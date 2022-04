Napoli wird die Serie A gegen Atalanta anstreben: Ospina und Muriel versprechen, Protagonisten zu sein

Luis Fernando Muriel und David Ospina, die sich kürzlich auf das kolumbianische Team konzentrierten, um sich dem Ende der südamerikanischen Qualifikationsspiele zu stellen, werden sich am Sonntag, dem 3. März, erneut treffen und versprechen, das attraktivste Spiel eines neuen Tages in der Serie A, Atalanta gegen Napoli, zu werden.

Beide werden sich nach dem Gedanken, bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar 2022 die Quote ausgegangen zu haben, zu der Verpflichtung kommen, jedoch in der Überzeugung, angesichts der besonderen Bedürfnisse ihrer Vereine ihr Bestes zu geben. Atalanta zum Beispiel ist Fünfter in der Gesamtwertung, strebt aber mindestens einen weiteren Platz an, um sich für die Champions League zu qualifizieren. In der Zwischenzeit ist Napoli Zweiter, drei Punkte hinter dem AC Milan, sodass er alles spielen wird, damit der Nachteil mit dem Rossonero-Team nicht zunimmt.

Das Azzurro-Team, das seit 1990 keinen Scudetto gewonnen hat, angeführt von Diego Armando Maradona, wird im besten Moment derjenige sein: Sie haben online zwei Siege gewonnen. Das Beste ist jedoch, dass Ospina den Portikus bewacht: Der Kaffee-Spieler hat 11 Spiele ohne Tor, das beste Ergebnis dieser Saison in der italienischen Liga und eines der 10 besten auf dem alten Kontinent. Sein Team hat auch den am wenigsten besiegten Zaun mit 22 Punkten gegen.

Was Muriel betrifft, so hatte sie wegen ihrer Verletzungen nicht die besten ihrer Jahreszeiten. Die letzten Verpflichtungen waren jedoch für das Bergamo-Team entscheidend: In der Qualifikation für das Viertelfinale der Europa League, als er Bayer Leverkusen mit 4:2 auf der Gesamtanzeigetafel besiegte, berichtete er mit einem Doppel. Der in Santo Tomás (Atlántico) geborene Mann erzielte in der Saison 2021/22 acht Tore und soll nun die Offensivfront des Vereins anführen und Duván Zapata beliefern.

Das Spiel Atalanta gegen Napoli wird um 8 Uhr (kolumbianische Zeit) auf ESPN übertragen.

In der Konfrontation gegen Napoli wird Muriel motiviert ankommen, denn vor weniger als zehn Tagen wählte ihn der italienische Fußballverband (Assocalciatori) als einen der besten Fußballer der Serie A in der Saison 2021/22 aus.

Atalanta, wo der Atlantic seit drei Jahren spielt, gab bekannt, dass er in der vergangenen Saison in die idealen elf des italienischen Fußballs gewählt wurde, und es ist kein Wunder, dass er neben dem besten Schützen im Bergamo-Team der dritte Torschütze für Calcio war.

Im idealen Set ist Muriel Teil des offensiven Dreizacks zusammen mit Romelu Lukaku, der Chelsea nach seiner guten Leistung für Inter Milan verlassen hat, und Cristiano Ronaldo, der bei Juventus zur Seite trat, um das Team zurückzugeben, in das er auf dem alten Kontinent Manchester United einen Qualitätssprung machte.

Luis Fernando Muriel, im XI-Ideal des italienischen Fußballs in der Saison 2020/21

Das Mittelfeld besteht aus Nicolò Barella (Inter), Franck Kessie (Mailand), Federico Chiesa (Juventus) und Verteidiger Achraf Hakimi (ehemals PSG), Stefan de Vrij (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Theo Hernandez (Mailand). Der beste Torwart wiederum war Gianluigi Donnarumma.

Es sei daran erinnert, dass Luis Fernando Muriel in der vergangenen Saison mit 22 Toren (und 9 Vorlagen) in 36 Spielen berichtete. In dieser Saison, obwohl es nicht so wichtig war, werden 8 Ziele hinzugefügt

