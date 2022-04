Invasion der Ukraine LIVE: Zelensky beschuldigte Russland, junge Menschen angelogen zu haben, um sie zum Angriff auf ihr Territorium zu schicken

Die Ukraine steht weiterhin unter russischem Beschuss, obwohl der Kreml eine Deeskalation des Konflikts verspricht.

Der Exodus der ukrainischen Zivilisten geht weiter und die USA bereiten sich darauf vor, 100.000 Flüchtlinge aufzunehmen, die vor dem Schrecken der Kreml-Truppen fliehen.

Etwa 2.000 Zivilisten fahren mit Evakuierungsbussen von der Küstenstadt Berdyansk nach Saporischschja, die von der ukrainischen Regierung kontrolliert wird, und transportieren Evakuierte aus der belagerten Stadt Mariupol.

Die Ukraine prangerte an, dass weitere 45.000 Menschen gewaltsam nach Russland und auch in das separatistische Gebiet Donezk deportiert wurden - eine selbsternannte Republik, die vom Kreml anerkannt wurde.

Als nächstes die Minute für Minute der russischen Invasion: (ukrainische Zeit, GMT+3):

Samstag, 2. April:

3:45: Das US-Verteidigungsministerium gab an diesem Freitag bekannt, dass es zusätzliche 300 Millionen US-Dollar für „Sicherheitshilfe“ bereitstellen wird Stärkung der Verteidigungsfähigkeit der Ukraine angesichts der russischen Invasion.

Zusätzlich zu den 1,6 Milliarden US-Dollar, die Washington bereits zugesagt hat, umfasst die Hilfe lasergesteuerte Raketensysteme, Drohnen, Munition, Nachtsichtgeräte, taktisch sichere Kommunikationssysteme, medizinische Versorgung und Ersatzteile.

„Diese Entscheidung unterstreicht Amerikas unerschütterliches Engagement für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine zur Unterstützung seiner heldenhaften Bemühungen zur Abwehr des russischen Krieges“, sagte John Kirby, Sprecher des Pentagons, in einer Erklärung.

02:56: Der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, kritisierte Europa dafür, dass es „still“ auf die humanitäre Katastrophe in der Stadt Mariupol im Süden des Landes reagiert habe, die durch die russischen Bombenanschläge und Belagerungen verursacht wurde.

Schätzungen zufolge leben rund 160.000 Bürger seit mehr als einem Monat ohne Grundversorgung in Mariupol, einem Hafen am Asowschen Meer, der aufgrund seiner strategischen Lage zwischen der Krimhalbinsel und den Dombas zum Hauptziel russischer Truppen in der Ukraine geworden ist.

Er erklärte, dass russischen Bürgern im Zusammenhang mit der Ankündigung Russlands, die Mobilisierung junger Menschen wieder aufzunehmen, „nicht die Wahrheit gesagt wird“ Menschen für den Militärdienst obligatorischer Frühling.

„Die diesjährigen Rekruten können in den Krieg gegen unseren Staat, gegen unser Volk geschickt werden. Es ist ein garantierter Tod für viele sehr junge Jungen. Und obwohl sie nicht unsere Bürger sind, ist es immer noch unsere Pflicht als Volk, sie zu warnen „, sagte er.

02:15: Mehr als 6.000 Menschen wurden an diesem Freitag durch humanitäre Korridore evakuiert, an einem schwierigen Tag, an dem das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) bestätigte, dass sie keinen Zugang zur Stadt Mariupol hatten, wo sie helfen wollten, einen Konvoi zu begleiten mit zwölf Bussen und zivilen Fahrzeugen.

Insbesondere hat die stellvertretende Premierministerin der Ukraine, Irina Vereshchuk, mehr als 1.400 Zivilisten zitiert, die Berdyansk und Melitopol - 771 Menschen aus der letzteren Stadt - mit ihrem eigenen Transport nach Saporischschja verlassen haben.

01:47: Die ukrainischen Behörden haben davor gewarnt, dass Russland chemische Waffen im Land einsetzen könnte, „wie sie es bereits im Syrienkrieg getan haben“, und sagten, dass sie „vorbereitet sein müssen“, sodass medizinische Einrichtungen geschult werden, um mit diesem möglichen Szenario umgehen zu können.

„Trotz des Verbots des Einsatzes chemischer Waffen durch alle internationalen Institutionen setzten sie sie in Syrien (den Russen) ein. Wir sind uns bewusst, dass sie dies in unserem Land tun können. Darauf müssen wir vorbereitet sein „, sagte der Sekretär des ukrainischen Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Oleksei Danilov.

01:26: Mehrere Busse mit Einwohnern der ukrainischen Stadt Mariupol, die von russischen Truppen belagert und bombardiert wurden, kamen am Freitagabend in Saporischschja an, einer ukrainischen Stadt, die von der Kiewer Armee kontrolliert wird, so Journalisten der AFP-Agentur vor Ort.

Laut Präsident Volodymyr Zelensky wurden insgesamt etwa 3.700 Menschen gerettet.

00:48: Die Vereinigten Staaten begannen, Schutzausrüstung an die Ukraine zu übergeben, angesichts der Möglichkeit, dass Russland einen Angriff mit chemischen oder biologischen Waffen anordnet, teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, an diesem Freitag mit.

