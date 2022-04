Coronavirus in Mexiko: Stand April 1:2.538 Infektionen und 111 Todesfälle am letzten Tag

CIUDAD DE MÉXICO, 11ABRIL2020.- Con una ciudad semidesértica con negocios cerrados y lugares públicos como: museos, plazas, teatros y parques en cuarentena hasta nuevo aviso, así se vivió el Sábado de Gloria en la capital del país. La contingencia por Covid-19 se mantiene en fase dos en territorio nacional, sin embargo se estima que en dos semanas podría entrar en fase tres de no seguirse las medidas aislamientos social. Al cierre, México registra 3844 casos confirmados y 233 defunciones. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Wie jeden Tag seit Beginn der COVID-19-Pandemie legte das Gesundheitsministerium (SSA) seinen technischen Bericht über den Fortschritt der gesundheitlichen Notlage in Mexiko vor, in dem es bekannt gab, dass bis zu diesem Freitag Am 1. April gibt es einen Rekord von 5 Millionen 662.073 Infektionen und 323.127 Todesfällen.

Diese Zahlen gehen davon aus, dass in den letzten 24 Stunden 2.538 Infektionen und 111 Todesfälle in die nationalen Statistiken aufgenommen wurden. Die Aufzeichnungen wurden an diesem Freitag bis 9:00 Uhr geschlossen.

Auf der anderen Seite wurden seit Beginn der Pandemie insgesamt 683.609 Verdachtsfälle und 9.236.820 negative Fälle registriert. Derzeit gibt es im gesamten Staatsgebiet 9.625 Menschen mit aktiven COVID-19-Infektionen.

Diese Zahl wird nach Angaben der Bürger erfasst, die in den letzten 14 Tagen mit Krankheitssymptomen begonnen haben, sodass sie vom 19. März bis zum 1. April berücksichtigt werden.

Coronavirus en México al 1 de abril: 2 mil 538 contagios y 111 muertes en el último día (Foto: SSa)

In den Staaten mit der derzeit höchsten Rate an positiven Fällen verfügt Aguascalientes über die Liste mit geschätzten 33 pro 100.000 Einwohner. Es folgen Baja California Sur und Mexico City, die 29 bzw. 26 Infektionen pro 100.000 Einwohner überschreiten. Niedrige Zahlen im Vergleich zu den höchsten Punkten der Pandemie im Jahr 2022.

Unter Berücksichtigung dieser Zahlen liegt die nationale Rate aktiver Infektionen laut Informationen auf dem Portal des Nationalen Epidemiologischen Überwachungssystems (SINAVE) bei nur 7,40 Menschen pro 100.000 Einwohner.

In Bezug auf Menschen, die die Krankheit überwunden haben, wurden seit Beginn der gesundheitlichen Notfallsituation 4.959.965 Genesungen sowie weitere 14.128 Todesfälle prognostiziert, die aufgrund von COVID-19 nicht bestätigt wurden. Daher wurden sie als verdächtig eingestuft und sind in Bearbeitung einer epidemiologischen klinisches Urteil.

Laut der vom Gesundheitsministerium vorgelegten Grafik zu positiven und negativen Fällen in der letzten Woche liegt Mexiko Ende März mit 7.262 Fällen in Woche 11 von 2022 am tiefsten Punkt der Pandemie in Bezug auf bestätigte Infektionen.

Coronavirus en México al 1 de abril: Casos positivos, sospechosos y negativos a nivel nacional (Foto: SISNAVE)

Das letzte Mal, dass eine so geringe Anzahl bestätigter Fälle in einer Woche registriert wurde, war am 15. 2020, als nur 5.013 Infektionen pro Woche registriert wurden. In ähnlicher Weise werden bestätigte Todesfälle verzeichnet, da in Woche 11 von 2022 249 Todesfälle verzeichnet wurden, der niedrigste Wert seit Woche 14 von 2020.

In ähnlicher Weise berichtete das Gesundheitsministerium, dass die 32 Staaten zum zweiten Mal in Folge wieder die grüne Farbe der Ampel mit COVID-19-Epidemierisiko haben werden. Diese Tage reichen von Montag, dem 4. bis Sonntag, dem 17. April.

In Bezug auf die Krankenhausbelegung begann der April mit einer Reduzierung von 97% gegenüber dem höchsten Punkt der zweiten Epidemiewelle im Januar 2021. Allgemeine Betten haben eine Auslastung von 6%, während die mit Ventilatoren unterstützten Betten in den letzten 24 Stunden 4% erreichten.

Schließlich wurde am 31. März berichtet, dass die Nationale Impfstrategie 295.748 Impfstoffe gegen COVID-19 eingeführt hat.

