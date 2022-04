OV7 gab Termine für die „30-Jahre-Tour“ für 2022 bekannt

Nach zwei Jahren der Kontroverse gab OV7 endlich die offiziellen Termine ihrer 30-jährigen Tour bekannt, mit der sie ein weiteres Jahrzehnt des Erfolgs feiern werden. Die Tour beginnt im September und umfasst 18 Termine in der gesamten Republik.

Am 1. April veröffentlichte OV7 die Daten der Tour, die es aufgrund der COVID-19-Pandemie und ihrer internen Probleme verschoben hatte. Über ihre sozialen Netzwerke teilten sie alle neuen Standorte und wann werden diejenigen stattfinden, die im Jahr 2020 abgesagt wurden.

Mit der Meldung: „Der Countdown beginnt, wir sind sehr gespannt!!! Die Party wird beginnen und Sie sind unsere Ehrengäste „, gab Onda Vaselina bekannt, dass der erste Termin am 1. und 2. September im Citibanamex Auditorium in Monterrey sein wird.

Fechas anunciadas hasta el momento para el "Tour 30 años" (Foto: Instagram/@oficialov7)

Die Tour wird am 6., 7. und 8. September in Mexiko-Stadt fortgesetzt. Diese Daten werden die am 15., 28. und 29. Mai 2020 (jeweils) im National Auditorium wiederbelebt. Personen, die Tickets für ausgesetzte Konzerte hatten, können ihre Tickets für diese bevorstehenden Shows beanspruchen.

Danach wird die Tour am 17. September in Acapulco, Guerrero, in der BSP Arena fortgesetzt; Guadalajara, Jalisco, am 22. (30. April 2020), 23. und 24. September im Telmex Auditorium; Aguascalientes am 1. Oktober in der San Marcos Arena; San Luis Potosí am 7. Oktober in El Domo; Torreón, Coahuila, am 8. Oktober im Centennial Coliseum; Morelia, Michoacán, am 15. Oktober auf der Plaza de Toros; Veracruz am 21. Oktober im WTC.

Am 4. November wird die Tour in Mérida, Yucatan, im BSP-Auditorium fortgesetzt; León, Guanajuato, am 11. November in Velaria de la Feria; Puebla am 12. November im BSP Seguros Auditorium und schließt die Tour am 26. November im Querétaro Congress Center ab.

La agrupación celebrará 18 espectáculos este 2022, pero en 2023 habrá otros más (Foto: Instagram/@oficialov7)

Der Vorverkauf für alle neuen Termine wird am 4. und 5. April für Citibanamex-Benutzer über Ticketmaster für die CDMX-, Guadalajara-, Monterrey- und Acapulco-Shows sowie eTicket für den Rest sein.

In einer von OV7 veröffentlichten Pressemitteilung kündigten sie an, dass dies nicht die einzigen Termine ihrer 30-jährigen Tour sein werden, sondern bald weitere für 2023 bekannt geben werden.

Sie drückten auch aus, dass sie dankbar sind, dass sie weiterhin in den Herzen der Öffentlichkeit gültig sind und mit ihnen ihre 30. Karriere feiern möchten, weshalb sie mit diesen Konzerten versuchen werden, ihre besten Momente auf der Bühne noch einmal zu erleben.

Los integrantes se dijeron agradecidos de seguir en los corazones del público (Foto: Instagram/@oficialov7)

Im Januar dieses Jahres gaben die Mitglieder der Gruppe bekannt, dass sie es endlich geschafft hätten, ihre Rauheit zu glätten, damit sie setzen die Konzerte fort, die nicht durchgeführt wurden, sowie die Projekte, die sie bereits angekündigt hatten und die sie zu ihrem 30-jährigen Jubiläum starten möchten.

Eine der Produktionen, die ebenfalls Gestalt annehmen würden, ist seine Bioserie.

LESEN SIE WEITER: