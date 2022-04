Will Smith trat nach dem Skandal um die Aggression von Chris Rock bei den Oscars von der Akademie zurück

Will Smith hat seinen Rücktritt bei der Einrichtung eingereicht, die die Oscars nach seinem Angriff auf Chris Rock während der Zeremonie am Wochenende vergibt, so eine am Freitag veröffentlichte Erklärung.

„Ich kündige als Mitglied der Academy of Motion Picture Arts and Sciences und werde alle anderen Konsequenzen akzeptieren, die der Vorstand für angemessen hält“, schrieb der Schauspieler in einer von Variety gesammelten Erklärung.

„Meine Aktionen bei den 94. Academy Awards waren schockierend, schmerzhaft und unverzeihlich. Die Liste derer, die ich verletzt habe, ist lang und umfasst Chris, seine Familie, viele meiner lieben Freunde und Angehörigen, alle Anwesenden und das globale Publikum zu Hause.“

Die Teilnehmer des Dolby Theatre sahen zu, wie Smith auf die Bühne ging und Rock ins Gesicht schlug, nachdem der Komiker seiner Frau einen Witz auf den Kopf gemacht hatte, der sehr abgeschnitten war.

Jada Pinkett Smith leidet an Alopezie, einer Krankheit, die Haarausfall verursacht.

Er kehrte an seinen Platz zurück und rief Rock Obszönitäten an, der weithin dafür gelobt wurde, einen kühlen Kopf zu bewahren und wieder auf Kurs zu kommen.

Eine halbe Stunde nach dem überraschenden Angriff erhielt Smith den Oscar für den besten Schauspieler für seine Rolle in der Sportbiopie „King Richard“.

In den letzten Tagen gab es widersprüchliche Berichte darüber, ob Smith gebeten wurde, die Zeremonie zu verlassen, und die Academy of Motion Picture Arts and Sciences sagte, er habe sich geweigert zu gehen.

Die Gruppe sagte diese Woche, dass sie Disziplinarmaßnahmen gegen Smith einleitete - nur den fünften Schwarzen, der den wichtigsten Einzelfilmpreis für einen Mann der Welt gewonnen hat - und warnte davor, dass er mit einer seltenen Ausweisung konfrontiert werden könnte.

„Ich habe das Vertrauen der Akademie verraten. Ich habe anderen Nominierten und Gewinnern die Möglichkeit genommen, für ihre außergewöhnliche Arbeit zu feiern und gefeiert zu werden. Mein Herz ist gebrochen „, sagte Smith.

„Ich möchte die Aufmerksamkeit wieder auf diejenigen lenken, die Aufmerksamkeit für ihre Leistungen verdienen, und es der Akademie ermöglichen, zu der unglaublichen Arbeit zurückzukehren, die sie leistet, um Kreativität und Kunst im Film zu unterstützen.“

Rock, der diese Woche einem Comedy-Publikum in Boston erzählte, dass er die Ereignisse „immer noch verarbeitet“, hat Lob für die Art und Weise erhalten, wie er mit Ereignissen umgegangen ist.

Der Oscar-Produzent Will Packer sagte ABC, dass es die Professionalität des Komikers sei, die die Show ermöglichte.

„Dank Chris, der so weitergemacht hat, wie er es getan hat, hat er die Kategorie abgeschlossen. Er übergab die Trophäe an [den Gewinner des besten Dokumentarfilms] Questlove... er gab uns eine Lizenz, um die Show fortzusetzen, was wir versucht haben „, sagte er.

Packer sagte, er habe geraten, Smith nicht aus dem Theater zu vertreiben, nachdem er mit Rock gesprochen hatte, als er von der Bühne herunterkam. „Ich sagte: 'Hat er dich wirklich geschlagen? 'Und er sah mich an und sagte: 'Ja. Ich habe gerade einen Schlag von Muhammad Ali bekommen „, sagte Packer. Smith spielte den legendären Boxer im Film „Ali“ von 2001.

Packer sagte, er habe nicht an dem Gespräch über Smiths Eliminierung teilgenommen, aber er habe sich dagegen ausgesprochen.

„Ich ging sofort zur Leitung der Akademie, die vor Ort war, und sagte: 'Chris Rock will das nicht', sagte ich, 'Rock hat deutlich gemacht, dass er eine schlechte Situation nicht verschlimmern will. '“

Die Ovationen, die Smith für seinen Oscar-Sieg erhielt, wurden heftig kritisiert, mit Vorwürfen, Hollywood habe den Angriff nicht ernst genommen.

Packer sagte, der Applaus sei für den Schauspieler und seine Arbeit, nicht für den Vorfall.

„Ich denke, die Leute in diesem Raum, die aufgestanden sind, sind wegen jemandem aufgestanden, den sie kannten, der ein Kollege war, der ein Freund war, der ein Bruder war, der eine Karriere von mehr als drei Jahrzehnten hat, in dem er das Gegenteil von dem war, was wir damals gesehen haben“, sagte er.

„Ich glaube nicht, dass es Leute waren, die damals etwas applaudierten, und all diese Leute sahen ihren Freund in seiner absolut schlimmsten Form und hofften, sie könnten ihn aufheitern und irgendwie versuchen, ihn zu verbessern.“

(Mit Informationen von AFP)

