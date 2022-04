Abgelegener Huancayo: blockierte Straßen und eingeschränkter Zugang zur Stadt am sechsten Tag des Streiks

Die neuesten Nachrichten vom Verkehrsstreik in Huancayo. Die Hauptstadt der Region Junín erwachte inmitten der Unsicherheit darüber, was in den nächsten Stunden nach dem Intervention der Straßen, die zu ihrer teilweisen Isolation geführt haben, damit niemand das Gebiet verlassen oder betreten kann, wenn er sich auf einem Transportmittel befindet. Dieser organisierte Stillstand hat weitere Gruppen - wie Landwirte - hinzugefügt, die Demonstrationen für die Zentralregierung abhalten, um zu ihnen zu kommen und sind in der Lage, Lösungen für die Probleme zu finden, mit denen sie konfrontiert sind.

Im Fall von Huancayo hat die Blockade der Hauptzufahrtsstraßen dazu geführt, dass Passagiere, die auf den Start- und Landebahnen gestrandet waren, die Entscheidung getroffen haben, ihre Sachen zu laden um zu versuchen, zu Fuß zu fliehen und an einem anderen nahe gelegenen Ziel anzukommen, wo sie eine Art Mobilität erhalten, die sie zu ihrem endgültigen Ziel bringt. Diese Transportunterbrechung führte dazu, dass Lebensmittel und Rohstoffe während stundenlanger Drift vollständig verloren gingen, und obwohl Polizeibeamte das Gebiet abgesperrt haben, gab es keine Verbesserung.

Siguen las protestas en Huancayo y piden la presencia del presidente Pedro Castillo. Foto: Twitter

NEUESTEN NACHRICHTEN GEBURT IN HUANCAYO

Die neuesten Berichte enthalten detaillierte Berichte von Händlern, die von Fluggesellschaften eingeschüchtert wurden, ihre Geschäfte auf unbestimmte Zeit zu schließen, um an ihren Demonstrationen teilzunehmen. Diese Ereignisse haben zu einer Konfrontation zwischen den Teilnehmern und Mitgliedern der Polizei geführt.

Am fünften Tag des Streiks in Huancayo zeichneten die Kameras Gewalttaten auf, wobei Supermärkte und Banken geplündert wurden. Aus Angst, dass ihnen etwas zustoßen könnte, haben die Einwohner beschlossen, in ihren Häusern zu bleiben und sich nicht selbst in Gefahr zu bringen. Infolge dieser Handlungen wurden zwei Personen mitten in den Kriegen überfahren.

Es gab auch Berichte über Wassermangel und einen Anstieg der Produktpreise im Basisfamilienkorb. . Diese Situation betrifft nicht nur einen großen Teil der Sektoren, die die Wirtschaft des Landes aktiv halten, sondern auch Lehrer und Schüler, die größtenteils keine Schulen besuchen, die im März zu Beginn des Schuljahres 2022 ihre Türen öffneten.

WAS MACHEN DIE BEHÖRDEN?

Über die sozialen Netzwerke der Präsidentschaft des Ministerrates (PCM) wurde die Bevölkerung darüber informiert, dass die Regierung die Reise von drei Staatsministern nach Huancayo arrangiert hat, um den Dialog mit den Demonstranten der Stadt aufzunehmen und zu stärken und damit den Lähmungen ein Ende zu setzen.

Roberto Sánchez (Mincetur), Óscar Zea (Agrarentwicklung) und Alejandro Salas (Kultur) sind die Behörden, die den Dialog mit dem Fluggesellschaften, die seit Ende 2021 um diese Mitteilung gebeten haben.

Ministros de Estado viajan a Huancayo para fortalecer diálogo con manifestantes

HINTERGRUND

Im Oktober 2021 berichtete der Manager der National Union of Transporters of Peru, Luis Marcos Bernal, dass sie Treffen mit den Behörden hatten, um eine Einigung zu erzielen, die ihnen helfen würde, die Probleme zu lösen, die die ordnungsgemäße Durchführung ihrer Aktivitäten beeinträchtigt haben. In der Kommunikation mit Exitosa erklärte er, dass es drei Hauptprobleme gibt, für die sie Aufmerksamkeit erfordern:

- Dieselpreis, der seinen Verkaufswert von Beginn der Pandemie bis in die letzten Monate des Jahres 2021 um 64% steigerte.

- Die Fluggesellschaft geht von den erhöhten Treibstoffkosten im Inland aus

- Die Rückkehr des Selektiven zum Konsum, dass dieser Vorteil zu einem Vorurteil geworden ist, und die Erhöhung der Maut.

In dem Dialog gab er an, dass das Erreichen eines Verkehrsstillstands eine Wahrscheinlichkeit sei, aber nicht erwünscht, da sie sich für die entsprechenden Kanäle einsetzen würden, in denen die Regierung für das Wohlergehen dieses Sektors eingreift.

DER STILLSTAND DER FLUGGESELLSCHAFTEN BEGINNT AM 4. APRIL

„Es wird keine öffentlichen Verkehrsmittel, Touristenverkehr, Taxis, Sammelwagen, Motorradtaxis und in einigen Regionen den Flusstransport geben. Sie alle kämpfen, sie werden ihre Aktivitäten lähmen. Wenn möglich, wird es friedliche Märsche geben, mit denen wir in allen Teilen Perus mobilisieren werden „, erklärte der Präsident der Union der multimodalen Verkehrsgilden Perus (UGTRANM), Geovani Diez.