Die NATO, die Vereinigten Staaten und andere Länder warnen seit Tagen vor der Möglichkeit, dass der russische Präsident Wladimir Putin einen Angriff mit unkonventionellen Waffen in der Ukraine anordnet.

„Die US-Regierung stellt der ukrainischen Regierung lebensrettende Ausrüstung und Vorräte zur Verfügung, die eingesetzt werden könnten, sollte Russland chemische und biologische Waffen gegen die Ukraine einsetzen“, sagte Psaki auf der täglichen Pressekonferenz des Weißen Hauses.

00:24: Die US-Armee hat einen Test ihrer Interkontinentalrakete Minuteman III abgesagt, die ursprünglich nur verzögern sollte, um die nuklearen Spannungen mit Russland während des ukrainischen Krieges zu verringern, wie die Luftwaffe Reuters am Freitag berichtete.

Das Pentagon kündigte erstmals die Verzögerung des Tests am 2. März an, nachdem Russland angekündigt hatte, seine Nuklearkräfte in Alarmbereitschaft zu versetzen. Washington sagte dann, es sei wichtig, dass sowohl die Vereinigten Staaten als auch Russland „das Risiko einer Fehlkalkulation berücksichtigen und Maßnahmen ergreifen, um diese Risiken zu verringern“.

00:14: Die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, traf sich diesen Freitag mit dem ukrainischen Präsidenten Volodimir Zelensky und hielt eine Rede vor dem ukrainischen Parlament, in der sie anerkannte, dass die europäische Institution Kiew beim Beitritt zur Europäischen Union „helfen“ wird.

Metsola hat in ihren sozialen Netzwerken ein Foto gepostet, auf dem sie Zelenski die Hand schüttelt, und einen Text hinzugefügt hat, der lautet: „Mut, Stärke und Entschlossenheit. Bei Zelenski in Kiew. Lang lebe die Ukraine.“

Freitag, 1. April:

23:48: Mehrere Busse mit Einwohnern der ukrainischen Stadt Mariupol, die von russischen Truppen belagert und bombardiert wurden, kamen am Freitagabend in Zaporiyia an, einer ukrainischen Stadt, die von der Kiewer Armee kontrolliert wird, so Journalisten der AFP-Agentur vor Ort.

Die Busse beförderten Einwohner von Mariupol, die es schafften, die von den russischen Streitkräften besetzte Stadt Berdyansk zu erreichen, wo sie nach Angaben der Einwohner und der Beamten vom humanitären Konvoi empfangen wurden.

23:36: Ein hochrangiger Beamter des US-Finanzministeriums sagte am Freitag, dass Russland wirtschaftlich von westlichen Sanktionen „in die Enge getrieben“ wird und dass die derzeitige starke Rallye des Rubels wenig Bedeutung habe.

„Russland ist in die Enge getrieben und auf dem Weg zu einer geschlossenen Wirtschaft, aber es ist eines der am wenigsten ausgestatteten Länder der Welt, um als geschlossene Wirtschaft zu fungieren“, weil es zu sehr von seinen Rohstoffexporten abhängt, erklärte dieser hochrangige Beamte, der seinen Namen behalten wollte.

Russland, sagte er, leide nach dem Einmarsch in die Ukraine unter „schwerwiegenden“ Folgen westlicher Sanktionen: „hohe Inflation, die nur weiter zunehmen wird, und eine tiefe Rezession, die sich nur verschlimmern wird“.

23:25 Uhr: Das Ballett des Bolschoi-Theaters in Moskau wird am Samstag eine „heroische“ Choreografie zur Unterstützung der russischen Militäroperation in der Ukraine präsentieren, kündigte an diesem Freitag die berühmte Tanzkompanie an.

„Das Ballett „Spartacus“ von Aram Jachaturian wird am 2. April 2022 auf der historischen Bühne von Bolschoi aufgeführt „, sagte das Theater in einer Erklärung.

„Der Erlös dieser legendären Show, die von Juri Grigorowitsch choreografiert wurde, wird an die Familien von Soldaten gespendet, die während der russischen Militäroperation in der Ukraine getötet wurden“, fügte er hinzu.

23:16: China führte einen großen Cyberangriff gegen das ukrainische Militär und die Atomkraft durch Installationen in den Tagen vor der Invasion Russlands, laut Berichten des ukrainischen Geheimdienstes.

Diesen Berichten zufolge, die von der britischen Zeitung The Times erhalten und veröffentlicht wurden, erlitten mehr als 600 Websites des Verteidigungsministeriums in Kiew und anderer Institutionen Tausende von Piraterieversuchen, die von der chinesischen Regierung koordiniert wurden Sicherheitsdienst, SBU.

22:49: Die Streitkräfte der Ukraine haben Russland an diesem Freitag vorgeworfen, zivile Gebäude und Infrastruktur sowie andere Räume der Stadt Bucha in der Region Kiew abgebaut zu haben, bevor es von ukrainischen Truppen vertrieben wurde.

