Run Run: Treffen Sie Lucila, den Andenfuchs, der ihr Herz in Granja Porcón gestohlen hat

Run Run, der beliebteste Andenfuchs vieler Peruaner, eröffnet ein neues Haus, nachdem es nach Cajamarca verlegt wurde. Um diesem Tier ein besseres Wohlbefinden zu bieten, wurde beschlossen, es nach Granja Porcón zu bringen, einem Ort, der 45 Minuten von der Stadt entfernt ist.

Bekanntlich beherbergt dieser Ort mehr als 50 Wildarten, die aufgrund verschiedener Faktoren und zur Erhaltung ihrer Abstammung an diesem Ort zu finden sind.

Zum Glück von Run Run gibt es in ihrem neuen Zuhause auch einen Andenfuchs namens Lucila, der zweifellos das Herz des kleinen Fuchses gestohlen hat. Laut den Züchtern dieses großen Parks haben sich beide Tiere am besten verstanden. Hat er Liebe gefunden?

Es ist erwähnenswert, dass Lucila auch ein Andenfuchs ist, der vor etwa einem Monat gerettet wurde. Sie ist sehr verspielt und hat ihren neuen Partner sehr gut aufgenommen. Seit sie sich kennengelernt haben, haben sie außerdem nicht aufgehört, in ihrem neuen Raum zu spielen und herumzulaufen.

Beide teilen sich eine geräumige Umgebung von 140 Quadratmetern. Ihr neues Zuhause befindet sich in einem Gebiet mit einem typischen Klima ihres natürlichen Lebensraums und bietet laut Vertretern von Serfor die richtigen Bedingungen für seinen Anpassungsprozess.

Auf die Frage der Spezialisten, ob Run Run in seinen natürlichen Lebensraum zurückkehren könne, antworteten sie, dass seine Eltern ihm, nachdem er als Zuchtprodukt des illegalen Wildtierhandels aus der Wildnis gewonnen worden war, nicht beigebracht hätten, wie man Raubtiere jagt, füttert und sich gegen Raubtiere verteidigt, sodass er unter der Obhut bleiben müsse Menschen in ein Zuchtzentrum.

Run Run wurde nach einem Quarantäneprozess, bei dem er von Spezialisten aus Forest and Wildlife genau überwacht wurde, an diesen Ort übertragen. Technische Verwaltung (ATFF) Serfor Lima. Aufgrund seines optimalen Zustands wurde festgestellt, dass es geeignet ist, den Veranstaltungsort zu kennen, an dem es stattfand.

Während der Quarantäne versorgten die Spezialisten des ATFFS Lima von SERFOR den Fuchs tierärztlich mit einer ausgewogenen Ernährung, die zu 95% aus Fleisch und 5% Früchten und Knollen bestand. Die neuesten Analysen zeigten, dass der Fuchs gesund war und sich von Krankheiten erholte, die er beim Kontakt mit Hunden wie Ehrlichia und Anaplasma hatte.

Jetzt überwachen die Spezialisten von ATFFS Cajamarca täglich den Gesundheitszustand von Run Run und koordinieren permanent mit Granja Porcón die Details zum Anpassungsprozess des Andenfuchs in seinem neuen Zuhause.

WIE KOMME ICH NACH LA GRANJA PORCÓN

Um nach Granja Porcón zu gelangen, müssen Sie zur Plaza de Armas von Cajamarca fahren. Von dort aus fahren mehrere Busse zum belebten Ort. Von der Stadt bis zu diesem Gebiet sind es ungefähr 45 Minuten.

Es ist erwähnenswert, dass Granja Porcón einen Kiefernwald von mehr als 12.000 Hektar mit ausgedehnter Vegetation und typischen Landschaften der Cajamarquina-Berge hat. Es liegt auf einer Höhe von 3510 Metern und beherbergt verschiedene Arten von Wildtieren in Gefangenschaft wie Jaguar, Vicuña und Andenkondor.

