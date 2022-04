„Chaparro“, Mitglied der Organisation Los Zetas, zu 54 Jahren Gefängnis verurteilt

Olomari Peña Valdivieso, alias Chaparro, 54, Mitglied des Kartells von Los Zetas, wurde wegen Verbrechen des organisierten Verbrechens und der Entführung zu 54 Jahren Gefängnis verurteilt.

Die Generalstaatsanwaltschaft verurteilte Chaparro, nachdem er ihn für schuldig befunden hatte, Geld von Unternehmen, Fahrern von Lastwagen und Rohren in der Gemeinde Santa Catarina, Nuevo León, erpresst zu haben. Dieses Mitglied des Kartells des letzten Briefes wurde 2014 gefangen genommen, als er zwei Personen festhielt, denen die Freiheit entzogen war. Die Strafe beinhaltet auch die Zahlung von 4.250 Tagen Geldstrafe.

Die kriminelle Gruppe Los Zetas, die heute ihre Feuerkraft gegen andere kriminelle Organisationen abnahm, wurde als bewaffneter Arm des Golfkartells geboren, das in den nördlichen Bundesstaaten des Landes operierte. In Nuevo León arbeitete dieses Kartell in der Gegend von Monterrey (Hauptstadt des Bundesstaates).

Der erste Führer des Golfkartells, Juan García Abrego, wurde am Stadtrand gefangen genommen. Laut den Fachmedien Insight Crime war sein Nachfolger, Osiel Cárdenas Guillén, weniger an Monterrey interessiert, weshalb er Abstand hielt und damit auch Los Zetas.

Dies änderte sich jedoch mit der Trennung des Golfkartells und Los Zetas. Das letztere Kartell soll das Gebiet, zu dem die Gemeinden Apodaca, Garcia, Escobedo General, Guadalupe, Juarez, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza, Santa Catarina und Santiago gehören, immer als Gelegenheit gesehen haben, ihr Drogengeschäft auszubauen.

Die Zetas, die dafür bekannt sind, neue Formen der Gewalt aufzuerlegen, kamen in Nuevo León an, wo sie den Platz gegen die Organisation der Beltrán Leyva bestritten, die sich dann vom Sinaloa-Kartell getrennt hatten.

Die Beltrans sahen Nuevo León als ihre Zuflucht. Dort kooptierten sie Politiker und Geschäftsleute und schufen komplexe Erpressungsprogramme. Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass diese Arbeitsweise die Aufmerksamkeit von Los Zetas auf sich zog, weshalb sie einen Waffenstillstand für beide geschlossen hatten, um in der Region zu arbeiten.

MÉXICO D,F,.16JULIO2013.- Miguel Ángel Treviño Morales, 'El Z-40', máximo líder de la organización criminal los Zetas, durante su llegada a la SEIDO luego de su detención la madrugada de ayer en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Treviño Morales entró sin esposas y escoltado por elementos del Ejercito Mexicano. FOTO: SEMAR / CUARTOSCURO.COM

Das Kartell des letzten Briefes fiel nach der Gefangennahme seines Führers Miguel Ángel Treviño Morales, der die Führung seines Neffen Juan Gerardo Treviño Morales, alias El Huevo, geerbt hatte, der kürzlich in die Vereinigten Staaten deportiert wurde.

Die Verhaftung dieses Verbrechers wurde am Sonntag, dem 13. März, vom Sekretariat für nationale Verteidigung (Sedena), der Generalstaatsanwaltschaft (FGR), dem National Intelligence Center und der Nationalgarde (GN) durchgeführt.

El Huevo Treviño wird als oberster Chef des Nordostkartells (ehemalige Zetas) und seines bewaffneten Arms, der Truppe der Hölle, ausgezeichnet, mit der er einen heftigen Kampf mit Zellen des Golfkartells sowie territoriale Streitigkeiten gegen die Zetas der alten Schule führt. Er hat drei Haftbefehle: einen im Bundesstaat Tamaulipas wegen Erpressung und krimineller Vereinigung, einen weiteren im Bundesstaat Coahuila wegen vorsätzlichen Mordes und Terrorismus; und einen weiteren zum Zwecke der Auslieferung wegen Verschwörung wegen Drogenhandels und Geldwäsche.

