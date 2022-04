FILBO ist zurück, die wichtigste Buchmesse in Amerika nach zweijähriger Abwesenheit

Nach zwei Jahren Pandemie kehrt die Internationale Buchmesse von Bogotá (FILBO) nach Corferias zurück, um Markteinführungen und Gespräche zwischen Schriftstellern und Lesern anzubieten. April bis 2. Mai können Besucher an einer der wichtigsten Kulturmessen des Kontinents teilnehmen.

Für diese Version ist das Gastland Südkorea. Choo Jong-youn, Koreas Botschafter in Kolumbien, sagte beim Start der Messe, dass eine der Lehren aus dieser Zeit der Haft, der Krankenhäuser und der Sicherheitsmaßnahmen darin besteht, „dass die Menschheit mehr vereint ist, als wir uns vorstellen. Und dieses Ereignis berücksichtigt diese Vereinigung.“

Mit einigen Änderungen innerhalb von Corferias in Bezug auf alles, was mit der biologischen Sicherheit zu tun hat, sind dies die Zahlen für die Ausgabe des FILBO: 500 nationale und internationale Gäste, Gäste aus 30 Ländern, 500 Aussteller auf 3.000 Quadratmetern, 1.500 persönliche Veranstaltungen in Corferias und mehr als 100 FILBO Ciudad-Veranstaltungen. einschließlich Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen, Universitäten und anderen kulturellen Räumen.

Der koreanische Pavillon: wird mehr als 100 Gäste haben und all ihre literarische und kulturelle Tradition für die Kolumbianer mitbringen, um sich ihnen zu nähern.

Kulturministerin Angelica Mayolo wies ihrerseits darauf hin, dass die Rückkehr zu Angesicht nicht nur darauf abzielt, die Wirtschaft des Sektors wiederzubeleben, sondern auch das Lesen zu fördern, um den Markt im Land und im Rest der Welt anzukurbeln. „Die Präsenz Südkoreas wird die Kolumbianer einem Land mit einer der mächtigsten kreativen Bewegungen der Welt näher bringen und die Handelsbeziehungen zwischen den beiden Nationen stärken. Auf diese Weise kann Kolumbien als wichtiges Ziel für das Erlernen von Spanisch als Fremdsprache und für den Kulturtourismus projiziert werden „, sagte er.

Der Präsident der Korean Publishers Association, Yoon Chul-ho, versicherte, dass die Präsenz koreanischer Bücher und Autoren bei FILBO und später der Kolumbianer auf der Buchmesse in Seoul eine Gelegenheit darstellt, diesen Markt für die andere Seite der Welt zu öffnen.

„Die Teilnahme als Ehrengast an der Internationalen Buchmesse in Bogotá im Jahr 2022 ist noch bedeutender, da sie die erste ausländische Messe ist, die im Rahmen der neuen Normalität wieder aufgenommen wird“ und „die erste Gelegenheit ist, Verlage und Leser in Südamerika zu treffen“, sagte die Exekutive.

Für den südkoreanischen Minister für Kultur, Sport und Tourismus, Hwang Hee, wird die Tatsache, dass sein Land Ehrengast bei FILBO 2022 ist, die Beziehungen zwischen den beiden Nationen, die 60 Jahre diplomatischer Beziehungen feiern, weiter stärken. Hwang Hee sagte, als der kolumbianische Präsident Ivan Duque Südkorea besuchte, versprachen die beiden Länder, eine umfassendere und zukunftsorientiertere Kooperationsbeziehung aufzubauen.

Er sagte auch, dass Koreaner vom kolumbianischen Nobelpreisträger für Literatur Gabriel García Márquez One Hundred Years of Solitude lesen und dank der Kraft von Literatur und Büchern durch Zeit und Raum kommunizieren konnten.

„Durch Bücher, die ein Schatz an Kultur und Denken sind, wird die freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern zum Austausch und zur Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur, Kunst und Industrie führen“, schloss Hee.

