Luis Díaz ist bereits in Liverpool: Dies sind die Herausforderungen, denen er sich in den nächsten zwei Monaten stellen muss

Nach dem doppelten Qualifikationstermin müssen kolumbianische Spieler den bitteren Geschmack hinter sich lassen, nicht an der Weltmeisterschaft 2022 in Katar teilnehmen zu können, und über die Herausforderungen nachdenken, die mit ihren jeweiligen Vereinen verbunden sind. Luis Díaz, der eine Rolle beim Sieg gegen Bolivien spielte, konzentriert sich bereits auf Liverpool und auf Befehl des deutschen Trainers Jürgen Klopp. In weniger als zwei Monaten endet die Saison und das englische Team hat mehrere Herausforderungen vor sich.

Luis Díaz, der nach dem Ausscheiden der kolumbianischen Nationalmannschaft betroffen war, sagte: „Seit meiner Kindheit habe ich davon geträumt, dieses Hemd zu tragen und es stolz bei einer Weltmeisterschaft zu tragen. Es tut zu sehr weh, es nicht erreicht zu haben, es tut mir, meinen Kollegen, unseren Familien und dem ganzen Land weh, das uns immer unterstützt hat (...) Ich halte die Begeisterung und den Wunsch aufrecht, für diesen Traum zu kämpfen, es gibt noch viel zu arbeiten und mich zu verbessern. Ich werde mein Engagement haben und wissen, dass ich alles überlasse, um dieses Ziel zu erreichen. Wir werden einen Rückkampf haben.“

Jetzt besteht die Herausforderung auf der Ebene der Nationalmannschaft darin, die kolumbianische Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft in Mexiko/Kanada/USA 2026 zu bringen und damit zu einem der wichtigsten Schlüssel im Team zu werden. Im Moment denkt der kolumbianische Flügelspieler an Liverpool und macht das beste Saisonende. Jürgen Klopps Team hat drei Turniere vor sich, die Premier League, den FA Cup und die Champions League. Denken wir daran, dass sie vor einigen Wochen die League Cup-Trophäe gewonnen haben, nachdem sie Chelsea im Elfmeterschießen besiegt hatten

Seit seiner Ankunft auf dem letzten Wintermarkt in Liverpool hat es Luis Diaz geschafft, einen Platz in Klopps Startelf einzunehmen. Der Kolumbianer hatte eine kurze Anpassungszeit und seine Auftritte auf dem Spielfeld haben es ihm ermöglicht, die Liebe der Fans zu gewinnen. In Liverpool hat er bereits 700 Minuten auf dem Feld (Premier League, League Cup, FA Cup und Champions League) und hat zwei Tore erzielt (gegen Norwich City und Brighton).

Liverpool bereitet sich darauf vor, die Saison gut zu beenden und das Niveau zu halten, das es in den letzten Terminen gezeigt hat. Die Premier League, der FA Cup und die Champions League sind die drei Hauptziele des Anfield-Teams und Trainer Klopp kann sicher sein, dass die FIFA-Termine beendet sind und seine Spieler nicht länger Gefahr laufen, sich zu verletzen oder zu verletzen. Dies sind die drei Wettbewerbe, an denen Sie teilnehmen werden:

- Premier League: Liverpools Situation in der lokalen Liga ist wie folgt: Es belegt mit 69 Punkten den zweiten Platz in der Gesamtwertung und liegt nur hinter Manchester City, dem führenden. Es sind noch acht Termine zu spielen und das nächste Spiel wird am kommenden Samstag, den 2. April, um 6:30 Uhr (kolumbianische Zeit) gegen Watford ausgetragen.

- Champions League: Im wichtigsten Wettbewerb auf Vereinsebene musste Liverpool mit Benfica aus Portugal spielen, einer Mannschaft, die Luis Díaz bereits getroffen hat. Das Spiel findet nächsten Dienstag, den 5. April, um 14.00 Uhr statt.

- FA Cup: Im lokalen Turnier treffen sie am kommenden Samstag, den 16. April, zum Halbfinale auf Manchester City und es wird sicherlich ein erwartetes großes Finale für die Fans sein. Der andere Schlüssel wird zwischen Chelsea und Crystal Palace definiert.

