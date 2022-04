Claudia Sheinbaum hatte die billigsten und teuersten Tankstellen in Mexiko-Stadt: was sind sie und wo befinden sie sich

CIUDAD DE MÉXICO, 10MARZO2022.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó la conferencia matutina en donde se presentó el proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura. La iniciativa fue expuesta por la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, el artista contemporánea Gabriel Orozco y la secretaria de Cultura federal Alejandra Fraustro. Se espera que la obra este finalizada para diciembre de 2023 y tendrá una inversión de 10 mil millones de pesos. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

An diesem Samstag, dem 2. April, gab das Center for Command, Control, Computing, Communications and Citizen Contact von Mexiko-Stadt (C5) bekannt, welche Tankstellen ihren teuersten und billigsten Kraftstoff in der gesamten Hauptstadt verkaufen.

Die Aktion wurde von der Regierungschefin von CDMX Claudia Sheinbaum vermutet, die die Arbeit der C5-Mitarbeiter zur Aufrechterhaltung des Benzindurchschnitts in CDMX-Stationen anerkannte und daher die Ergebnisse des Vergleichs mitteilte.

Nach den vorgelegten Informationen werden Anfang April die fünf billigsten Tankstellen in Mexiko-Stadt von PEMEX verwaltet und lauten wie folgt:

Billigste Tankstellen in Mexiko-Stadt:

1. Torres Adalid und Anaxagoras, im Viertel Narvarte Poniente im Büro des Bürgermeisters von Benito Juárez. Preise: Magna 20,60 Pesos und Premium 22,60 Pesos.

2. Eduardo Molina und Talabarteros, im Viertel Ampliación Michoacana im Büro des Bürgermeisters von Venusiano Carranza. Preise: Magna 20,79 Pesos und Premium 22,59 Pesos.

3. Achse 10 South und Pipila, im Viertel Barrio Concepción des Bürgermeisteramtes von Tláhuac. Preise: Magna 20,85 Pesos und Premium 22,89 Pesos.

4. Avenida Xola und Gabriel Mancera, im Viertel Del Valle Norte im Büro des Bürgermeisters von Benito Juárez. Preise: Magna 20,95 und Premium 22,95 Pesos.

5. Avenida Xola Eje 4 Sur und Xochicalco, im Viertel Narvarte Oriente des Bürgermeisterbüros von Benito Juárez. Preise: Magna 20,99 Pesos und Premium 22,99 Pesos.

La Profeco informó que el promedio de gasolina regular es de 21.54 pesos, mientras que la premium se encuentra en 23.41 pesos por litro al 2 de abril (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

Die teuersten Tankstellen in Mexiko-Stadt:

Bei Tankstellen mit dem höchsten Preis pro Liter entsprechen sie alle der Marke Shell.

5. Prol. Paseo de la Reforma und Santa Fe Avenue, im Viertel Lomas de Santa Fe des Bürgermeisterbüros von Alvaro Obregón. Preis: Magna 21,99 Pesos und Premium 26,99 Pesos.

4. Avenida Rio Consulado y Sabinas, im Viertel Valle Gómez im Büro des Bürgermeisters von Venusiano Carranza. Preis: Magna 21,99 Pesos und Premium 26,06 Pesos.

3. Juan Escutia und Mazatlán, im Viertel Condesa im Büro des Bürgermeisters von Cuauhtémoc. Preis: Magna 22,59 Pesos und Premium 26,99 Pesos.

2. Calzada de la Viga und Jorge Enciso, im Viertel Héroes de Churubusco im Büro des Bürgermeisters von Iztapalapa. Preis: Magna 22,59 Pesos und Premium 26,69 Pesos.

1. Avenida 5 und Calle 10, im Viertel Barrio San Ignacio im Büro des Bürgermeisters von Iztapalapa. Preis: Magna 23,09 Pesos und Premium 25,99 Pesos.

Claudia Sheinbaum presumió las gasolineras más baratas y caras de la CDMX: cuáles son y dónde se encuentran (Foto: Twitter/@C5_CDMX)

In Bezug auf den Widerruf des Mandats schrieb die Präsidentin der Hauptstadt in ihrem sozialen Netzwerk: „Jetzt können wir darüber sprechen, was uns verboten wurde. Teilnahme an der Übung zur partizipativen Demokratie am 10. April.“

Selbst am 19. März, während ihrer Tour durch den neu rehabilitierten Mexiko-Tenochtitlan Causeway, forderte die Leiterin der lokalen Exekutive die Bürger erneut auf, an der Widerrufskonsultation teilzunehmen.

„Vergessen Sie nicht, dass wir am 10. April einen Termin mit der Demokratie haben“, sagte er am Ende der Veranstaltung.

Ebenso äußerte er am 26. März in seinen offiziellen Medien, dass „an diesem 10. April ein Termin mit der Geschichte stattfindet“, und fuhr dann mit der Botschaft fort, dass „wir zum ersten Mal entscheiden können, ob der Präsident von Mexiko seine Amtszeit fortsetzen wird. Stellen Sie sich vor, diese Übung hätte schon einmal existiert. Manche wollen nicht teilnehmen. Es ist seine Entscheidung. Die Mehrheit will partizipative Demokratie.“

