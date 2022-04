Mexiko, die Mannschaft, die den Widerstand des fünften Spiels brechen will: Fünf Fakten über Argentiniens zweiten Rivalen bei der Weltmeisterschaft in Katar

Soccer Football - World Cup - Concacaf Qualifiers - Mexico v United States - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - March 24, 2022 Mexico players line up during the national anthems before the match REUTERS/Henry Romero

Chance wollte, dass Argentinien sich mit Mexiko kreuzte, einem der Teams, die einen der drei direkten Plätze gewannen, die Convacaf für die Weltmeisterschaft in Katar vergeben hat. Sie treffen sich am Samstag, den 26. November, im Education City Stadium zur zweiten Runde der Gruppe C, zu der auch Polen und Saudi-Arabien gehören.

Aufgrund ihrer Position in der FIFA-Rangliste begann die Mannschaft von Gerardo Martino ihre Teilnahme an der dritten Runde des Wettbewerbs und schaffte es, die Hindernisse zu überwinden, die Panama, El Salvador, Honduras, Jamaika und Costa Rica zu überwinden versuchten. Das heißt, das Azteken-Team nahm zusammen mit Kanada und den Vereinigten Staaten Nonstop-Tickets für die internationale Veranstaltung heraus.

Der Rekord ist für das Team von Albiceleste günstig, da die Südamerikaner von den 31 Spielen 15 Mal gewonnen haben (die anderen 16 Spiele sind in 12 Unentschieden und 4 Niederlagen aufgeteilt). Er ist ein alter Bekannter der venezolanischen Besetzung, da er sich dreimal im Rahmen der Weltmeisterschaft durchsetzen konnte. Das erste Mal war in der Gruppenphase 1930 mit einem 6-3-Sieg, während die beiden anderen Gelegenheiten in Deutschland 2006 (2-1 in Verlängerung mit Maxi Rodriguez' denkwürdigem Kunstwerk) und Südafrika 2010 (3:1 an einer großen Nacht von Carlos Tevez) in den Ko-Phasen waren.

Mexiko schaffte es nur in den Freundschaftsspielen 1967 (2-1), 1973 (2-0) und 1990 (2:0), während offizielle Wettbewerbe nur den Rekord der Copa América 2004 in Peru haben, als Ricardo La Volpes Team den Vertreter besiegte 1:0 in der Gruppenphase von Marcelo Bielsa angeführt.

1) Der Gaumen von Tata kommt kompliziert an

Die Tata wurde während ihrer Reise aus den Qualifikationsspielen widerstanden. Foto: Reuters/Henry Romero

Mexiko erreichte am letzten Tag der Convacaf-Qualifikation das Ziel, sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Unter der Leitung von Gerardo Tata Martino gewannen die Tri einen der Plätze für Katar. Die Etappe war jedoch streng für den Rosarino, der kurz davor war, seine Position in der Nationalmannschaft zu verlassen.

In den letzten Spielen, die die Aztekenmannschaft zu Hause gespielt hat, haben die Fans in den Stadien den „Tata out“ -Sound gemacht, so der Mexican Football Federation (FMF) ) analysierte die Möglichkeit, den Steuermann für die internationale Veranstaltung zu wechseln. Die Sportbehörden schlugen eine Variable vor, die die Kontinuität der Tata-Ära erschütterte. Es wurde sogar abgestimmt, ob Martino vor Beginn des Abenteuers durch Katar entfernt werden musste.

Diejenigen, die dem Verband nahe stehen, berichteten, dass alle zwei Jahre ein Gleichgewicht der Ergebnisse hergestellt wird, um die Leistung und die Verbesserungen der Nationalmannschaft zu ermitteln. In diesem Jahr wurde diese Bewertung durchgeführt und viele äußerten ihr Unbehagen über die Produktion Mexikos.

Darüber hinaus arbeitet Piojo Herrera im Schatten mit dem Wunsch, in die Nationalmannschaft zurückzukehren. Es wäre nicht das erste Mal, dass sich der derzeitige Tigres-Trainer als möglichen Ersatz für Martino vorschlug. Bei verschiedenen Gelegenheiten hat er sein Interesse an der Umleitung der mexikanischen Nationalmannschaft akzeptiert und vor verschiedenen Medien seine Begeisterung für die Rückkehr zum Tri erklärt. für das, was seine vorherige Phase bedeutete.

2) Seine Punktekarte Hirving Lozano

Hirving Lozano ist einer der beliebtesten Spieler der mexikanischen Fans. Foto: Kirby Lee-USA HEUTE Sport

Hirving Lozano hat sich zu einer der wichtigsten Referenzen im mexikanischen Fußball im Ausland entwickelt. Seit seiner Ankunft in Napoli hat seine Projektion einen wichtigeren Schub bekommen und seine Qualitäten haben die Aufmerksamkeit der besten Clubs der Welt auf sich gezogen. Im letzten Jahr hat der Stürmer jedoch mehrere Verletzungen erlitten, die ihn gezwungen haben, sich von seiner beruflichen Tätigkeit zu entfernen.