„Beim Verlassen der Stadt Bucha haben die russischen Besatzungskräfte zivile Gebäude, Infrastruktur und andere Gebiete abgebaut“, berichteten die Streitkräfte in einem letzten Teil und warnten, dass sich russische Truppen zurückgezogen haben, um die Angriffe in anderen Regionen wie Donezk zu verstärken.

22:19: Die Ukraine hat an diesem Freitag an der Befreiung von 86 ihrer von Russland gefangenen Militärs teilgenommen, in einem Austausch gegen russisches Militär, dessen Anzahl nicht angegeben wurde.

„Der Austausch hat gerade stattgefunden. 86 Soldaten, darunter 15 Frauen, sind bereits in Sicherheit“, sagte Kyrylo Timoschenko, Stabschef der Präsidentschaft, in einer Nachricht auf Telegram.

22:12: Die ukrainischen Behörden haben gewarnt, dass Moskau trotz des Abzugs der russischen Truppen aus Kiew und Tschernigow eine neue Offensive plant, mit der die Ukraine vor dem 9. Mai, dem Tag des Sieges in Russland, erobert werden soll.

Russland erinnert zusammen mit Weißrussland und anderen ehemaligen Sowjetrepubliken an diesem Tag an die Kapitulation von Nazideutschland im Zweiten Weltkrieg im Jahr 1945. Von da an bis zur Auflösung der Sowjetunion war der Rote Platz in Moskau Schauplatz einer großen Militärparade, die später, 1995, wieder aufgenommen wurde.

21:58: Europäische Regierungen und Unternehmen arbeiteten am Freitag an einem gemeinsamen Ansatz für die Forderung Russlands, ihr Gas in Rubel zu zahlen, und minderten gleichzeitig die Gefahr einer bevorstehenden Versorgungsunterbrechung.

Die europäischen Hauptstädte waren auf einen Stopp der Gasimporte aufmerksam, da der russische Präsident Wladimir Putin am 24. Februar Vergeltungsmaßnahmen für westliche Sanktionen wegen der Invasion der Ukraine anstrebt.

21:34: Russland hat seinen Universitäten befohlen, alle seine Inhalte von Youtube auf die russische soziale Plattform VK Video und RuTube, die russische Videoplattform, zu übertragen.

21:10: Das Kernkraftwerk Tschernobyl wurde während seiner Besetzung durch russische Soldaten nicht beschädigt, aber es ist wahrscheinlich, dass das Militär in den letzten vier Wochen Strahlung ausgesetzt war, versicherten die ukrainischen Behörden am Freitag.

Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO), Rafael Grossi, sagte, er könne diese Berichte „nicht bestätigen“. Die Organisation der Vereinten Nationen „wird zusätzliche Informationen einholen, um eine unabhängige Bewertung der Situation zu ermöglichen“, heißt es in einer Erklärung.

„Das Strahlungsniveau um die Anlage ist derzeit normal“, sagte Grossi gegenüber der Presse in Wien.

Der Abzug der russischen Truppen hätte jedoch zu einem „lokalisierten“ Anstieg der Strahlung aufgrund der Bewegung von Fahrzeugen führen können, sagte er. Dasselbe geschah, als die russische Armee am ersten Tag der Offensive am 24. Februar den Platz einnahm.

19:55: Amazon ermöglichte in Polen ein Zentrum für humanitäre Hilfe mit 4.500 Quadratmetern Lagerfläche, um die Bedürfnisse der ukrainischen Flüchtlinge zu decken, die vor dem Krieg fliehen.

Mehr als 4 Millionen Ukrainer mussten nach der russischen Invasion in die Ukraine ihr Land verlassen, und die Notwendigkeit, ihnen zu helfen, wächst täglich, wie das E-Commerce-Unternehmen betont.

Daher errichteten sie eine Woche nach der Eröffnung des ersten humanitären Hilfszentrums von Amazon in der Slowakei ein zweites Zentrum in Polen in der Nähe von Sosnowiec, einer Stadt in Südpolen, mit dem die Fläche für die Versorgung der Betroffenen verdoppelt wurde.

19:41: Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) bestätigte an diesem Freitag, dass es „nicht in der Lage“ war, die Stadt Mariupol zu erreichen, an der die Evakuierung von Tausenden von Zivilisten teilnehmen würde, versicherte jedoch, dass es diesen Samstag erneut versuchen wird.

Das IKRK hatte bereits Stunden zuvor gewarnt, dass es „große Hindernisse“ für die Evakuierung von Zivilisten aus der ukrainischen Stadt gebe, die weiterhin von russischen Truppen belagert wird. Drei NGO-Fahrzeuge sollten Mariupol an diesem Freitag verlassen, um einen Konvoi mit zwölf Bussen und Privatfahrzeugen mit Anwohnern an Bord zu begleiten.

Das IKRK, dessen Team aus neun Personen besteht, hat jedoch in einer Erklärung dargelegt, dass die Mitarbeiter nach Zaporiyia zurückkehren mussten, nachdem „Bedingungen“ vor Ort die Aufgabe „unmöglich“ gemacht haben.

19:30 Uhr: Der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, bat an diesem Freitag seinen französischen Amtskollegen Emmanuel Macron, bei Moskau zu intervenieren, um in Mariupol „lange genug“ einen Waffenstillstand zu erreichen, um eine Evakuierung der Stadt und relevante humanitäre Operationen zu erreichen.

