Von Bugs Bunny bis SpongeBob: Die Cartoons, die die LGBTTTIQ+ Community sichtbar machten

Die Cartoons, die unsere Kindheit mit Charakteren kennzeichneten, die wir zu dieser Zeit vielleicht nicht verstanden haben, warum sie sich so verhalten haben oder weil sie sich anders kleideten als die von der Gesellschaft geprägten Geschlechterstereotypen. Jetzt, wo wir erwachsen sind, verstehen wir Konzepte anders, weil wir sie heute mit einem kritischeren Auge analysieren.

Im Laufe der Jahre hat die LGBTTTIQ+ Community nach Räumen gesucht, die es ihr ermöglichen, sichtbar zu machen, wer sie sind, wie sie betrachtet werden und wie sie sich verhalten. Mit dem Ziel, „Nichtdiskriminierung“ und Einbeziehung in die neuen Generationen umzusetzen, waren Charaktere dieser Gemeinschaft in verschiedenen Cartoons vertreten.

Infobae zeigt Ihnen eine Liste von Charakteren von LGBT+, die Teil unserer Kindheit waren.

Das Kaninchen, das viele zum Lachen brachte, zeigte mehrmals seine weibliche Seite und wurde sehr kokett beobachtet, wie er seine Hüften mit der Hand auf der Taille von einer Seite zur anderen bewegte. Mehrmals benutzte sie sehr auffällige Outfits wie Can-Can-Röcke und sogar einige andere thematische Outfits.

Ganz zu schweigen davon, dass ihre Stimme manchmal sehr weiblich und manchmal sehr männlich war.

Warner Bros.

Die Figur von Rojo im Cartoon The Cow and the Chick ist ein kleiner Teufel, der sehr glücklich aussah, Kleider und sogar eine Perücke zu tragen. In einigen Kapiteln war er sehr kokett, hatte lange Wimpern und bewegte sein Gesäß im Takt der Musik.

Warner Bros

Er ist ein sehr mächtiger und extravaganter Dämon, der an der Serie The Powerpuffer Girls teilgenommen hat. Er zeichnet sich durch seinen Charakter aus Trasvesti, weil er es liebte, sich in Röcke, Tutus und Kleider zu kleiden. Die Synchronisation dieser Figur wurde von Ricardo Hill und Óscar Flores übernommen, und manchmal wurde gehört, dass sie versuchten, die Stimme schärfer und weiblicher zu machen.

In der Serie wurde SpongeBob mehrmals gesehen, wie er zusammen mit seinem besten Freund Patricio Estrella Kleider und Make-up anprobierte. Tatsächlich haben beide in einem Kapitel geheiratet.

Nickelodeon

Die Cartoon Network-Serie Steven Universe ist ebenfalls inklusive, da sie zwei Charaktere dieser Community enthielt. Rubin und Saphir sind zwei Edelsteine, die niedrige und hohe Temperaturen kontrollieren. Beide verlieben sich und heiraten.

Steven Universum Cartoon-Netzwerk

Adventure Time gehört ebenfalls zu Cartoon Network und ist eine Serie mit Marceline, auch bekannt als The Vampire Queen, die sich für The Sweet Princess interessiert. Beide verlieben sich und in der Serie küssen sie sich.

Manga, geschrieben und illustriert von Naoko Takeuchi, erfüllten die Kindheit vieler Mädchen in Mexiko in den 90er Jahren mit Freude. Da die Sequenz jedoch homosexuelle Charaktere enthielt, die sehr unterschiedliche Ideale aus dieser Zeit zeigten, wurde die in Mexiko ausgestrahlte Serie zensiert.

Der Charakter von Sailor Star Fighter war immer an Serena interessiert, tatsächlich ist er in einigen Kapiteln sehr aufmerksam auf sie, bis er sie nicht mehr konnte und sie küsste.

Der vielleicht überraschendste Fall ist der von Velma aus der Scooby-Doo-Serie, da sie in keinem Kapitel Interesse an anderen Frauen zeigte Der Drehbuchautor James Gunn kommentierte auf Twitter, dass die Warner Bros. Pictures den Charakter 2002 zensierten. So enthüllte Gunn, dass Velma im Originalskript eine Lesbe war.

Warner Bros

