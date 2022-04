Boris Johnson gratulierte der „tapferen Armee der Ukraine“, prangerte das schreckliche Leid der Zivilisten an und versprach weitere Sanktionen gegen Putin

British Prime Minister Boris Johnson speaks during a Prime Minister's Questions session at the House of Commons, in London, Britain, March 30, 2022. UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. IMAGE MUST NOT BE ALTERED.

„Heute Nachmittag habe ich mit Präsident Zelensky gesprochen. Ich habe ihren tapferen Streitkräften dazu gratuliert, dass sie die russische Invasionsarmee zurückgedrängt haben, aber ich erkenne die enormen Herausforderungen, denen sie gegenüberstehen, und das schreckliche Leid, das Zivilisten in der Ukraine zugefügt wird „, schrieb der britische Ministerpräsident Boris Johnson und fügte hinzu:“ Das Vereinigte Königreich wird seine militärische, wirtschaftliche und diplomatische Unterstützung weiter intensivieren, einschließlich verstärkter Sanktionen, um den wirtschaftlichen Druck auf Putins Kriegsmaschine zu erhöhen, solange russische Truppen auf ukrainischem Gebiet bleiben .“

Der britische Präsident hatte bereits vor dem Verbindungsausschuss des Unterhauses seine Absicht versprochen, „die Sanktionen gegen Russland weiter zu verschärfen“, bis „jede seiner Truppen außerhalb der Ukraine ist“.

Ein möglicher Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine würde nicht ausreichen, um die Sanktionen gegen Wladimir Putins Regierung aufzuheben , sagte er. „Meiner Meinung nach sollten wir die Sanktionen mit einem kontinuierlichen Programm weiter verschärfen, bis sich jede ihrer Truppen außerhalb der Ukraine befindet“, sagte er.

Auf die Frage, ob dies die 2014 von Moskau annektierte Krim einschließen würde, antwortete Johnson: „Wie gesagt, bis jede dieser russischen Truppen die Ukraine verlässt.“

Las tropa sucranianas ingresaron a Bucha y se encontraron con un escenario devastador, lleno de cadáveres y destrucción (Reuters)

Der Premierminister äußerte auch die Ansicht, dass „die gesamte Unterstützung, die Ländern wie Georgien und der Ukraine angeboten wird, völlig überdacht werden sollte“, damit westliche Länder die „Sicherheitsarchitektur“ ändern würden, anstatt ihnen die volle Mitgliedschaft in der NATO anzubieten, indem sie sie so bewaffnen würden, dass Russland würde nicht in sie eindringen.

Die Ukraine gab am Samstag bekannt, dass sie nach fast einem Monat russischer Besatzung die Kontrolle über die gesamte Region Kiew wiedererlangt habe, was ein apokalyptisches Bild hinterließ und makabre Bilder wie das von Hunderten von Leichen, die auf einer Straße in Bucha, nordwestlich der Hauptstadt, verstreut sind.

Die russischen Streitkräfte haben, wie sie vor einigen Tagen angekündigt haben, ihre Präsenz in den Regionen Kiew und Tschernigow (Norden) reduziert, da sie bei ihrem Versuch, die Hauptstadt zu umzingeln, gescheitert waren. Sie scheinen ihre Bemühungen nun auf den Osten und Süden zu konzentrieren, fünf Wochen nach Beginn der vom russischen Präsidenten Wladimir Putin am 24. Februar angeordneten Invasion.

In Mariupol (Süden) setzt das Rote Kreuz seine Bemühungen fort, die Evakuierung von Zehntausenden von Menschen zu organisieren, die in dieser Hafenstadt am Asowschen Meer gefangen sind und denen es an Nahrung, Wasser und Strom mangelt.