Zelenski erklärte auf Twitter, dass „die französische Initiative zu humanitären Korridoren in Mariupol umgesetzt werden muss“.

Laut einer Quelle aus dem Elysee führten die beiden Führer ein Telefongespräch im Wesentlichen über den „humanitären Notfall“ in dieser Stadt im Südosten der Ukraine, die seit Tagen von der russischen Armee belagert wurde.

19:26 Uhr: Der Leiter der humanitären Dienste der Vereinten Nationen, Martin Griffiths, wird am Sonntag nach Moskau reisen, um zu versuchen, einen Waffenstillstand in der Ukraine zu fördern, wie der Generalsekretär der Organisation, António Guterres, diesen Freitag angekündigt hat.

Griffiths plant, später Kiew zu besuchen, um mit den ukrainischen Behörden über die Initiative für einen humanitären Waffenstillstand zu diskutieren, die Guterres selbst diese Woche zum ersten Mal angesprochen hat.

Im Gespräch mit Journalisten bestätigte der Chef der Vereinten Nationen, dass sowohl Russland als auch die Ukraine zugestimmt haben, Griffiths zu empfangen, um auf seinen Vorschlag einzugehen.

19:23: Russland versicherte an diesem Freitag, neue Beweise für die Existenz angeblicher Biowaffenprogramme zu haben, die in der Ukraine mit Unterstützung der Vereinigten Staaten entwickelt wurden, eine Anschuldigung, die bisher von unabhängigen Quellen nicht bestätigt wurde.

Moskau, das dieses Thema seit Wochen bei den Vereinten Nationen anspricht, gab bekannt, dass es heute plant, einen weiteren Brief mit zusätzlichen Informationen an den Sicherheitsrat zu senden.

19:20 Uhr: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bat am Freitag seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin, sich persönlich mit dem Staatsoberhaupt der Ukraine, Wolodymir Zelensky, zu treffen, um die jüngsten Fortschritte bei den Verhandlungen auf Delegiertenebene zu „krönen“.

In einem Telefongespräch mit dem russischen Präsidenten beschrieb Erdogan die Verhandlungen zwischen Vertretern von Moskau und Kiew, die am vergangenen Dienstag in Istanbul abgehalten wurden, als konstruktiv und ermutigend wie eine Hoffnung auf Frieden am vergangenen Dienstag, teilte die türkische Präsidentschaft in einer auf Twitter veröffentlichten Erklärung mit.

19:11: Der Premierminister der Ukraine, Denis Shmigal, beschuldigte Russland, auf globaler Ebene eine „Nahrungsmittelkrise“ auslösen zu wollen, nachdem er eine weitere Energie und im Rahmen der Invasion seines Nachbarlandes provoziert hatte.

„Russlands Absichten sind offensichtlich. Nach der Energiekrise, die Russland Ende letzten Jahres und Anfang dieses Jahres in Europa und der Welt insgesamt verursacht hat, besteht ihre Aufgabe nun darin, eine große Nahrungsmittelkrise in der Welt zu provozieren „, sagte er.

19:09: Die ukrainischen Behörden berichteten, dass 86 Ukrainer von der russischen Armee auf der Grundlage eines neuen

von Gefangenen.

Die Befreiten befinden sich jetzt an einem sicheren Ort und ihr Leben ist nicht in Gefahr, wie der stellvertretende Direktor des Amtes der Präsidentschaft der Ukraine, Kirilo Timoschenko, auf seinem Telegrammkanal erklärte.

18:28: US-Präsident Joe Biden erklärte, dass mehr als 30 Nationen dem nordamerikanischen Land beigetreten sind Vorteil der Ölreserven in einem Versuch, die Weltenergiemärkte zu lösen, die von den Folgen der russischen Invasion in der Ukraine erschreckt sind

18.00 Uhr: Die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) schätzte die Zahl der ukrainischen Kulturerbestätten, die infolge der russischen Invasion des Territoriums beschädigt wurden, auf 53

Unter den beschädigten Gebäuden befinden sich 29 Kirchen, 16 historische Gebäude, vier Museen und vier Monumente, wie Ernesto Ottone, Generaldirektor für Kultur der UNESCO, in einer Pressekonferenz erklärte.

17:20 Uhr: Deutschland stimmte der Lieferung von 56 Kampfpanzern in die Ukraine zu, so ein Sprecher des deutschen Verteidigungsministeriums an CNN.

Die Panzer vom Typ Pbv 501 stammen aus der ostdeutschen Armee des Kalten Krieges und wurden nach Schweden verkauft und dann in die Tschechische Republik weiterverkauft, um sie nach Angaben des Ministeriums in die Ukraine zu liefern.

17.10 Uhr: Die Europäische Union (EU) forderte China auf, „nicht wegzuschauen“ und den Krieg in der Ukraine zu „beenden“, anlässlich des Gipfels, den beide Seiten per Videokonferenz abgehalten haben.

