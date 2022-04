Der März wurde zum gewalttätigsten Monat in der jüngeren Geschichte von Colima

Die Gewalt in Colima hört nicht auf. Der März wurde zum gewalttätigsten Monat in der Geschichte des Unternehmens. Am 31. Tag des Monats wurden 98 vorsätzliche Morde registriert, nach den neuesten Zahlen des Exekutivsekretariats des Nationalen Öffentlichen Sicherheitssystems.

Aber der Trend scheint sich im April nicht zu verbessern, als es erst am ersten Tag zu Morden, Konfrontationen und der Entdeckung menschlicher Körper kam.

In der Gemeinde Coquimatlán befanden sich vier Plastiktüten, deren Inneres menschliche Überreste enthielt. Berichten zufolge könnten es die Körper eines Mannes und einer Frau sein. Die Entdeckung wurde nach der anonymen Beschwerde eines Nachbarn im Bereich des Anwesens El Ranchito gemacht, wo die Opfer verlassen wurden.

Im Osten der Stadt wurde wiederholt eine Frau erschossen. Lokale Medien sagen, dass sie während der Behandlung in einem Krankenhaus gestorben ist.

Bei einem anderen Ereignis wurde im Viertel El Pedregal in der Hauptstadt von Colima ein Mann durch Schusswaffen getötet. Vor dem Stadtpalast von Colima wurde der Besitzer einer Bar erschossen. Das Opfer ist ein renommierter Geschäftsmann in der Region. Den Details zufolge war er in seinem Geschäft, als Bewaffnete ihn aus nächster Nähe erschossen haben. Sein Zustand wird als heikel gemeldet.

Colima se ha convertido en un paraíso de la violencia del CJNG (Foto:EFE/David de la Paz/Archivo)

Aufgrund der Gewalt, die seit 50 Tagen in der Einrichtung herrscht, gab die Regierung der Vereinigten Staaten eine Reisewarnung an Colima aus.

„Colima erlebt eine Zunahme der Gewalt unter kriminellen Organisationen, insbesondere in der Stadt Colima und den umliegenden städtischen Gebieten. Es gab Schießereien zwischen kriminellen Gruppen an öffentlichen Orten, an denen Passanten verletzt oder getötet wurden „, heißt es in der Warnung der US-Botschaft in Mexiko.

Die Reisehinweise des Department of State sind Stufe 4, was bedeutet, dass es aufgrund des hohen Risikos, kriminalitätsbedingte Situationen wie Entführungen, zu betreten, nicht empfohlen wird, in das Unternehmen einzureisen.

Wenn Sie bereits im Unternehmen sind, empfahl die US-Regierung, sich um die Umwelt zu kümmern und die lokalen Medien im Auge zu behalten, um Updates zu erhalten und im Notfall 911 anzurufen.

Darüber hinaus erinnerten sie sich daran, dass sie sich auch an die US-Botschaft und die Konsulate in Mexiko wenden können, indem sie (55) 8526 2561 für Mexiko, 1-844-528-6611, aus diesem Land anrufen.

Una riña en el Tereso de Colima desató una guerra interna del CJNG (Foto: REUTERS)

Ein Kampf, der am 25. Januar im Cereso de Colima stattfand, führte zum Bruch des CJNG gegen die Mezcales-Fraktion, deren Festung sich in der gleichnamigen Kolonie befindet. An diesem Tag gab es 12 Morde im Zusammenhang mit der organisierten Kriminalität in der Einrichtung, von denen neun im Gefängniszentrum stattfanden.

Fast zwei Wochen vergingen und in der Nacht des 7. Februar gab es zwei Hinrichtungen, Verletzungen und Schießereien gegen Häuser in der Hauptstadt wie in Villa de Álvarez. Am folgenden Tag wurden die Narkomanten, die den Krieg unter der Führung des unabhängigen Kartells von Colima erklärten, unter dem Kommando von José Bernabé Brizuela Meraz, alias la Vaca, eingesetzt.

Während dieser Woche verschärften sich die Nächte des Terrors, viertelten sich, Hinrichtungen mitten am Tag, nachts oder in der Morgendämmerung sowie Schießereien und Schließungen von Unternehmen und Schulen. Seitdem identifizierten sie die im CJNG zu besiegenden Feinde, die Brüder Aldrin Miguel Jarquín Jarquín, El Chaparro und/oder Chaparrito; neben José de Jesús Jarquín Jarquín, der R32.

Die Betreiber von Brizuela Meraz sagten, dass ihre ehemaligen Verbündeten die Hinrichtung von Gouverneur Indira Vizcaino angeordnet hätten, aber das unabhängige Colima-Kartell stimmte nicht zu, Konflikte mit den Behörden in einem Fall dieser Größenordnung zu vermeiden. Obwohl sie verhinderten, dass sie im Falle des Mordes versuchen würden, die Attentäter von La Vaca zu beschuldigen.