„Befreiung“ aus einem verbrannten Land

Die Städte „Irpin, Bucha, Gostomel und die gesamte Region Kiew wurden vom Eindringling befreit“, kündigte die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Ganna Maliar an. Der ukrainische Präsidentenberater Mikhailo Podoliak sagte kurz zuvor, Moskau habe seine „Taktik“ geändert und beabsichtige nun, „die Kontrolle über riesige besetzte Gebiete im Osten und Süden zu behalten“ und „dort mächtig Fuß zu fassen“.

Der Rückzug der Russen aus dem Norden ermöglichte es uns, die durch den Krieg verursachten Verwüstungen zu sehen: In Bucha waren die Leichen von Hunderten von Menschen in Zivilkleidung auf einer einzigen Straße in der Stadt verstreut, sagten AFP-Reporter. Bei einigen Leichen waren die Hände hinter dem Rücken gebunden. Die Leichen waren über mehrere hundert Meter verstreut. Laut dem Bürgermeister von Bucha, Anatoly Fedoruk, „wurden all diese Menschen in den Hinterkopf geschossen“.

Die Kämpfe und Bombenangriffe hinterließen ein apokalyptisches Bild mit riesigen Löchern in Wohngebäuden und Autowracks.

Fedoruk teilte AFP telefonisch mit, dass „280 Menschen in Massengräbern begraben werden mussten“, da dies auf Friedhöfen unmöglich sei, selbst in Reichweite russischer Bombenanschläge.

Der Internationale Strafgerichtshof hat bereits eine Untersuchung möglicher Kriegsverbrechen in der Ukraine eingeleitet. In einem Interview, das von einer Schweizer Zeitung veröffentlicht wurde, forderte die ehemalige internationale Staatsanwältin Carla Del Ponte den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) auf, einen Haftbefehl gegen Putin auszustellen, den sie als „Kriegsverbrecher“ bezeichnete.

Nach Angaben der UN sind seit der Invasion mehr als 4 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine geflohen, und insgesamt gibt es mehr als 10 Millionen Vertriebene.

Angesichts eines verschärften „Migrationsnotfalls“ bat Papst Franziskus um „gemeinsame“ Antworten auf der Insel Malta und wies auf „jemanden, der mächtig“ ist, der in „seinen nationalen Interessen“ als Kriegsverantwortlicher eingesperrt war, was als Anspielung auf Putin interpretiert wurde.

Der Papst gab bekannt, dass er erwäge, in die Ukraine zu reisen, und prangerte „die Verführungen der Autokratie“ und „die neuen Imperialismen“ an, die das Risiko eines „erweiterten Kalten Krieges bergen, der das Leben von Völkern und ganzen Generationen ersticken kann“.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) gab bekannt, dass es nach einem gescheiterten Versuch am Freitag ein Team nach Mariupol geschickt habe, um Zivilisten zu evakuieren, weil „die Bedingungen es unmöglich machten, die Operation fortzusetzen“.

Mariupol hat wochenlang heftige russische Bombardierungen erlitten, bei denen laut lokalen Behörden mindestens 5.000 Einwohner getötet wurden und 160.000 Menschen in der zerstörten Stadt gefangen waren.

El Papa Francisco en Malta

Dutzende Busse mit Anwohnern, die es geschafft hatten, die Stadt zu verlassen, kamen am Freitag in Saporischja an, etwa 200 km nordwestlich.

„Wir haben geweint, als wir ankamen. Wir haben geweint, als wir die Soldaten am Kontrollpunkt mit ukrainischen Emblemen auf den Armen sahen „, sagte Olena, die ihre kleine Tochter in ihren Armen trug.

„Mein Haus wurde zerstört, ich habe es auf Fotos gesehen. Unsere Stadt existiert nicht mehr „, fügte er hinzu.

In Energodar, einer von russischen Streitkräften besetzten Stadt im Süden, wurde eine Demonstration von Einwohnern, die die ukrainische Hymne sangen, gewaltsam unterdrückt, was zu vier Verletzungen führte, berichtete ein Gesetzgeber in Kiew.

