AMLO versicherte, dass Tren Maya im Dezember 2023 eingeweiht wird; lehnt ein Treffen mit UNAM-Experten ab

Trotz der Kontroversen um den Bau unter Umweltschützern und Aktivisten versicherte Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dass der Maya-Zug, eines seiner Flaggschiffwerke, im Dezember 2023 in Betrieb sein wird.

An diesem Samstag, dem 2. April, traf der Bundespräsident während einer privaten Arbeitsreise aus Calakmul, Campeche, nach Chetumal, um die Startflagge für den Bau des Abschnitts 5 Cancún-Tulum, Abschnitt 6 Tulum-Bacalar und Abschnitt 7 Bacalar-Escárcega zu geben.

Neben der Überwachung des Personals, der Maschinen und der Ausrüstung, die für den Bau der Abschnitte und des neuen internationalen Flughafens Tulum verwendet werden, der sich im Grenzgebiet zwischen der Stadt und der Gemeinde Felipe Carrillo Puerto befindet.

Bei seiner Ankunft in Quintana Roo gab der Vorstandsvorsitzende den lokalen Medien kurze Einzelheiten seiner Arbeitsreise bekannt, sagte jedoch, er könne aufgrund des Verbots des Mandatswiderrufs am 10. April keine weiteren Informationen geben.

AMLO arribó a Chetumal para dar el banderazo de salida de construcción del tramo 5, 6 y 7 del Tren Maya (Foto: Martín Zetina/Cuartoscuro.com

„Wann geben Sie die Flagge der Einweihung, Sir? Von den Strecken 5, 6 und 7?“ , befragten lokale Medien. Darauf antwortete der Präsident: „Es hat bereits begonnen, aber ich kann Sie nicht mehr informieren, weil wir geschlossen haben.“

Angesichts der Kritik von Umweltschützern und Aktivisten an der Arbeit schloss der Präsident außerdem ein Treffen mit Experten der Nationalen Autonomen Universität von Mexiko (UNAM) aus, um die Frage des Baus des Maya-Zuges zu erörtern.

Er bat auch darum, dass diejenigen, die gegen eine der vorrangigen Arbeiten seiner Regierung demonstriert haben, mit den Mitgliedern der Gemeinden sprechen, die kurz vor dem Bau stehen.

Kurz darauf kam Präsident López Obrador auf der Expo Feria del Sur in Chetumal an, wo er die Startflagge der Etappen gab. Bei der Veranstaltung wiederholte er, dass die Arbeiten bis Ende 2023 abgeschlossen sein und nicht eingestellt werden.

AMLO reiteró que la obra estará concluida a finales del 2023 y no será detenida (Foto: Saúl López/Cuartoscuro)

Es sei darauf hingewiesen, dass Präsident López Obrador am 31. März nach der von Prominenten gegen den Maya-Zug geförderten Kampagne bestätigte, dass die Mehrheit der Bevölkerung, hauptsächlich im Südosten, für die Arbeit ist.

Während seiner morgendlichen Pressekonferenz vom Nationalpalast und über seine sozialen Netzwerke präsentierte der Bundespräsident ein Video, in dem Ejido Jidatarios von Ejido Jacinto Pat in Tulum, Quintana Roo, zugunsten der Arbeit demonstrieren und sicherstellen, dass die Cenoten in der Region nicht beschädigt werden.

In ihrer Aussage bestätigen sie, dass sie nach dem Prozess des Dialogs und der Arbeitstische mit den Bundesbehörden für zwei Monate ihre Zustimmung erteilt haben.

Tras la campaña promovida por famosos contra el Tren Maya, el presidente afirmó que la mayoría de la población está a favor de la obra (Foto: Archivo)

„Schau dir die Volksverteidigung des Maya-Zuges an. Es erfüllt mich mit Stolz zu wissen, dass wir nicht wollen und dass wir dieselben Gefühle teilen. Wir sind Brüder „, sagte der damalige Vorstandsvorsitzende.

Er sagte, dass Sie neben der Unterstützung der Einwohner der Region „über alle Umweltverträglichkeitserlaubnisse verfügen und nicht nur die Genehmigungen, sondern auch eine Überzeugung sind. Wir werden den Wald nicht zerstören, wir sind nicht dasselbe. (...) Ich bin auf dem Land aufgewachsen und weiß, was es heißt, die Natur zu schützen“.

AMLO bekräftigte, dass 200.000 Hektar Bäume entlang der Route kultiviert werden und im Rahmen des Sembrando Vida-Programms 1,5 Milliarden US-Dollar pro Jahr in die Wiederaufforstung des Landes mit Obst- und Holzbäumen investiert werden.

