Sie nahmen Eva Longoria in Yucatan gefangen, wo sie die Serie „Buscando a México“ aufnimmt

Die amerikanische Schauspielerin Eva Longoria befindet sich im mexikanischen Bundesstaat Yucatan, wo sie von Fans und Medien bei Aufnahmen an vielen natürlichen Orten und Restaurants der Serie „Searching for Mexico“ oder „Buscando a México“ für ihre Übersetzung aus dem CNN-Netzwerk ins Spanische gefangen genommen wurde.

Offizielle staatliche Quellen teilten der Nachrichtenagentur EFE mit, dass dies eine Serie ist, die der in Italien unter dem Titel „Stanley Tucci: Searching For Italy“ ähnelt, in der unter anderem Orte von gemeinsamem und touristischem Interesse wie Restaurants erkundet werden.

Die Anzahl oder der Name der natürlichen oder archäologischen Einrichtungen und Gebiete, die die Schauspielerin, die „Gabrielle Solis“ von „Desperate Wives“ zur Welt gebracht hat, besucht oder besucht werden, wurde jedoch noch nicht gemeldet.

Was bekannt wurde, ist, dass der erste Ort, den Eva Longoria im Bundesstaat Yucatán besuchte, einer der vielen Nachbarschaftsmärkte in den Kolonien der Stadt Mérida war und wo sie sich zum Frühstück setzte, wahrscheinlich während sie eines der Kapitel ihres nächsten Projekts aufnahm veröffentlicht.

Darüber hinaus wurde bekannt, dass die Schauspielerin einige Passagen in einer Taqueria im Zentrum von Mérida aufzeichnete, die sich durch ihre Zubereitungen im traditionellen Cochinita Pibil, einem Gericht aus Yucatan, auszeichnet.

Während ihres Aufenthalts in den Lebensmittelbetrieben sorgte die Schauspielerin für Aufsehen, nicht weil sie Panuchos mit Besteck gegessen hatte, sondern wegen ihrer Schönheit und Einfachheit, die sofort die Aufmerksamkeit aller yukatecanischen und yukatecanischen Frauen auf sich zog, die das Glück hatten, am selben Ort und am selben Ort zu sein Zeit.

Tatsächlich gab es mehrere Leute, die sich an die Schauspielerin wandten, um mit dem Protagonisten von „Buscando a México“ ein paar Fotos von der Erinnerung zu machen.

Die Serie, so die Agentur, werde nicht nur in Yucatan Halt machen, sondern auch traditionelle Köstlichkeiten und Getränke aus diesem Land wie Tequila aus Jalisco, Panuchos aus Yucatan und den berühmten Maulwurf aus Puebla teilen.

Eva Longorias jüngstes Projekt war der Dokumentarfilm „The Civil War“, in dem die Rivalität zwischen den Boxern Oscar de la Hoya und Julio Cesar Chavez untersucht wird und was sie für die mexikanische Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten bedeutete.

„Ich bin zu 100% Mexikaner und zu 100% Amerikaner. Zur gleichen Zeit. Sie müssen sich nicht entscheiden „, sagte Longoria bei der Präsentation des Films, dessen Handlung die Unterschiede zwischen Chavez, einem erfahrenen mexikanischen Boxer, und De la Hoya, einem vielversprechenden jungen Amerikaner mexikanischer Herkunft, untersucht.

Der Höhepunkt seines Wettbewerbs war 1996, als der Kampf zwischen den beiden Athleten die mexikanische Gemeinschaft zwischen denen aufteilte, die Chavez, eine Boxlegende in ihrem Land, unterstützten, und denen, die sich für De la Hoya entschieden hatten, das von anderen als amerikanischer Außerirdischer ihrer Kultur angesehen wurde.

„Oscar (de la Hoya) und ich sind seit 25 Jahren Freunde und er erzählte mir, dass er wollte, dass ich den Dokumentarfilm über den Jahrestag des Kampfes inszeniere“, erklärte Longoria während des Kolloquiums nach der Premiere.

Longoria, die bisher bei mehreren Fernsehprojekten und Kurzfilmen Regie geführt hatte, drückte ihre Liebe zum Dokumentargenre aus: „Es ist eines meiner Lieblingsmedien. Ich liebe es, Probleme zu humanisieren.“

