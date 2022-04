Carlos Palacios bittet um Verständnis: Der Treibstoff „steigt nicht wegen der Regierung, sondern wegen der internationalen Krise“

Der Minister für Energie und Bergbau, Carlos Palacios, wandte sich an die Protestanten in Huancayo, Junín, die sich gegen den Preisanstieg von Treibstoff und Dünger. Dieser unbefristete Streik ist an seinem sechsten Tag und zwei Räte des Ministerrates trafen in der Gegend ein.

Mit einem Megaphon in der Hand und in Begleitung von Polizeibeamten wies der Inhaber des Portfolios darauf hin, dass diese Krise nicht auf das „Verschulden“ der damaligen Regierung zurückzuführen ist, sondern dass es sich um eine Krise handelt, die auf internationaler Ebene auftritt.

„Ich bitte um ein Verständnis für diesen Moment. (Treibstoff) wird von der Regierung nicht steigen, das ist allgemein bekannt. Sino steigt aufgrund einer internationalen Krise in ganz Lateinamerika und auf allen Kontinenten „, sagte er.

„Wir wissen, dass wir uns in einer internationalen Krise befinden, vergessen wir das nicht. Selbst die Vereinigten Staaten selbst haben Probleme „, fügte er hinzu.

Der Minister erwähnte auch , dass die Regierung am 28. März einige Kraftstoffe in den Preisstabilisierungsfonds aufgenommen habe und dass dies nicht der Fall sein wird 90 Tage steigen lassen.

„Die Regierung hat ein oberstes Dekret erlassen, in dem der Kraftstoffpreis stabilisiert wird, alle Arten von Diesel und Benzin von 84 und 90 ebenfalls stabilisiert werden und nicht mehr steigen werden. Zumindest garantieren wir 90 Tage, es wird nicht weiter steigen, und das wissen die Leute nicht (...) Deshalb bitte ich um etwas Ruhe. Wir werden reden, wir werden die wahre Krise im Land erklären. Es ist nicht die Regierung, die das getan hat „, sagte er.

INTERPELLATIONSANTRAG DES LANDWIRTSCHAFTSMINISTERS

Der Kongressabgeordnete Ilich López von der Popular Action Bank in Huancayo sagte, dass seine Bank nach dem Streik von Transportern und Landwirten einen Antrag auf Interpellation gegen Minister Paredes stellen werde.

Er sagte dies, nachdem er erwähnt hatte, dass seine Bank den Vorschlag der Popular Force unterstützen werde, den Landwirtschaftsminister Óscar Zea herauszufordern, für diesen unbefristeten Schlag.

„Ich werde meine Bank bitten, diese Interpellation zu unterstützen, aber ich bitte sie, uns bei der Befragung des Ministers für Energie und Bergbau zu unterstützen“, sagte er in RPP Noticias.

DIE DELEGATION DES MINISTERRATES TRAF NACH HUANCAYO UND SUCHTE

Am Morgen des Samstags, dem 2. April, traf eine zweite Delegation des Ministerrates zu Junín nimmt am Dialogtisch mit den Demonstranten teil. Es setzt sich zusammen aus den Justizministern Feliz Chero, für Energie und Bergbau, Carlos Palacios, für Wirtschaft, Carlos Graham, des Innern, Alfonso Chávarry, und Oscar Zea für Agrarentwicklung und Bewässerung. Darüber hinaus werden sie vom stellvertretenden Minister der PCM, Jesús Quispe, einigen Kongressabgeordneten und Kardinal Pedro Barreto begleitet.

„Die Minister des Ministeriums für Justiz und Menschenrechte, des Ministeriums für Energie und Bergbau, des Ministeriums für Wirtschaft, des Innenministeriums und des Ministeriums für landwirtschaftliche Entwicklung und Bewässerung, der stellvertretende Minister des PCM, Kongressabgeordnete und Kardinal Pedro Barreto kamen in Junín zum Installation des Technischen Tisches mit sozialen Führern“, wird in einem Tweet gelesen.

In der Nacht des 1. April traf eine erste Delegation ein, bestehend aus dem Minister für Außenhandel und Tourismus, Roberto Sánchez Palomino, zusammen mit dem Kulturminister Alejandro Salas und dem stellvertretenden Verkehrsminister Victor Raul Alejos. Sie wurden auch von der Kongressabgeordneten Silvana Robles von der Peru-Libre-Bank begleitet.

„Jetzt mit sozialen Führungskräften aus Huancayo. Vorbereitungstreffen in der Gemeinde Tambo für die Installation von #MesaDeDialogoYa (...) Mit dem Vorabteam, das von der Präsidentschaft der Republik geschickt wurde „, sagte der Handelsminister über seinen Twitter-Account.

„Es gab eine Abstimmung mit Frente Defensa als Vorabteam, um Dialogue Table in Huancayo zu installieren“, fügte er in einem weiteren Tweet hinzu.