„Wir fordern China auf, zu helfen, den Krieg in der Ukraine zu beenden. China kann bei dieser Verletzung des Völkerrechts nicht wegschauen „, sagte der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, auf einer Pressekonferenz nach dem virtuellen Treffen mit dem chinesischen Premierminister Li Keqiang und seinem Präsidenten Xi Jinping.

17:00 Uhr: Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEO) beantragte nach Angaben von Reuters die Genehmigung ihrer Spezialisten, das Kernkraftwerk Zaporizhzhia in der Ukraine zu besuchen, berichtete die Nachrichtenagentur Interfax.

16:30 Uhr: Die ukrainische Regierung meldete die Eröffnung von neun humanitären Korridoren für die Evakuierung von Zivilisten aus den Städten Mariupol, Energodar, Berdyansk, Melitopol, Rubizhne, Nizhnee, Severodonetsk, Popasna und Lysychansk.

16:00 Uhr: Oleksandr Motuzyanyk, Sprecher des ukrainischen Verteidigungsministeriums, lehnte es ab, sich zu den russischen Vorwürfen über den Angriff ukrainischer Hubschrauber auf eine Treibstoffbasis in der südrussischen Stadt Belgorod zu äußern.

„Ich möchte betonen, dass die Ukraine eine Verteidigungsoperation gegen die russische Aggression auf dem Territorium der Ukraine durchführt“, sagte er in einer im Fernsehen übertragenen Erklärung. „Das bedeutet nicht, dass die Ukraine für jede Fehlkalkulation, jedes Ereignis oder jede Katastrophe auf dem Territorium der Russischen Föderation verantwortlich sein muss. Dies ist nicht das erste Mal, dass wir solche Anschuldigungen beobachten. Daher werde ich diese Informationen nicht bestätigen oder ablehnen „, sagte er.

15:30 Uhr: Russland sagte, es werde nicht sofort beginnen, die Gasversorgung der „unfreundlichen Länder“ im Rahmen eines neuen Dekrets zu unterbrechen, das die Zahlung in Rubel ab dem 1. April verlangt.

15:20: Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte, der russische Präsident Wladimir Putin sei „nicht gut informiert“ über die Entwicklung des militärischen Konflikts in der Ukraine.

Scholz sagte in einem Podcast zur deutschen Politik, dass die russischen Sicherheitsdienste möglicherweise „viele Wahrheiten“ vor Russland verbergen, z. B. wie viele Militärangehörige seit Beginn der Invasion am 24. Februar ihr Leben verloren haben.

15:10: Die NGO Amnesty International (KI) prangerte an, dass die „grausamen Belagerungskriegstaktiken“, die von russischen Truppen in der Ukraine angewendet werden und durch „wahllose Angriffe auf dicht besiedelte Gebiete“ gekennzeichnet sind, „rechtswidrige Tötungen von Zivilisten“ in dem Gebiet hervorrufen.

In einer Erklärung stellte die Organisation fest, dass diese Angriffe „Störungen der Grundversorgung, Kommunikationskürzungen und Zerstörung der zivilen Infrastruktur“ sowie „Beschränkungen des Zugangs zu Medikamenten und medizinischer Versorgung“ umfassen.

„In den letzten Wochen haben russische Streitkräfte Waffen mit von Natur aus wahllosen Auswirkungen eingesetzt, wie Streumunition und Waffen mit geringer Präzision mit Auswirkungen über große Gebiete (...) bei Angriffen auf dicht besiedelte Gebiete“, sagte AI.

15.00 Uhr: Der Bürgermeister von Tschernihiw prangerte an, dass russische Bombenanschläge die Onkologieabteilung eines städtischen Krankenhauses zerstört hätten, nur wenige Tage nachdem Russland angekündigt hatte, seinen militärischen Angriff „drastisch zu reduzieren“.

„Einige Granaten trafen direkt das Regionalkrankenhaus, und eines der Krankenhausgebäude, die Onkologieabteilung, wurde vollständig zerstört. Drei Menschen wurden schwer verletzt „, sagte Bürgermeister Vladyslav Atroshenko gegenüber CNN.

14:30: Die Zahl der Flüchtlinge, die seit Beginn der russischen Invasion aus der Ukraine abreisen, liegt laut UN-Daten bereits bei etwa 4,1 Millionen. Schätzungen zufolge liegen ebenfalls 6,5 Millionen Menschen, die ihre Häuser verlassen haben, sich aber immer noch auf ukrainischem Territorium befinden.

Insgesamt wurden mehr als 10 Millionen Menschen infolge des Konflikts vertrieben, und fast 2,4 Millionen von ihnen haben laut dem Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen die Grenze nach Polen überschritten.

14:20 Uhr: Zwei ukrainische Hubschrauber haben auf russischem Territorium in der Stadt Belgorod einen Benzintank beschossen Westrussland, etwa 40 km von der ukrainischen Grenze entfernt, berichtete der örtliche Gouverneur.

Wenn dies bestätigt wird, wäre der Überfall in Belgorod Kiews zweiter Hubschraubereinsatz, nachdem versucht wurde, die russische Luftverteidigung um die belagerte Stadt Mariupol an der ukrainischen Küste des Asowschen Meeres zu durchdringen.

