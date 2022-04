Shakira spielt nach der Premiere des ersten Songs der Weltmeisterschaft 2022 in Katar in lustigen Memes

„Hayya Hayya (Better Togheter)“ ist das erste offizielle Lied, das die FIFA zur Förderung der Weltmeisterschaft 2022 in Katar präsentierte. Das Lied, gespielt von dem Amerikaner Trinidad Cardona, dem Nigerianer Davido und Qatari Aisha, ist eines von denen, die bis zum Eröffnungstermin im November dieses Jahres veröffentlicht werden.

„Dieses Lied bringt Stimmen aus Amerika, Afrika und dem Nahen Osten zusammen und symbolisiert, wie Musik und Fußball die Welt vereinen können“, sagte Kay Madati, Commercial Director der FIFA, der auch hinzufügte: „Im Rahmen der erneuerten musikalischen Strategie der FIFA wird der Soundtrack, der aus mehreren Songs besteht, Fans anziehen näher zusammen mit Leidenschaft für den Geist der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft wie nie zuvor.“

Die Single, die Einflüsse von R & B und Reggae hat, erzeugte jedoch eine Welle geteilter Meinungen in den sozialen Medien. Eine große Anzahl von Nutzern bat über Twitter, dass die FIFA Shakira erneut beschwöre, um am offiziellen Soundtrack teilzunehmen der Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

Denken wir daran, dass der kolumbianische Sänger ausgewählt wurde, um „Waka Waka“, das offizielle Lied der Welt 2010, aufzuführen Cup South Africa, das in 50 Ländern die Nummer #1 war und nach Angaben von Billboard weltweit mehr als 15 Millionen Exemplare verkauft wurde. Anscheinend haben die Internetnutzer immer noch die Illusion, den Latino-Künstler bei der Fußballweltmeisterschaft wiederzusehen, und sie haben es durch lustige Meme bekannt gemacht.

OFFIZIELLE LIEDER DER WELTMEISTERSCHAFT

Chile 1962: Weltrock

Inglaterra 1966: Weltmeisterschaft Willie (wohin in dieser Welt wir gehen)

Mexiko 1970: Fußball Mexico 70

Deutschland 1974: Fußball-/WM-Fanfare

Argentinien 1978: Die Weltcup/Offizieller März der Weltmeisterschaft '78

Spanien 1982: Die Weltmeisterschaft

Mexiko 1986: Die Welt vereint durch einen Ball

Italien 1990: Ein italienischer Sommer

Vereinigte Staaten 1994 : Gloryland

Frankreich 1998: Der Cup of Life//La Cour des Grands

Korea — Japan 2002: Boom!

Alemania 2006: Die Zeit unseres Lebens

Südafrika 2010: Waka Waka (Diesmal für Afrika) /Wavin' Flag

Brasilien 2014: Wir sind eins (Ole Ola)

Russland 2018: Lebe es

