Néstor Villanueva erklärt sich bereit, die Scheidungspapiere für Florcita Polo zu unterzeichnen: „Ich werde es aus Respekt und Liebe tun“

Es gibt kein Zurück mehr. Nachdem er den Schrei seiner stillen Frau Florcita Polo Díaz im Magaly TV La Firme gesehen hatte, Nestor Villanueva beschloss, nicht mehr für ihre Ehe zu kämpfen und die Scheidungspapiere zu unterschreiben. Er machte jedoch klar, dass er sich trennen werde, um Susy Díazs Tochter nicht mehr leiden zu lassen und nicht weil er sie nicht mehr liebt oder weil er ihr mit einer anderen Frau untreu war.

„Ich respektiere ihre Entscheidung, ich liebe meine Frau, sie weiß, wie sehr ich sie liebe und wie sehr ich meine Familie liebe. Wenn ich zur Seite treten muss, werde ich es aus Liebe und Respekt nehmen „, sagte der Cumbiambero auf Drängen von Magaly. Medina, die angeblich von den Tränen der Frustration berührt worden sein soll, die Florcita während ihres Interviews herausgab.

Sofort teilte die „Elster“ sie über die Gefühle ihres Ex-Partners mit und versicherte, dass Polo Díaz die Trennung überhaupt nicht genießt. „Sie hat viel darüber nachgedacht, sie hat es bereits mitgenommen, es ist schmerzhaft für sie wie jeden, der beschließt, ihre Ehe zu beenden“, sagte die 'Elster', auf die Néstor hinwies, dass auch er leidet, da er seine Familie immer zusammenhalten wollte.

„Ich mache mir Sorgen um das Wachstum meiner Kinder, ich habe mich immer gut mit ihnen und meiner Frau benommen. Zu keiner Zeit war ich abwesend. Wenn ich plötzlich einen Fehler gemacht habe, weil wir jung geheiratet haben, entschuldige ich mich. Alle Paare haben Probleme. Wir haben schlimmere Probleme überwunden, das ist nicht so sehr für mich... Es ist keine Untreue „, sagte Villanueva.

DER TÄNZER MELDET IHN WEGEN

In derselben Ausgabe von Magaly TV La Firme erklärte eine Tänzerin, die als Tessy Linda identifiziert wurde, durch eine Erklärung, dass die Cumbia-Sängerin seit Dezember beharrlich nach ihr suche. „Es sagt mir, dass er Single ist, dass seine derzeitige Beziehung beendet ist und dass er nicht vorhatte, zu seiner Frau zurückzukehren“, heißt es in dem Dokument.

„Ich bitte ihn, wie ich ihm auf tausend Arten sagte, nicht noch einmal nach mir zu suchen und mich geschweige denn zu erwähnen, weil ich die Beweise all seiner Botschaften mitnehmen werde, in denen er mich bis heute beharrlich sucht. Mein Name wird erwähnt, als würde ich danach suchen (...) Er muss es als Mann annehmen und respektieren lernen, wenn er es nicht ist „, fügte er hinzu.

Laut den Aussagen der Tänzerin trafen sie sich, als sie gerade 16 Jahre alt war. Obwohl sie es schafften, eine liebevolle Beziehung aufrechtzuerhalten, endeten sie, als Nestor Florcita Polo bei einer Veranstaltung traf. Sie haben sich jedoch kürzlich wiedergetroffen und er hätte nicht aufgehört, sie zu belästigen, um die Romantik, die sie in der Vergangenheit hatten, noch einmal zu erleben. Villanueva sagte nichts über diese Anschuldigungen.