13:50: Russland und die Ukraine nahmen die Friedensgespräche per Videokonferenz wieder auf, bestätigten die Verhandlungsführer beider Seiten.

13:48: Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO), Rafael Grossi, kündigte nach einem Treffen mit den ukrainischen und russischen Behörden an, dass er das ehemalige Kernkraftwerk Tschernobyl besuchen werde, in dem nach Beginn der russischen Offensive gegen die Ukraine mehr als einen Monat lang gekämpft wird vor.

Grossi erklärte auf Twitter, dass er eine „Mission der Unterstützung und Unterstützung“ für diese Einrichtungen leiten werde, wo 1986 die größte Atomkatastrophe der Geschichte stattfand.

13:30 Uhr: Etwa 2.000 Zivilisten sind in Evakuierungsbussen, die von der Küstenstadt Berdyansk nach Saporischschja fahren, die von der ukrainischen Regierung kontrolliert werden und Evakuierte aus der belagerten Stadt Mariupol transportieren.

„Der Evakuierungskonvoi verließ Berdyansk nach Saporischschja“, sagte der Stadtrat von Mariupol in einer Erklärung zu Telegram. „Viele Privatfahrzeuge haben sich den 42 Bussen angeschlossen, die von Fahrzeugen des Roten Kreuzes und des SES (State Emergency Service) begleitet werden. Heute erwarten wir die Ankunft einer Rekordzahl von Einwohnern von Mariupol.“

13:03: Die ukrainische Armee schätzte die russischen Soldaten, die seit Kriegsbeginn im Kampf getötet wurden, der am 24. Februar durch den Invasionsbefehl des russischen Präsidenten Wladimir Putin ausgelöst wurde, auf „ungefähr 17.700“.

12:54: Russische Truppen verlassen Tschernihiw (Tschernihiw) nördlich von Kiew, wie der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Chaus, erklärte, der in Telegram versicherte, dass er die Gründe für diesen Rückzug, der diese Woche von den russischen Behörden angekündigt worden war, nicht kenne.

12:30: Das Internationale Rote Kreuz sagte, es sei noch nicht bestätigt, dass die Evakuierung der belagerten Stadt Mariupol in der Südukraine an diesem Freitag durchgeführt werden könne, sagte ein Sprecher der Organisation in Genf.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) gab bekannt, dass sein Feldteam drei Fahrzeuge und neun Truppen in Zaporiyia hat, um nach Mariupol zu fahren.

„Wir hoffen, dass wir heute noch mit der Evakuierung beginnen können. Es ist ein sehr langer Weg „zwischen Zaporiyia und Mariupol, sagte er.

12:10: Die Zahl der Todesopfer beim Angriff am Dienstag auf das Hauptquartier der Regionalverwaltung der ukrainischen Stadt Mikolaiv im Süden des Landes belief sich nach Angaben des Staatlichen Notdienstes der Ukraine (SES) auf 28 Personen.

Im Gespräch mit der ukrainischen Agentur Ukrinform gab Ilyana Patsyuk, Sprecherin des SES, an, dass das vorläufige Gleichgewicht des russischen Raketenangriffs, der das Hauptquartier der Regionalverwaltung traf und zerstörte, um 10.50 Uhr am 1. April 28 tot ist.

11:10: Die russischen Streitkräfte erlaubten nicht, dass Hilfsgüter die belagerte Stadt Mariupol erreichen, sagte am Freitag ein Berater des Bürgermeisters der Stadt, und es sei für die gefangenen Bewohner weiterhin schwierig, die Stadt zu verlassen.

„Die Stadt ist am Eingang immer noch geschlossen und es ist sehr gefährlich, mit dem eigenen Fahrzeug abzureisen. Darüber hinaus haben die (russischen) Besatzer seit gestern kategorisch keine humanitäre Hilfe, auch nicht die kleinste, in die Stadt gelangt „, sagte Petro Andriushchenko in einer Erklärung zu Telegram.

11:00: Der australische Premierminister Scott Morrison kündigte an, dass sein Land gepanzerte Bushmaster-Fahrzeuge in die Ukraine schicken werde, als Reaktion auf die Anfrage des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky am Donnerstag, sein Territorium gegen die russische Invasion zu verteidigen.

„Wir werden sie in unsere C-17 (Flugzeuge) schicken, um sicherzustellen, dass sie zur Unterstützung da sein können“, kündigte Morrison an, ohne die Anzahl dieser Fahrzeuge oder das Versanddatum anzugeben.

8:30 Uhr: Die ukrainischen Behörden haben an diesem Freitag die Zahl der Kinder, die seit Beginn der russischen Invasion im Land gestorben sind, auf mehr als 150 erhöht, die am 24. Februar auf Anordnung des russischen Präsidenten Wladimir Putin ausgelöst wurde.

Die ukrainische Staatsanwaltschaft gab in einer Nachricht auf ihrem Telegrammkonto an, dass bis heute der Tod von 153 Kindern bestätigt wurde, und fügte hinzu, dass mehr als 245 verletzt wurden.

„Es wird daran gearbeitet, die Zahl der Opfer von Kindern in Gebieten aktiver Feindseligkeiten und in Gebieten zu bestimmen, die vorübergehend vom Feind besetzt sind, insbesondere in Mariupol und einigen Gebieten der Regionen Kiew, Tschernigow und Luhansk“, sagte er.

