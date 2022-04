Stellenangebote für Verkauf, Kundendienst und Inkassobüros

Ein Unternehmen im BPO-Sektor hat in den Städten Bogotá, Medellin und Manizales 500 offene Stellen für Handelsvertreter, Kundendienstmitarbeiter und Inkassoberater.

Von diesen Stellen sind 400 speziell für Bogotá, Medellín und Manizales, für die Positionen des Callcenter-Beraters beim Verkauf von Finanzprodukten und Inkassoberatern bestimmt.

Die Voraussetzungen für die Bewerbung auf diese Stellen sind: Um einen akademischen Bachelor mit einer guten kommerziellen Einstellung zu haben, müssen Sie über mindestens vier Monate Erfahrung in Call Center, Telemarketing, Vertrieb, Finanzsektor oder Telekommunikation verfügen.

Interessenten für diese Stellen können sich bewerben, indem sie ihre Lebensläufe an die E-Mails senden seleccion.medellin@emergiacc.com, seleccion.manizales@emergiacc.co und seleccion.bogota@emergiacc.com, je nachdem, für welche Stadt Sie sich bewerben möchten. Oder auch über die sozialen Netzwerke von Emergia Colombia auf Facebook und Instagram.

Angebote für zweisprachige Berater

Die verbleibenden 100 offenen Stellen befinden sich in der Stadt Medellin und richten sich an zweisprachige Berater in den Positionen von Handelsvertretern (Obdachlosenkommissionen) und Kundendienst, um Kunden auf dem US-Markt zu bedienen.

Die Voraussetzungen für die Bewerbung auf diese offenen Stellen sind: Bachelor-Abschluss, sechsmonatige Erfahrung im Call Center und im zertifizierten Vertrieb sowie ein B2- oder C1-Niveau von Englisch.

Interessenten können ihre Lebensläufe an cochoa@emergiacc.com senden oder auf Facebook und Instagram in die sozialen Netzwerke von emergia Colombia schreiben.

„Zu den Vorteilen der Zusammenarbeit mit Emergia gehören die Möglichkeit des Wachstums innerhalb des Unternehmens, angemessene und pünktliche Löhne und eine hohe Arbeitsplatzstabilität. Darüber hinaus ist anzumerken, dass Emergia ein Unternehmen ist, das sich um das Wohlergehen und die Zufriedenheit seiner Mitarbeiter kümmert und viele Bereiche für die Erbringung seiner Dienstleistungen anbietet „, erklärt Luz Enid Echeverry, Direktor der Mitarbeiter des Bieterunternehmens.

Multinational sucht unerfahrene Berater

Auf der anderen Seite sucht ein Unternehmen, das verschiedene technologische Produkte und Dienstleistungen anbietet, nach zweisprachigen Unternehmensberatern, die Teil seines Teams sind und hervorragende Geschäftsfähigkeiten entwickeln können.

Die Bieter stellen klar, dass Sie keine Erfahrung benötigen, aber eine hervorragende Einstellung benötigen, um als Team zu arbeiten.

Die Voraussetzungen, um sich für diese Stellen zu bewerben, sind: Bachelor-Abschluss sein und Englisch sprechen. Die ausgewählten Personen haben unter anderem die Aufgabe, Kunden verschiedener Unternehmen zeitnahe und telefonische Dienste bereitzustellen, Produkte und Dienstleistungen anzubieten und darüber hinaus eine Loyalität zwischen dem Kunden und dem Unternehmen zu schaffen.

Das Gehalt beträgt 2.900.000$ plus Verkaufsboni und alle rechtlichen Vorteile. Die Ausbildung ist vollständig bezahlt. Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit direkt mit dem Unternehmen. Die Arbeitszeiten sind von Montag bis Freitag in festen, nicht rotierenden Schichten und es gibt einen Ruhetag, entweder Samstag oder Sonntag.

Um sich zu bewerben, müssen Sie die Computrabajo-Plattform aufrufen und die Suchmaschine „Bilingual Agent, mein erster Job! - Bogota vor Ort“. Danach müssen Sie zur Option „Übernehmen“ gehen und Ihren Lebenslauf mit all Ihren aktualisierten Daten anhängen. Ebenso müssen Sie Zeit für das jeweilige Interview zur Verfügung haben.

LESEN SIE WEITER: