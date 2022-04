Wer war Felipe Carrillo Puerto, Revolutionär, dessen Name von AMLO für den Flughafen Tulum vorgeschlagen wird

Am Dienstag, den 31. März 2022, schlug Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) während der „Morgen“ -Konferenz vor, den neuen internationalen Flughafen Tulum (AIT) als „Felipe Carrillo Puerto Airport“ zu bezeichnen.

López Obrador bat den Minister für nationale Verteidigung (SEDENA), Luis Crescencio Sandoval, zu berücksichtigen, dass das neue Flughafenprojekt, das auf der Halbinsel Yucatan gebaut wird, nach dem ehemaligen Gouverneur des Unternehmens als Reaktion auf seine Gegner benannt wird, die sagten, „will keine Transformation“ von Mexiko.

Der Präsident bezog den Vorschlag, den neuen Flughafen Felipe Carrillo Puerto zu nennen, mit der Tatsache, dass sich der Flughafen in dem Gebiet, in dem der Flughafen installiert wird, innerhalb der Grenzen der Gemeinde mit dem homologen Namen befindet.

Carrillo Puerto war ein Revolutionär, der sein ganzes Leben lang für die Rechte des Maya-Volkes kämpfte (Foto: Titelblatt des Buches „Suku'un Felipe. Felipe Carrillo Puerto und die Maya-Revolution von Yucatan“ von Armando Bartra)

Er versicherte auch, dass dies „ein internationaler und qualitativ hochwertiger Raum“ sein wird, wie der kürzlich eröffnete Felipe Internationaler Flughafen Ángeles (AIFA), da die Arbeiten von Militäringenieuren durchgeführt werden und dazu beitragen werden, die Sättigung des Luftterminals von Cancún mit 500 bis 600 Operationen pro Tag zu verringern.

Felipe Santiago Carrillo Puerto war ein mexikanischer Politiker, Journalist und Revolutionsführer, der am 8. November 1874 in Motul im Bundesstaat Yucatan geboren wurde. Er war das zweite Kind in einer etablierten Ehe zwischen Adela Puerto und Justino Carrillo. Er war bekannt als Vorsitzender der Sozialistischen Partei Südosten und Gouverneur von Yucatan von 1922 bis 1924.

In dieser Arbeit sind Emiliano Zapata [links], Felipe Carrillo Huerta [Mitte] und José Guadalupe Rodríguez [rechts] mit dem Zapatismo-Slogan „Land und Freiheit“ festgehalten (Foto: Fragment des Wandbildes „History of Mexico“ von Diego Rivera)

Dieser mexikanische Held, der für den revolutionären Kampf im Süden des Landes so wichtig ist, studierte in Mérida, wo er schon in jungen Jahren die Maya-Sprache lernte, die durch sein Interesse an der Verteidigung der Rechte indigener Völker motiviert war. Dies führte dazu, dass er im Alter von nur 18 Jahren inhaftiert wurde, weil er ein Volk dazu angeregt hatte, einen von Grundbesitzern errichteten Zaun einzureißen, der den Durchgang der Maya-Gemeinde verhinderte.

Sein ganzes Leben lang war er entschlossen, für die Anerkennung dieses Bevölkerungssektors zu arbeiten. Seit seiner Jugend predigte er die Verfassung von 1857 unter den Maya-Tagelöhnern der Haciendas, die Henequén herstellten, Material, das in der Textilindustrie beschäftigt war.

Die Entscheidung von Carillo Puerto führte ihn dazu, aktiv an der mexikanischen Revolution teilzunehmen und dem Weg der zapatistischen Bewegung zu folgen, so dass er, als der bewaffnete Kampf auf die Halbinsel kam, die Südostsozialistische Partei gründete und von dort aus gegen die Tyrannei derer kämpfte, die ihr Land von den Bauern.

Aber seine Feinde verfolgten ihn bald, so dass er 1918 ins Exil gehen musste, nachdem er den Gesetzgeber seiner Entität geleitet und demokratische Wahlen gefordert hatte. Er kehrte bis 1920 zurück mit dem Ziel, sich Agua Prietas Plan anzuschließen. Auf diese Weise wurde er 1922 zum Abgeordneten des Kongresses der Union gewählt, um die Regierung von Yucatan zu besetzen.

Sein Engagement für das Maya-Volk war derart, dass seine erste Rede als Gouverneur in dieser Sprache gehalten wurde, was ein mexikanischer Gouverneur noch nie gesehen hatte.

In diesem Wandbild von Diego Rivera erscheint Felipe Carrillo Puerto mit einer Schusswunde an der Brust, ein Symbol dafür, dass die dehuertista Kräfte ihn erschossen haben. Die Frauen zu ihren Füßen tragen Kolben und Fasern von Henequen, den wichtigsten Emblemen des Kampfes zugunsten der Maya-Region (Foto: Murales SEP)

In seiner Regierung wurde er als fortschrittlicher Ort angesehen, der Kulturgut für die Maya einrichtete, Frauen politische Wahlrechte und Wahlrechte einräumte und den Widerruf von Beamten auf der Grundlage von Vox Populi einführte, die immer ihren Regierten zuhörten.

Während der 20 Monate seiner Amtszeit arbeitete er sehr hart für die am stärksten verarmten Sektoren. Er enteignete die Henequen-Industrie, organisierte die Yucatan Export Commission und förderte die Liga der mittleren und kleinen Produzenten von Henequen, reaktivierte die Landverteilung und gründete die Mexikanische Akademie der Maya-Sprache.

1923 musste er aus dem Ausland fliehen, weil seine Feinde der Ortisten mehr Macht hatten als seine Fraktion, das Land kontrollieren und Präsident Alvaro Obregon ersetzen zu wollen.

Carrillo Puerto wurde von den Führern der Genossenschaftspartei gestürzt, die ihn in Quintana Roo verhafteten und am 3. Januar 1924 erschossen. Im Jahr 1927 erklärte ihn der Lokalkongress zum Benemeritus von Yucatan und er wurde für seine Verteidigung der Maya-Völker zum Apostel des Rennens ernannt.

LESEN SIE WEITER: