstand für angemessen hält“, schrieb der Schauspieler in einem von Variety gesammelten Text.

„Meine Aktionen bei den 94. Academy Awards waren schockierend, schmerzhaft und unverzeihlich. Die Liste derer, die ich verletzt habe, ist lang und umfasst Chris, seine Familie, viele meiner lieben Freunde und Lieben, alle Anwesenden und das globale Publikum zu Hause „, fügte der Protagonist von Men in Black hinzu.

Gegen Ende der Zeremonie am vergangenen Sonntag sahen die Teilnehmer des Dolby Theatre und Millionen von Zuschauern auf der ganzen Welt Smith auf der Bühne zu und schlugen Rock ins Gesicht, nachdem der Komiker einen Witz auf Jada Pinkett Smiths Kopf gemacht hatte, der schlecht beschnitten war. Die Frau leidet an Alopezie, einer Krankheit, die Haarausfall verursacht.

Smith kehrte an seinen Platz zurück und rief Rock Obszönitäten an, der weithin dafür gelobt wurde, einen kühlen Kopf zu bewahren und wieder auf Kurs zu kommen. Eine halbe Stunde nach dem überraschenden Angriff erhielt Smith den Oscar für den besten Schauspieler und verwies vor den Augen von die Welt: „Ich möchte Sie um eine Entschuldigung der Akademie bitten, an alle Nominierten in meiner Kategorie. Es ist ein wunderschöner Moment, ich weine nicht darüber, eine Auszeichnung zu gewinnen, es geht darum, den Menschen, dem gesamten King Richard-Team und der gesamten Williams-Familie Licht zu geben.“

Schließlich sagte er: „Kunst ahmt das Leben nach. Ich sehe aus wie der verrückte Vater, wie sie Richard nannten, aber Liebe bringt dich dazu, verrückte Dinge zu tun. Ich möchte mich um meine Mutter, meine Familie und meine Frau kümmern können, danke für diesen Moment, ich hoffe, die Akademie lädt mich wieder ein.“ Fünf Tage später sieht das Bild ganz anders aus.

(Mit Informationen von EFE)

