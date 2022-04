Cruz Azul gegen Atlas: wo und wann man den Zusammenstoß zwischen den beiden Liga MX-Champions beobachten kann

Nach der Pause, in der die meisten der letzten Tickets für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar definiert wurden, waren Ligen auf der ganzen Welt wieder aktiv. Im Fall der Liga MX bringt das zweite Spiel des 12. Spieltages die beiden Teams zusammen, die im letzten Jahr gekrönt wurden. La Máquina de la Cruz Azul, Champion des Guard1anes 2021 Turniers, wird im Azteca-Stadion den Besuch der Rojinegros des Atlas erhalten, die die Trophäe bei der Grita Mexico Apertura 2021 gehoben haben.

Im Gegensatz zu der überwältigenden Leistung in den Semestern, in denen sie ihre langen Titeldürren durchbrachen, haben sich beide Teams von den beiden besten Plätzen in der Tabelle ferngehalten. Die am wenigsten Nutznießer in der Punktzahl sind die von La Noria, die 17 Einheiten erreicht haben und auf Schritt sechs gesetzt werden. Wenn sie jedoch die Lokalität nutzen und beim Sieg bleiben, könnten sie auf die ersten vier Plätze aufsteigen.

Zum zweiten Mal in Folge marschierte das ganze Land in der grünen Farbe der Ampel mit epidemiologischem Risiko. In diesem Sinne können die Cruzazulinos auf die volle Kapazität des Azteca-Stadions zählen, damit ihre Anhänger anwesend sind und sie zum Sieg führen. In der Zwischenzeit können die übrigen mexikanischen Fußballfans die Aktionen live über verschiedene digitale Plattformen verfolgen.

Los capitalinos buscarán el triunfo que los acerque a la cima de la clasificación (Foto: José Méndez/EFE)

Ort: Estadio Azteca, Coyoacán, Mexiko-Stadt.

Datum: Samstag, 2. April 2022.

Hora: 17:00 Uhr.

Fernsehen: Das Duell der Champions wird im offenen Fernsehen auf Kanal 5 übertragen. Ebenso wird das bezahlte Signal das Live-Signal über den TUDN-Kanal haben.

Internet und Anwendung: Der Fernsehsender Chapultepec wird über seine digitalen Plattformen live übertragen, obwohl er ein exklusives Signal für Abonnenten seines Fernsehdienstes sein wird.

Radio: Die Hörer können die Chronik des Treffens über W Deportes-Mikrofone auf den 96,9 frequenzmodulierten (FM) und den 730 amplitudenmodulierten (AM) Mikrofonen anhören.

Diego Cocca se encuentra en proceso de renovación contractual con la directiva rojinegra (Foto: Francisco Guasco/EFE)

In der Zwischenzeit waren diejenigen, die von Diego Cocca angeführt wurden, die liebenswürdigsten bei der Ernte von Punkten. Obwohl sie nicht ihre beste Leistung erzielt haben, halten sie die fünf Siege, vier Unentschieden und ein paar Niederlagen mit 19 von 33 möglichen Einheiten auf dem vierten Platz in der Gesamtwertung. Ein Sieg könnte sie auf den dritten Platz bringen, obwohl es ein und drei Punkte davon entfernt wäre, die Anführer des Wettbewerbs zu binden.

Am Vorabend des entsprechenden Treffens verhandeln Diego Cocca und der Rojinegros-Vorstand über eine mögliche Erneuerung des Steuermanns. Obwohl ihre Dauerhaftigkeit oder ihr Abschied nicht bestätigt wurde, könnte sich Unsicherheit auf die Leistung der Spieler auswirken. Trotz des Drucks bleibt der Trainer standhaft in dem Projekt, das er seit einigen Jahren angeführt hat.

„Ich bin nicht an anderen Angeboten interessiert. Ich habe mit meinem Vertreter gesprochen, um die Vertragsfrage mit dem Club zu besprechen. Ein Vertrag endet und Sie müssen sich hinsetzen und sprechen. Wir werden sehen, ob wir uns auf derselben Seite befinden, damit wir fortfahren können oder nicht. In aller Ruhe denke ich heute an Cruz Azul und komme an den besten Stellen in der Tabelle. Es sind Dinge, die mir durch den Kopf gehen „, sagte er den Medien.

