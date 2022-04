Kolumbianischer Peso schwächt sich nach Zinsentscheidung ab: Andes FX

(Bloomberg) Der kolumbianische Peso schwächt sich ab und die Swapsätze sinken, nachdem die Zentralbank mit einer Zinserhöhung von nur einem Prozentpunkt überrascht hatte. Chiles Wirtschaftstätigkeit seinerseits war geringer als erwartet, was den moderaten Kurs der Währungsbehörde in dieser Woche bekräftigte.

Die kolumbianische Zentralbank verfolgte gemeinsam mit Chile und Brasilien einen vorsichtigeren Inflationsansatz, da sie befürchtete, dass steilere Zinserhöhungen der Wirtschaft mehr schaden als nützen könnten. Die Bank erhöhte ihren Leitzins um einen Prozentpunkt auf 5%. Fünf der sieben Vorstandsmitglieder unterstützten den Schritt, während zwei für einen größeren Anstieg um 1,5 Prozentpunkte sprachen. Keiner der 24 von Bloomberg befragten Analysten erwartete ein solches Ergebnis mit einer durchschnittlichen Schätzung, dass die Rate bei 5,50% liegen würde.

Der Peso fiel um 0,4% auf 3.777 pro Dollar und war damit die Währung mit der schlechtesten Performance in Lateinamerika, selbst nachdem er einen Teil der bei der Eröffnung beobachteten Verluste reduziert hatte. Die zweijährigen IBR-Zinsen fielen am Freitag um 45 Basispunkte, was in der Woche zu einem Rückgang von 130 Basispunkten führte, da sich die Händler auf eine gemäßigtere Zentralbank vorbereitet hatten, nachdem sich die chilenische Währungsbehörde am Mittwoch ebenfalls für eine weniger aggressive Zinserhöhung entschieden hatte.

Vor der Entscheidung prognostizierte der kurze Teil der Swap-Kurve, dass der Referenzzinssatz in sechs Monaten 9% übersteigen würde, was bedeutet, dass die Zentralbank eine weitere Erhöhung um 400 Basispunkte vornehmen müsste. Händler werden diese Prämie wahrscheinlich in den kommenden Sitzungen weiter senken.

Der chilenische Peso seinerseits änderte sich kaum, nachdem sich die Währung am Donnerstag nach der Entscheidung der Zentralbank weniger entwickelt hatte als ihre Konkurrenten. Das Anfang dieser Woche verzeichnete Jahreshoch von 771,89 zum Dollar gilt heute als das unmittelbarste technische Niveau, das es zu beobachten gilt.

Der

chilenische Index für Wirtschaftstätigkeit stieg im Februar gegenüber dem Vorjahr um 6,8% und damit unter der Schätzung von 8% und dem Anstieg von 9% im Vormonat. Schwächer als erwartete Zahlen stützen die Ansicht der Zentralbank, dass die Anpassung der Politik länger dauert, bis sie ihre Wirkung entfaltet. Die Daten kommen zu den am Donnerstag angekündigten Einzelhandelsumsätzen und Industrieproduktionszahlen hinzu, die deutlich unter den Erwartungen lagen.

Die peruanische Sonne folgt der positiven Stimmung in den meisten lateinamerikanischen Währungen und legte gegenüber dem Dollar um 0,5% zu. Die Währung erreichte zu Beginn der Sitzung ein neues Jahreshoch von 3,65 gegenüber dem Dollar. Das nächste wichtige Schlüsselniveau liegt bei fast 3,59 pro Dollar, zuletzt im April 2021.