Der erste von ihnen, einer der alarmierendsten, war während des Gold Cup-Streits. Beim Debüt gegen Trinidad und Tobago erlitt er einen Schock, der ihn kurzzeitig ohnmächtig machte. Monate später gestand er, dass der Aufprall dazu führen könnte, dass er sein Auge verlor. Der zweite war, als er die Farben seines Clubs verteidigte. Einige Wochen nach seiner Rückkehr zur Aktivität spielte der Mexikaner in einem Duell, das der Europa League entsprach, in einer Szene, die der im Gold Cup sehr ähnlich war. Bei dieser Gelegenheit stürzte er, nachdem er im Kampf um den Ball ausgerutscht war, die Hüfte von Wilfred Ndidi, Mittelfeldspieler von Leicester City, ab, und seine Genesung dauerte mehr als einen Monat.

Obwohl er auch einige Anrufe bei der mexikanischen Nationalmannschaft verpasste, wurde sein Name, als er bereit war, vor Gericht zurückzukehren, immer noch von Gerardo Martino in Betracht gezogen. Seine Qualitäten und sein Ungleichgewicht können ihn zu einem der klügsten Spieler machen, die den Kader bilden werden, der an der Weltmeisterschaft 2022 in Katar teilnehmen wird.

3) Rogelio Funes Moris Wette

Der ehemalige River wird versuchen, seine Weltmeisterschaft zu haben. Foto: Reuters/Henry Romero

Als der Argentinier Rogelio Funes Mori von der FIFA autorisiert wurde, für Mexikos Nationalmannschaft zu spielen, wurden Illusionen durch seine Tore angeheizt. Die erste Teilnahme des ehemaligen River im Tata Martino-Team fand während des Gold Cup in den USA statt.

Der erfahrene 30-jährige Torschütze erhielt die Genehmigung, nachdem das Mutterhaus des Fußballs bestätigt hatte, dass er 2012 nur eine Präsenz in der argentinischen Nationalmannschaft hatte und sich seit mehr als fünf Jahren auf aztekischem Gebiet befand.

Melli begann seine Karriere bei River Plate, zog dann nach Benfica in Portugal und bevor er zum mexikanischen Fußball kam, hatte er einen Stint bei Eskişehirspor in der Türkei.

2015 kam er in Monterrey an, wo er 194 Spiele spielte und 99 Tore erzielte. Mit den Rayados gewann er zweimal die Copa MX (2017 und 2019/20), das Apertura-Turnier 2019 und die Convacaf Champions League 2019. Seit seiner Ankunft in der Nationalmannschaft wuchs der Traum der Fans erheblich.

4) Die Zahlungsfähigkeit des Ochoa Memo

Der erfahrene Torwart will in Katar Geschichte schreiben

Francisco Guillermo Memo Ochoa Magaña wurde am 13. Juli 1985 in Guadalajara, Jalisco, geboren. Mit seinen 36 Jahren will er in Katar Geschichte schreiben. Während seiner 17-Jahre als Profifußballer hat sich der Torhüter als einer der größten Vertreter des Fußballs in seinem Land herausgestellt. Schon in jungen Jahren zeigte er Talent und eine magnetische Persönlichkeit, die ihm die Liebe der Fans und seiner Teamkollegen eingebracht hat.

Man könnte sagen, dass er sich als bester Torhüter Mexikos und als einer der unbestrittenen Führer des Sports etabliert hat. Anfang 2004 beobachtete der damalige amerikanische Trainer Leo Beenhakker ein Spiel zwischen den Grundkräften und erkannte die Fähigkeiten eines jungen 19-jährigen Ochoa und beschloss, ihn in die erste Mannschaft aufzunehmen. Seitdem hat er eine bemerkenswerte Karriere gemacht.

Seine Leistung erregte die Aufmerksamkeit des damaligen technischen Direktors der mexikanischen U-20-Nationalmannschaft, Humberto Grondona, und gewann seinen ersten Anruf in die Nationalmannschaft. Bald wurde er in einem Freundschaftsspiel gegen den Irak in Mailand, Italien, neben Weltfußballfiguren wie Roberto Carlos Abbondanzieri, Carles Puyol, David Beckham, Alessandro Nesta, Ronaldinho, Cristiano, in einem Freundschaftsspiel gegen den Irak gerufen Ronaldo, Raúl Gonzalez und Javier Zanetti unter anderem.

Mit einer langen Geschichte in Europa wird das Memo versuchen, dem mexikanischen Tor Sicherheit zu geben, um das fünfte Spiel zu erreichen. Was ein beispielloses Ereignis für ihre Auswahl bedeuten würde.

5) Die Mission, Barrieren zu durchbrechen

Die Spieler feiern die Qualifikation für Katar. Foto: Reuters/Jose Cabezas

Mit 16 Präsenzen in der Geschichte der Weltmeisterschaft konnte Mexiko nie mehr als 4 Spiele bestreiten. Obwohl ihre besten Produktionen in den beiden Ausgaben kamen, die sie 1970 und 1986 organisierten, erreichten sie mit Unterstützung ihres Volkes das Viertelfinale, seit USA'94, dass die Azteken die Barriere des Achtelfinales nicht durchbrechen konnten. Sie haben seit 24 Jahren ununterbrochenen Zugang zur zweiten Phase, aber der Abschied kommt bei der ersten Kreuzung der Mata Mata.

Mit dem Titel des Konföderationen-Pokals 1999 als höchster Erfolg sind die verlorenen Endrunde, die der Copa América 1993 und 2001 entsprechen, eine nostalgische Erinnerung an den Kampf, den sie den Mächten geben kann. Darüber hinaus wahren die 11 Eroberungen im Convacaf Gold Cup die Überlegenheit, die sie ihrer Region auferlegen. Für die Fans war es Zeit, den Schlag zu versetzen.