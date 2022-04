Wetter in Mexiko für den 1. April: heiße Umgebung in weiten Teilen des Territoriums durch Hitzewelle

Eine Hitzewelle verursacht in den meisten Teilen des Landes, hauptsächlich in den südlichen und südöstlichen Bundesstaaten, hohe Temperaturen und eine heiße bis sehr heiße Umgebung. Die 39. Kaltfront wird immer noch etwas Chaos in ihrem Durchgang durch den Norden und Nordosten verursachen, aber nachts wird erwartet, dass sie nicht mehr von ihrer Abreise aus dem Gebiet betroffen sein wird, wie vom Nationalen Wettersystem vorhergesagt.

Mexiko wird Mindesttemperaturen von bis zu -10° C in den Berggebieten von Durango und Chihuahua und bis zu -5° C in Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo Leon, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Bundesstaat Mexiko und Tlaxcala verzeichnen. Im Gegensatz dazu werden die Höchststände in Michoacan, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatan und Quintana Roo auf 45° C steigen.

CDMX und Valle de México: Kaltes Wetter wird im Morgengrauen in hohen Gebieten rund um die Region prognostiziert. Klarer bis bewölkter Himmel und warmes bis heißes Wetter den ganzen Tag über, ohne Regen in Mexiko-Stadt und im Bundesstaat Mexiko.

Wetter in Mexiko für den 1. April 2022. Foto: @conagua_clima

In Mexiko-Stadt wird eine Mindesttemperatur von 12 bis 14° C und ein Maximum von 29 bis 31° C prognostiziert. Für die Hauptstadt des Bundesstaates Mexiko gilt eine Mindesttemperatur von 6 bis 8° C und ein Maximum von 25 bis 27° C.

Baja California Peninsula: Den größten Teil des Tages bewölkter Himmel, mit Nebelbänken im westlichen Teil der Region und ohne Regen. Kalte Umgebung mit Frost am Morgen in den Bergen von Baja California und kühle Umgebung im Rest der Region. Am Nachmittag wird in der Region eine gemäßigte bis warme Atmosphäre erwartet.

Nordpazifik: Himmel mit vereinzelten Wolken und ohne Regen in der Region. Morgenstimmung von kalt bis kühl und frostig in den Bergen von Sonora. Nachmittags warme bis warme Atmosphäre.

Zentralpazifik: Teilweise bewölkter Himmel und kein Regen in der Region. Kühle und kalte Morgenatmosphäre in hohen Gebieten, nachmittags warme bis sehr heiße Umgebung in der Region.

Südpazifik: Teilweise bewölkter Himmel mit Schauern, die in Chiapas von Stromschlägen begleitet sein könnten. Vereinzelte Wolken, kein Niederschlag in Guerrero und Oaxaca. Morgens kühle Atmosphäre und nachmittags warm bis sehr heiß.

Wetter in Mexiko für den 1. April 2022. Foto: @conagua_clima

Golf von Mexiko: Den größten Teil des Tages bewölkter Himmel mit der Möglichkeit von Regenschauern in Tamaulipas und isolierten Schauern in Veracruz und Tabasco. Vereinzelte Wolken und kein Niederschlag in Tabasco. Morgens kühle bis milde Umgebung. Während des Nachmittags warme bis sehr heiße Umgebung. Ost- und Nordostwind zwischen 10 und 25 km/h mit Böen von 50 bis 60 km/h in Veracruz und Tamaulipas.

Halbinsel Yucatan: Bewölkter Himmel den größten Teil des Tages mit vereinzelten Regenfällen, die von Elektroschocks in Campeche, Yucatan und Quintana Roo begleitet werden können. Morgenstimmung von gemäßigt bis warm und nachmittags warme bis sehr heiße Atmosphäre.

Mesa del Norte: Teilweise bewölkter Himmel mit der Möglichkeit isolierter Schauer in Nuevo León. Im Rest der Region regnet es nicht. Kalte Morgenumgebung mit Frost in den Bergen von Chihuahua, Durango und Zacatecas. Nachmittags warme bis warme Atmosphäre.

Mesa Central: Teilweise bewölkter Himmel den größten Teil des Tages mit der Möglichkeit isolierter Schauer, die von Stromschlägen in Hidalgo und Puebla begleitet sein könnten. Kein Regen in der Region. Kühle und kalte Morgenstimmung in Berggebieten, nachmittags warme bis heiße Umgebung.

