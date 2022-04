Senator Germán Martínez schlug bei AMLO vor, um Aussagen zu Drogenserien zu erhalten: „Es ist nutzlos und nicht beruhigend“

CIUDAD DE MÉXICO, 20DICIEMBRE2021.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó la conferencia mañanera de este lunes donde junto a su gabinete de seguridad, integrado por Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Cresencio Sandoval, titular de la Defensa, Rafael Ojeda, secretario de Marina, Luis Bucio, comandante de la Guardia Nacional y Ricardo Sheffield, titular de la PROFECO, presentaron el informe de seguridad durante los tres años de gobierno del mandatario mexicano. Posteriormente se entregará el Águila Azteca al canciller de Francia. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Der Senator der Pluralgruppe Germán Martínez Cázares kritisierte die Aussagen von Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO), in denen er diese Serie beschuldigte, die Geschichten über den Drogenhandel in Mexiko von einer Streaming-Plattform aus enthüllt, auf der „rosige Welten sind gemalt“.

Auf einer Pressekonferenz warf Martínez Cázares der Regierung von López Obrador vor, das Paket auf eine Streaming-Plattform „ausgewrungen“ zu haben, die er als „nutzlos“ bezeichnete, da es seinen Aussagen zufolge „die Opfer nicht tröstet“.

„Die Medien am Ende des Tages zu beschuldigen, ist ein Mittel, weil sie das Kondolenzbündel verlieren sollen. Eine Regierung, die sich nicht mit den Opfern befasst, ist nutzlos, eine Staatsanwaltschaft, die sich nicht mit den Opfern befasst, ist nutzlos, so einfach. Die erste Voraussetzung für einen wirksamen Staat im Kampf gegen die Kriminalität ist, dass er den Tod von Mexikanern und Mexikanern beeinträchtigt, die Opfer von Gewalt werden „, sagte der Senator.

Germán Martínez reagierte auf AMLOs Aussagen zu Drogenserien (Foto: Screenshot)

Während seiner morgendlichen Pressekonferenz am 31. März versicherte López Obrador, dass seine Regierung Anstrengungen unternommen habe, um den Anstieg des Drogenkonsums zu verhindern. Darüber hinaus bestand er darauf, dass der Konsum nicht nur auf Gesundheitsprobleme beschränkt sei, da Produktion und Menschenhandel auch in der Republik Gewalt erzeugen, wobei junge Menschen einer der am stärksten betroffenen Sektoren seien.

„Wir beschäftigen uns offen mit diesen Themen, denn wenn nicht alles in Serie gehandhabt wird, wo sie sogar rosige Welten, kriminelle Banden, Drogenhändler, mit Schauspielern, Männern und schönen Frauen malen; Residenzen, neueste Modellautos, Schmuck, Markenkleidung, Macht, wie sie Behörden und diese Welt der Serien unterwerfen , aber das ist nicht bekannt und es tut sehr weh, die Zerstörung besonders junger Menschen und wir sprechen über Tausende von Todesfällen „, sagte López Obrador.

Ebenso wies der Vorstandsvorsitzende darauf hin, dass 75% der im Land verzeichneten vorsätzlichen Morde mit der organisierten Kriminalität zusammenhängen. Dies ist ein weiteres Hauptproblem bei der Diskussion über die Legalisierung des Freizeitkonsums von Marihuana.

AMLO startete sich gegen Serien, die den Drogenhandel in Mexiko darstellen (Foto: Instagram/ @Narcos)

Der Vorstandsvorsitzende bestritt jedoch, dass die Fachausschüsse die Prüfung einer solchen Zulässigkeit für medizinische Zwecke ausnehmen, da, wie er feststellte, mehrere Vertuschungen synthetischer Drogen auf Anfrage von Laboratorien festgestellt wurden.

„Aber so passiert das nicht. Synthetische Drogen wurden beschlagnahmt und gehen in Laboratorien und sind sogar Wege, um diese Substanzen angeblich in verschiedenen Regionen des Landes zu liefern. Und es gibt keine Labore, es sind Privathäuser „, sagte er.

Laut dem Bericht des Verteidigungsministers (Sedena) ist Kokain die Hauptdroge, die sich in Mexiko „bewegt“, hauptsächlich aus Mittel- und Südamerika.

Von 2018 bis 2022 wurden 73.834 Kilogramm Kokain beschlagnahmt (Foto: EFE/Jacinto Canek/Archive)

Der Leiter der Agentur, Luis Cresencio Sandoval, sagte, dass von 2018 bis 2022 73.834 Kilogramm im Wert von etwas mehr als 19.503 Millionen Pesos beschlagnahmt wurden. In der Zwischenzeit lagen die Jahre mit den höchsten Rekorden bei Beschlagnahmungen zwischen 2019 und 2020, mit 19.931 bzw. 27.712 Kilogramm.

In Bezug auf den Handel mit Vorläufern und Chemikalien zur Herstellung synthetischer Drogen wie Fentanyl, Amphetamine und Methamphetamine sowie LSD wurde festgestellt, dass sie hauptsächlich vom asiatischen Kontinent stammen und auf dem Seeweg in den mexikanischen Häfen von Lazaro Cardenas, Michoacán, ankommen , Mazatlan, Sinaloa und Manzanillo, Colima.