8:00: Eine Militäreinheit der syrischen Armee mit rund 300 Soldaten kam an diesem Donnerstag aus Syrien nach Russland, um eine militärische Ausbildung zu erhalten, bevor sie in die Ukraine geschickt wurde, wie unter der Bedingung der Anonymität ein Personalvermittler erklärt, wie die Zeitung „The New York Times“ berichtet.

Laut dieser Quelle wollen die Russen 16.000 Syrer für den Krieg in der Ukraine mit bestimmten Alters- und Gewichtsbedingungen rekrutieren - Männer zwischen 20 und 45 Jahren mit einem Gewicht von 50 bis 90 Kilo - und bevorzugen diejenigen mit Kampferfahrung.

Darüber hinaus würden sie ein Gehalt zwischen 1.000 und 2.000 US-Dollar pro Monat erhalten, und wenn sie an der Front sterben würden, wäre ihnen versprochen worden, dass ihre Familien 2.800 USD plus 600 Dollar pro Monat für ein Jahr erhalten würden.

7:30: Japan werde seine Gaskäufe aus Russland nicht in Rubel bezahlen, sagte der japanische Premierminister Fumio Kishida an diesem Freitag, nachdem er das Ultimatum des Landes gewonnen hatte, damit seine „unfreundlichen“ Käufer es in lokaler Währung bezahlen oder vor der Aussetzung von Verträgen stehen.

„Wie auf der außerordentlichen Sitzung der G7-Energieminister vereinbart, lehnen wir ab“, sagte Kishida am Freitag, als er nach der von Moskau in einer Parlamentssitzung geforderten Rubelzahlung gefragt wurde.

Der japanische Vorstandsvorsitzende, der keine Informationen über den Status seiner Energieverträge mit der Russischen Föderation vorlegte, wies darauf hin, dass die Verhandlungen zu diesem Thema noch offen seien, und sagte, er werde „geeignete Maßnahmen“ ergreifen, ohne weitere Einzelheiten anzugeben.

7:00 Uhr: Die Zahl der Todesopfer durch den Angriff der russischen Streitkräfte am Dienstag gegen das Hauptverwaltungsgebäude der ukrainischen Stadt Mikolaiv belief sich auf etwa 25, wie der State Emergency Service an diesem Freitag bestätigte.

„Am 1. April um 7 Uhr (Ortszeit) gingen infolge des Aufpralls einer feindlichen Rakete auf das Gebäude der Regionalverwaltung von Mikolaiv 24 Menschenleben verloren“, sagte die Agentur in einer Nachricht auf ihrem Facebook-Konto.

So erklärte er, dass Such- und Rettungskräfte bisher 23 Leichen aus den Trümmern geborgen hätten, während einer der Verletzten später in einem Krankenhaus starb. „Die Arbeit geht unermüdlich weiter“, sagte er.

6:30 Uhr: Die Streitkräfte der Ukraine versicherten, dass russische Truppen versuchen, „Besatzungsverwaltungen“ in den Provinzen Donezk, Luhansk, Saporischschja und in der Stadt Cherson zu bilden, wo die ukrainischen Streitkräfte die Kontrolle über bis zu elf Siedlungen „übernommen“ hätten.

„Der russische Feind blockiert weiterhin die Stadt Charkiw und startet Artilleriebeschuss, um die Infrastruktur und die Wohngebiete der Stadt zu zerstören. In der Gegend südlich der Stadt Izium versucht der russische Feind, den Widerstand der ukrainischen Verteidiger zu brechen „, betonten sie auch in demselben Bericht.

Sie berichteten auch, dass „der Angriff auf die Stadt Mariupol weitergeht“ und dass in Richtung der Alexandrovka-Siedlung im Gebiet Mikolaiv „die russische Armee versucht, Offensivaktionen durchzuführen“.

5:45: Der georgische Präsident Salome Zourabichvili erklärte, Georgien werde sich allen vom Westen gegen Russland verhängten finanziellen Sanktionen anschließen, nachdem der ukrainische Präsident Volodymir Zelensky angekündigt hatte, seinen Botschafter im Land einzustellen.

Laut Zurabishvili wird Georgien an allen internationalen Finanzsanktionen gegen Russland teilnehmen, die sich auf die Wirtschaft des Landes auswirken werden, wie die Nachrichtenagentur Ukrinform und CNN bestätigt haben. Darüber hinaus versicherte er, dass Tiflis derzeit alle internationalen Resolutionen unterstützt, die zur Unterstützung der Ukraine geschaffen wurden.

5:00 Uhr: Mindestens 1.458 Menschen wurden aus Mariupol und mehreren Städten der Region Saporischschja entlang von drei am Donnerstag vereinbarten humanitären Korridoren evakuiert, berichtete die stellvertretende ukrainische Premierministerin Irina Vereschuk.

„Am 31. März kamen 1.458 Menschen in drei humanitären Korridoren in Saporischschja an und einigten sich auf ihren eigenen Transport. Davon sind 631 Einwohner von Mariupol und 827 aus den Städten der Region Saporischschja „, erklärte Vereschuk auf seinem Facebook-Account.

