Das US-Unterhaus verabschiedete ein Gesetz zur Entkriminalisierung von Marihuana auf Bundesebene

Vista del Capitolio, sede del Congreso de EE.UU., en Washington, en una fotografía de archivo. EFE/Samuel Corum

Das US-Unterhaus verabschiedete am Freitag das „More Act“, ein Gesetz, das Marihuana auf Bundesebene entkriminalisiert, indem es von der Liste der verbotenen kontrollierten Substanzen gestrichen wird, obwohl es noch vom Senat diskutiert werden muss.

Die Initiative, die vom Sprecher der Justiz des Repräsentantenhauses, Jerrold Nadler — ein Demokrat aus New York — vorgestellt wurde, hatte laut mehreren US-Medien 220 Stimmen dafür und 204 Stimmen dagegen.

Demokraten argumentierten, dass die Verächtung von Marihuana „besonders verheerende Folgen für Minderheitengemeinschaften“ gehabt habe, die „viermal wahrscheinlicher“ sind als weiße Amerikaner, wegen Besitzes von Marihuana verhaftet zu werden, obwohl sie es zu ähnlichen Raten konsumieren, erklärte er am Freitag im Kongress die Mehrheit Vorsitzender des Repräsentantenhauses, Steny Hoyer.

„Solche Strafregister können farbige Menschen verfolgen und ihren Lebensverlauf auf unbestimmte Zeit beeinflussen“, sagte Hoyer auf der Sitzung des US-Unterhauses, wie 'USA Today' berichtete.

Republikaner, die sich gegen die Maßnahme ausgesprochen hatten, argumentierten, dass Marihuana „eine Einstiegsdroge ist, die zu einem verstärkten Konsum von Opioiden und anderen gefährlichen Substanzen führen würde“. Darüber hinaus haben sie argumentiert, dass heute verkauftes Marihuana „viel wirksamer ist als das, was vor Jahrzehnten verkauft wurde“, was laut Fox-Netzwerk zu einer „größeren Verschlechterung für diejenigen führen würde, die es konsumieren“.

In den Vereinigten Staaten ist Cannabis in 19 Bundesstaaten für den Gebrauch durch Erwachsene und in 36 Bundesstaaten für medizinische Zwecke zugelassen. Wenn dieses Gesetz im Senat verabschiedet würde, würde es das Bundesverbot beenden, aber laut Forbes-Magazin würde es die Legalisierung den Staaten überlassen. Im Dezember 2020 genehmigte das US-Unterhaus bereits eine ähnliche Maßnahme, obwohl sie ohne Zustimmung des Senats blieb.

Kürzlich positionierte sich der Vorsitzende der Demokraten im US-Senat, Chuck Schumer, in einem Interview mit Efe zugunsten der „Legalisierung“ von Cannabis und argumentierte, dass diese Maßnahme dazu beitragen werde, afroamerikanischen und hispanischen Minderheiten, die für diesen Besitz unverhältnismäßig inhaftiert sind, Gerechtigkeit zu bringen Substanz.

Schumer ist einer der wenigen politischen Führer in den USA, der sich für die Entkriminalisierung von Marihuana ausgesprochen hat, dessen Freizeitkonsum in 18 der 50 Bundesstaaten des Landes legal ist, während weitere 37 medizinische Verwendung zulassen, obwohl das Verbot auf Bundesebene aufrechterhalten wird.

„Ich bin jetzt für die Legalisierung. Und ich hoffe, dass wir das schaffen können „, sagte der demokratische Führer. Schumer verwies auf das Experiment, das vor Jahren in den USA mit der Legalisierung von Marihuana in einigen Bundesstaaten wie Oregon und Colorado begann, und auf die Kritik, die diese Bewegung aus Angst vor verstärkter Kriminalität oder erhöhtem Drogenkonsum hervorrief.

„All das ist nicht passiert und es gab Freiheit für die Menschen, die es konsumieren wollten. Und es gab keine solchen negativen Auswirkungen „, sagte Schumer, der 2018 erstmals einen Gesetzentwurf zur Entkriminalisierung von Marihuana einführte.

(Mit Informationen von Europa Press und EFE)

