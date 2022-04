Ungefähr 300 syrische Soldaten kamen zur Ausbildung nach Russland, bevor sie zur Invasion in die Ukraine geschickt wurden

Eine Militäreinheit der syrischen Armee mit rund 300 Soldaten kam an diesem Donnerstag aus Syrien zur militärischen Ausbildung nach Russland, bevor sie in die Ukraine geschickt wurde, erklärte ein Personalvermittler unter der Bedingung der Anonymität, wie die Zeitung „The New York Times“ berichtete.

Laut dieser Quelle wollen die Russen 16.000 Syrer für den Krieg in der Ukraine mit bestimmten Alters- und Gewichtsbedingungen rekrutieren - Männer zwischen 20 und 45 Jahren mit einem Gewicht von 50 bis 90 Kilo - und bevorzugen diejenigen mit Kampferfahrung.

Darüber hinaus würden sie ein Gehalt zwischen 1.000 und 2.000 US-Dollar pro Monat erhalten, und wenn sie an der Front sterben würden, wäre ihnen versprochen worden, dass ihre Familien 2.800 USD plus 600 Dollar pro Monat für ein Jahr erhalten würden.

Die 300 Soldaten, die sich bereits in Russland befinden, repräsentieren die 25. Division der syrischen Armee, bekannt als Tiger Forces, die sich als Elite betrachten und bei der Offensive gegen die Ukraine eng mit der russischen Armee zusammenarbeiten werden.

In den letzten Jahren wurde Syrien infolge des Krieges zu einem Exporteur von Söldnern. Sie werden an Hotspots in Libyen, Aserbaidschan, der Zentralafrikanischen Republik und jetzt in die Ukraine geschickt.

TRUPPENBEWEGUNG

Russische Truppen haben die Besetzung Kiews bisher aufgegeben und konzentrieren sich nun auf den Angriff auf den Hafen von Mariupol am Asowschen Meer, wie aus einem Bericht des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte hervorgeht.

„Der Feind, der erhebliche Verluste an Personal und Ausrüstung erlitten hat, konnte die Stadt Kiew nicht blockieren und erobern. Die Besatzer waren gezwungen, diese Aufgabe vorübergehend aufzugeben „, sagt der Teil der ukrainischen Armee, der am Ende des sechsunddreißigsten Tages der russischen Invasion in die Ukraine veröffentlicht wurde.

Die russische Armee „konzentrierte sich darauf, den Angriff auf die Stadt Mariupol fortzusetzen“, heißt es in der Erklärung, dass Moskau Truppen einsetzt, die aus Abchasien, einer der selbsternannten unabhängigen Republiken in Georgien, versetzt wurden und deren Unabhängigkeit Russland anerkennt.

Die Stadt wird von „den Streitkräften der 36. Marinebrigade zusammen mit Einheiten anderer Komponenten der ukrainischen Verteidigungskräfte“ verteidigt.

Am Freitag wird das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) versuchen, Mariupol Nothilfe und Medikamente zur Verfügung zu stellen und an der Evakuierung von Zivilisten teilzunehmen, die in der belagerten Stadt gefangen sind, wo laut Ukraine rund 160.000 Menschen ohne Wasser, Strom oder Medikamente bleiben.

Die ukrainische Seite sagt weiter, dass Russland „weiterhin Truppengruppen auf Kosten der Einheiten des östlichen Militärbezirks stärkt. Sie versucht, Besatzungsverwaltungen in den vorübergehend besetzten Bezirken Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson zu bilden.“

(Mit Informationen von Europa Press)

