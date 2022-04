Wenn Peru die Wiederholung gewinnt: Wann trifft es bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar auf Frankreich, Dänemark und Tunesien?

Obwohl noch drei Teams bekannt sind, die die 32 abschließen, ist Peru in ihnen enthalten. Die FIFA hat an diesem Freitag, dem 1. April, in Doha die Auslosung für die Gruppenphase der Weltmeisterschaft in Katar 2022 abgehalten. Dort wurde festgestellt, dass das peruanische Team, wenn es gelingt, seinen Rivalen im Wiederholungslauf zu schlagen, neben Frankreich, Dänemark und Tunesien in Gruppe D sein wird. Darüber hinaus sind die Termine der Spiele und die möglichen Stadien bereits bekannt.

Laut Eduardo Combe könnten Peru, die Vereinigten Arabischen Emirate oder Australien folgende Szenarien spielen: Lusail Stadium in Lusail, 974 in Doha, Education City Stadium in Doha und Al Jonoub Stadium in Al-Wakrah. Darüber hinaus werden die Termine vom Dienstag, dem 22. November, bis Mittwoch, dem 30. November, gespielt. Denken Sie daran, dass nur die ersten beiden ins Achtelfinale gehen.

Wie bereits bekannt ist, wird die „Bicolor“ wissen, ob sie Teil dieser Gruppe ist, wenn sie am 13. Juni ab 13:00 Uhr (peruanische Zeit) in Doha das Spiel gegen die Vereinigten Arabischen Emirate oder Australien definiert . Beide Länder, die an den Asien-Qualifikationsspielen teilnehmen, werden am 7. desselben Monats in derselben Stadt spielen.

Das letzte Mal, als Peru an einer Weltmeisterschaft teilnahm, traf Russland 2018 beim ersten Date auf Dänemark und am zweiten Tag auf Frankreich. In beiden Spielen verlor er 1:0, aber es waren die „Gallier“, die vollständig aus dem Wettbewerb ausgeschieden waren. Das einzige Tor des Spiels erzielte Kylian Mbappé. Wenige Wochen später wurden die „Bleus“ zum zweiten Mal in ihrer Geschichte zum Weltmeister gekrönt.

TERMINE DER GRUPPE D:

Dienstag, 22. November Peru, Australien oder die VAE gegen Frankreich

Samstag, 26. November Peru, Australien oder die VAE gegen Tunesien

Mittwoch, 30. November Peru, Australien oder die VAE gegen Dänemark

SO WURDEN DIE GRUPPEN GEBILDET:

GRUPPE A

- Katar

- Ecuador

- Senegal

- Die Niederlande

GRUPPE B

- England

- Iran

- Vereinigte Staaten

- Schottland, Wales oder die Ukraine

GRUPPE C

- Argentinien

- Saudi-Arabien

- Mexiko

- Polen

GRUPPE D

- Frankreich

- Peru, Australien oder die Vereinigten Arabischen Emirate

- Dänemark

- Tunesien

GRUPPE E

- Spanien

- Costa Rica oder Neuseeland

- Deutschland

- Japan

GRUPPE F

- Belgien

- Kanada

- Marruecos

- Kroatien

GRUPPE G

- Brasilien

-Serbien

- Die Schweiz

- Kamerun

GRUPPE H

- Portugal

- Ghana

- Uruguay

- Republik Korea

JORGE LUIS PINTO FAVORISIERTE PERU IN REPECHAJE

Jorge Luis Pinto, ehemaliger Trainer der VAE, sprach kürzlich in einem Interview und sagte, dass die südamerikanischen Teams denjenigen überlegen seien, die asiatische Qualifikationsspiele spielen, in diesem Fall dem letzten Kader, den er angeführt hat, und Australien. „Ich habe im letzten Qualifikationsspiel gegen Australien gekämpft, weil wir das Playoff mit ihnen hatten. Es ist eine europäischere Mannschaft, die drückt und einfach spielt, mit einer schnellen Berührung. Emirates ist technischer und hat einen außergewöhnlichen Mittelstürmer. Für mich ist Peru der Favorit, der den Hoffnungslauf gewinnt. Wir Südamerikaner haben mehr Dynamik, mehr Ballberührung, im Allgemeinen mehr Fußball „, kommentierte er in einem Interview mit Fútbol Como Cancha.