Vereschuk berichtete auch, dass „50 Privatwagen und ein Bus mit Kindern“ die Stadt Energodar verlassen haben. Sie haben alle Straßensperren überschritten und Saporischschja erreicht „, fügte er hinzu.

4:15: Die Ukraine versicherte, dass die russischen Truppen ihre Aufmerksamkeit von Kiew ablenkten, um sich auf Mariupol zu konzentrieren.

Russische Truppen haben die Besetzung Kiews bisher aufgegeben und konzentrieren sich nun auf den Angriff auf den Hafen von Mariupol am Asowschen Meer, wie aus einem Bericht des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte hervorgeht.

„Der Feind, der erhebliche Verluste an Personal und Ausrüstung erlitten hat, konnte die Stadt Kiew nicht blockieren und erobern. Die Besatzer waren gezwungen, diese Aufgabe vorübergehend aufzugeben „, sagt der Teil der ukrainischen Armee, der am Ende des sechsunddreißigsten Tages der russischen Invasion in die Ukraine veröffentlicht wurde.

03:36: Das britische Verteidigungsministerium versicherte, dass Russland Truppen von Georgien in die Ukraine umverteilt, und gab an, dass zwischen 1.200 und 2.000 seiner Streitkräfte in drei taktische Bataillonsgruppen umorganisiert wurden.

Dies wurde vom britischen Geheimdienst in seinem offiziellen Twitter-Profil bestätigt, in dem angegeben wurde, dass diese Aktion Moskaus, die „seine Invasion in das Land verstärken“ soll, ein „Hinweis auf die unerwarteten Verluste“ ist, die es seit Beginn der Invasion erlitten hat.

03:17: Der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, degradierte zwei Generäle, weil sie „den militärischen Treueid gegenüber dem ukrainischen Volk verletzt haben“, basierend auf dem Disziplinargesetz der Streitkräfte.

Zelensky kündigte in seiner üblichen Abendrede der ukrainischen Präsidentschaft an, dass er eine solche Entscheidung in Bezug auf „Antihelden“ getroffen habe. Jetzt habe ich keine Zeit, mich mit allen Verrätern zu befassen. Aber nach und nach wird jeder bestraft.“

02:24: Eine russische Oper kündigte am Donnerstag die Absage eines Konzerts der Lyrikerin Anna Netrebko für seine Kommentare zu der von Moskau in der benachbarten Ukraine eingeleiteten militärischen Intervention an.

Die 50-jährige Sopranistin, die in der österreichischen Hauptstadt Wien lebt, „verurteilte“ die Operation am Mittwoch, nachdem sie wie andere russische Künstler in Europa und den Vereinigten Staaten unter Druck gesetzt worden war, Stellung zu beziehen. Das Nowosibirsker Opernhaus in Sibirien hat ein Konzert abgesagt, das dort am 2. Juni geplant war.

01:34: Die russischen Behörden haben bestätigt, dass an diesem Freitag ein humanitärer Korridor von der Hafenstadt Mariupol bis zu Saporischschja eingerichtet wird, um den Forderungen der Regierungen Frankreichs und Deutschlands nachzukommen.

„Auf persönlichen Wunsch des französischen Präsidenten (Emmanuel Macron) und des deutschen Außenministers (Olaf Scholz) an den russischen Präsidenten Wladimir Putin werden die russischen Streitkräfte am 1. April ab 10 Uhr Ortszeit einen humanitären Korridor von Mariupol nach Saporischschja wiedereröffnen“, erklärte der Leiter der russischen Nationalverteidigung, Oberst Mikhail Mizintsev.

01:15: Die Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses, Kate Bedingfield, sagte am Donnerstag, dass die USA Beweise für Wladimir Putins Invasion in die Ukraine haben war „eine strategische Katastrophe“ für Russland. Er fügte hinzu, dass Moskau mit weiteren Sanktionen konfrontiert sein werde.

„Putin selbst hat gesagt, dass diese Sanktionen der russischen Wirtschaft beispiellose Kosten auferlegt haben, und unsere Rolle besteht darin, die Ukraine auf dem Schlachtfeld weiter zu stärken“, sagte der US-Beamte in der Nachrichtenredaktion des Weißen Hauses.

00:58: Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat an die Länder der G20 appelliert, die Teilnahme Russlands am bevorstehenden Gipfel zu überdenken, nachdem die Vereinigten Staaten und mehrere ihrer Verbündeten die Möglichkeit einer Ausweisung Moskaus im Rahmen der Invasion von Ukraine.

00:45: Wladimir Putins Truppen töteten 148 Kinder bei Bombardierungen und Luftangriffen, feuerten 1.370 Raketen ab und zerstörten 15 Flughäfen Ukrainer seit Beginn der Invasion am 24. Februar, wie am Donnerstag vom Verteidigungsministerium der Ukraine berichtet.

In einer Erklärung fügte dieses Portfolio hinzu, dass mehr als 10 Millionen Ukrainer aus ihren Häusern geflohen sind.

Neuigkeiten in der Entwicklung...

LESEN SIE WEITER: