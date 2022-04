Veracruz: Das bewaffnete Kommando brach ins Krankenhaus ein, um den mutmaßlichen Verbrecher

Ein Kommando bewaffneter Probanden trat in das High Specialty Hospital in Veracruz ein, um einen mutmaßlichen Verbrecher zu retten, der verletzt wurde, nachdem er von Agenten der Armee und der örtlichen Staatsanwaltschaft gesichert worden war.

Der Staatssekretär für öffentliche Sicherheit gab an, den roten Code aktiviert zu haben, um die Verantwortlichen zu finden, während die Staatsanwaltschaft von Veracruz darauf hinwies, dass die Elemente, die den in Gewahrsam befindlichen Häftling schützten, am 1. April gegen Mittag eingereicht wurden.

Das mutmaßliche Mitglied einer kriminellen Gruppe wurde von Agenten der Armee und der Spezialeinheit zur Bekämpfung der Entführung in der Stadt Veracruz festgenommen. Er versuchte zu fliehen, wurde jedoch verletzt und zur medizinischen Intervention bei Maßnahmen der Ministerpolizei gebracht.

Jetzt wurde eine Mobilisierung eingesetzt, in die das Sekretariat der mexikanischen Marine eingebunden wurde. Die Identität des mutmaßlichen kriminellen Mitglieds oder der Fraktion, an die es gebunden ist, wurde nicht angegeben.

Lokale Berichte zeigten, dass mindestens vier bewaffnete Probanden in die Notaufnahme des Krankenhauses in der Demarkationskolonie Centro de la eingebrochen sind. Sie bedrohten die Depotbanken und flohen in eine unbekannte Richtung. Es wird vermutet, dass sie Teil derselben kriminellen Zelle sein würden.

Ein Video, das mutmaßliche Ministerialagenten nach der Rettung der Aggressoren bei operativen Maßnahmen zur Lokalisierung derjenigen zeigt, die ihren wahrscheinlichen Komplizen mitgenommen haben, wurde in sozialen Netzwerken veröffentlicht. Einige Benutzer verwirrten, dass es der genaue Zeitpunkt der Flucht war.

