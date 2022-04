Polen, das Team des besten Torschützen: Fünf Fakten über Argentiniens dritten Rivalen bei der Weltmeisterschaft in Katar

Soccer Football - World Cup - UEFA Qualifiers - Path B Playoff Final - Poland v Sweden - Silesian Stadium, Chorzow, Poland - March 29, 2022 Poland's Robert Lewandowski celebrates scoring their first goal with Jan Bednarek and Kamil Glik REUTERS/Kacper Pempel

Polen wird am Mittwoch, dem 30. November, im Lusail-Stadion gegen den Abschluss der Gruppenphase der argentinischen Nationalmannschaft antreten: Beide bilden zusammen mit Mexiko und Saudi-Arabien die Gruppe C der Weltmeisterschaft in Katar.

Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar stellte Polen vor viele Probleme. Sie war kein Favorit, um ihre Gruppe in den Qualifikationsspielen zu gewinnen, indem sie sie mit England teilte, und sie litt bis zum letzten Date, wo sie den zweiten Platz zwei Punkte über Albanien sicherte. In der nächsten Phase qualifizierte er sich für das Höhepunkt, indem er Russland disqualifizierte und dann Schweden mit 2:0 mit Kategorie besiegte und sich damit den Übergang zur nächsten Weltmeisterschaft sicherte.

Czesław Michniewicz, der Trainer, verlangt, dass seine Spieler in ausgezeichneter körperlicher Verfassung sind, um eine der Säulen seiner Taktik zu erfüllen, die dominant sein und den Gegner stark unter Druck setzen muss, um sicherzustellen, dass er keinen Platz hat, um sein Spiel zu spielen. Ein weiteres Hauptmerkmal ist, dass er gerne mit zwei Stürmern spielt, um das Beste aus dem Banner des Teams herauszuholen, Robert Lewandowski.

„Das absolute Grundelement unseres Spiels im Angriff muss darin bestehen, Lewandowski und die anderen Angreifer zu ernähren“, erklärte er auf mehreren Pressekonferenzen. Er fügte das Privileg hinzu, den Stürmer von Bayern München im Kader zu haben: „Wir können es uns nicht leisten, dieses Potenzial zu verschwenden. Polen hat nicht nur den besten 'Scharfschützen' der Welt, sondern hat insgesamt ein sehr hohes Maß an Angreifern zur Auswahl.“

1) Ein flexibler Trainer, der nach Ruhm hungrig ist

Trainer feiert die Qualifikation für Katar (Foto: Reuters)

Anfang 2022 wurde Pablo Sousa entlassen und durch Czesław Michniewicz ersetzt. Der polnische Trainer hatte viel auf lokaler Ebene geschossen und trägt aufgrund der Ähnlichkeiten mit dem portugiesischen Trainer den Spitznamen „Mourinho“. Von der ersten Pressekonferenz an wies er direkt auf das polnische Ego hin, das über die großen Traditionen des Landes sprach und sich sogar auf Papst Johannes Paul II. bezog, um schnell öffentliche Unterstützung zu erhalten.

Die wichtigste Änderung, die zu seiner Ankunft auf der Ersatzbank führte, war neben der positiven Mentalität, die er immer zu vermitteln versucht, taktisch. Aufgewachsen in der ausgezeichneten lokalen Trainerschule verwendet er ein sehr flexibles Hybridtraining, das in Zahlen als 3-4-3 gepflanzt werden kann. Polen spielt jetzt mit drei Verteidigern, wenn sie nach vorne drängen, und wechselt zu vier und sogar zu einer Fünferlinie, wenn sie nicht den Ball haben.

Auf dem Platz konzentrierte sich der Beginn seiner Amtszeit jedoch auf das Erreichen der WM-Qualifikation. Der technische Direktor fiel wegen seines ehrgeizigen Stils in Zweifel. Czesław änderte jedoch nie seine Einstellung oder Überzeugungen und war immer davon überzeugt, dass er das Beste aus dieser Spielergeneration herausholen kann.

Als Profi, der an harte Arbeit und gute Kommunikation glaubt, ist es für Michniewicz wichtig, sich zuerst auf den Menschen und dann auf den Spieler zu konzentrieren. Es zeigt den Spielern, wie wichtig sie in ihren Plänen sind und dass sie zusätzlich insgesamt vier Sprachen fließend sprechen.

2) Die Notwendigkeit eines Sprungs in hierarchischen Kompetenzen

Die polnische Nationalmannschaft belegte bei der letzten Europameisterschaft den letzten Platz in der Gruppe E (Foto: Reuters)

Die reiche Geschichte der polnischen Nationalmannschaft auf globaler und kontinentaler Ebene hat in den letzten Jahren starke Höhen und Tiefen erlebt. Die Dringlichkeit eines großartigen Wettbewerbs wurde eher zu einer Notwendigkeit als zu einem Wunsch. In der ersten Runde des letzten Euro-Pokals, der nur einen Punkt einbrachte und auch in der Gruppenphase in Russland 2018 ausgeschieden wurde, sind die ausstehenden Schulden enorm.

Wir müssen zur Euro 2016 zurückkehren, um ein Viertelfinale für Polen zu sehen, in dem sie gegen Portugal fielen, das letztendlich Meister werden würde. Er hob dann die traurige Leistung in der Ausgabe 2012 hervor, in der er zu Hause in der Ukraine war und in der Anfangsphase auch mit einer weiteren schlechten Leistung ausgelassen wurde. Hoffnungen und Druck konzentrieren sich auf Robert Lewandowski, der hofft, der Anführer des Kaders zu sein, der versucht, die polnischen Heldentaten der Weltmeisterschaften in Deutschland 1974 und Spanien 1982 zu wiederholen.

3) Robert Lewandowski, der Schrecken der Bogenschützen

Robert ist die große Figur Polens und verantwortlich für das Tragen des Tonbandes des Kapitäns (Foto: Action)

Wenn Polen von großartigen Dingen träumen kann, ist es dem enormen Talent seines Mittelstürmers zu verdanken. Der ehemalige Trainer gab wiederholt zu, dass er ein Spielsystem geplant habe, das für die Pflege von Robert Lewandowski verantwortlich ist, der Saison für Saison mit dem Trikot von Bayern München seine Macht vor dem Tor unter Beweis stellt.

Der 33-Jährige ist bereits der beste Torschütze und der Spieler mit den meisten Präsenzen in der polnischen Geschichte. Mit einem Tor im entscheidenden Spiel gegen Schweden war er auch dafür verantwortlich, den ersten Schritt in Richtung Katar 2022 zu machen. „Bravo-Team, Bravo-Fans! Alles ist möglich, wenn du bis zum Ende kämpfst und an den Sieg glaubst. Wir gehen zur Weltmeisterschaft „, schrieb er auf seinem Instagram-Account zusammen mit einem Foto, auf dem er auf der Tribüne voller Fans feiert.

Bei mehreren Gelegenheiten wurde er jedoch dafür kritisiert, dass er das Land in großen Parteien nicht gut vertreten hatte. Das ist das große Problem, das Polen hat: Angesichts der Großmächte wiegt die Hierarchie immer auf der anderen Seite, und dann ist Robert am einsamsten. Diesmal hofft er mit einem geölten und flexibleren Spielsystem, seine Spuren von Russland zu brechen und die Gruppenphase zu überstehen.

4) Der Mittelfeld-Fahrer: Piotr Zielinski

Das Napoli-Lenkrad ist dafür verantwortlich, Verteidigung und Angriff in einem Team zu vereinen, das normalerweise gespalten ist (Foto: Reuters)

Obwohl Piotr Zielinski ein Architekt mitten auf dem Land ist, ist er kein natürlicher Führer. Das talentierte Napoli-Lenkrad spricht oft mit seinem Spiel, und das ist zweifellos das, was er in dieser Saison tut, in der er sowohl bei Toren als auch bei Assists weiterhin durchschnittlich große Zahlen erzielt.

„Zielinski ist ein außergewöhnlicher Spieler“, sagte Michniewicz über den Mittelfeldspieler. Er fügte hinzu und gab ein Beispiel: „Ich habe einmal Pep Guardiola über Phil Foden sprechen hören. Er sagte, er sei ein Genie, ein herausragendes Talent. Um jedoch das höchste Weltniveau zu erreichen, müssen Sie wissen, wann Sie das Spieltempo ändern müssen. Piotr hat es. Er sieht alles. Er fühlt den Raum zwischen seinen Teamkollegen und dem Gegner perfekt. Es hat ein unglaubliches Zeitgefühl und die Geometrie der Töne. Sie können das Spiel mit nur einem Durchgang verlangsamen oder beschleunigen. Er ist ein wunderschöner Fußballer. Manchmal braucht er einfach ein bisschen mehr Adrenalin. Wir werden versuchen, es zu tun.“

In ganz Italien besteht kein Zweifel an dem Talent von Zielinski. Barcelona wollte ihn doch und sogar Jürgen Klopp schickte ihm einmal einen Hubschrauber, um über einen Transfer nach Liverpool zu sprechen. Zielinski ist der Diamant Polens mit einem großen Herzen. Das ganze Land erwartet, dass es in Katar hell erstrahlen wird.

5) Zwei Teilnahmen an die man sich erinnern sollte

Polen erreichte 1974 den dritten Platz bei der Weltmeisterschaft in Deutschland

Katar wird die zehnte Teilnahme der polnischen Nationalmannschaft an den Weltmeisterschaften sein. Die beiden wichtigsten Präsenzen des europäischen Landes beim höchsten Fußballereignis wurden 1974 in Deutschland und 1982 in Spanien generiert, als es bei beiden Gelegenheiten den dritten Platz belegte und den gesamten Planeten überraschte. Eine äußerst talentierte Generation, die kurz davor stand, das Titelspiel zu spielen: Die Einheimischen und Italien waren die Henker der Hoffnung.

Darüber hinaus werden eine zweite Runde in Argentinien 78 ′ und das Achtelfinale in Frankreich 38 ′ und Mexiko 86 ′ hervorgehoben. Leider verließ er bei seinen letzten drei Auftritten, die in Korea-Japan 02′, Deutschland 06′ und Russland 18′ stattfanden, in der Gruppenphase.