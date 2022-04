Plünderung von Supermärkten, Geschäften, Schäden und übermäßige Gewalt in Huancayo aufgrund des Stillstands von Spediteuren

Am fünften Tag des landesweiten Verkehrsstreiks gerieten die Proteste in Huancayo außer Kontrolle. Bürger und Angehörige der peruanischen Nationalpolizei stießen im Zentrum der Stadt zusammen und verursachten Zerstörung und Plünderung von Häusern und Geschäften.

Laut dem Journalisten Walter Campos vom Canal N ist die Situation im „Inkontrastable“ seit den frühen Morgenstunden angespannt. „Die Stadt ist gelähmt, es gibt keinen Verkehr und Geschäfte sind geschlossen“, sagte er aus der Konfliktzone.

„Tausende von Demonstranten sind in verschiedene Geschäfte eingetreten. Türen und Fenster wurden in mehreren Familienunternehmen im Süden aufgerissen, vergewaltigt und geplündert. Sie haben viele Gegenstände gestohlen, sogar aus Einkaufszentren „, fügte er hinzu.

Ihm zufolge bewachen die Mitarbeiter der PNP nur die Innenstadt von Huancayo, einen Ort, den sie kontrollierten, nachdem sie Tränengasbomben auf die Bauern und Spediteure geworfen hatten, die den Protest begannen, und die später die Unterstützung verschiedener Arbeiter und Mütter von Familien erhielten, die ihre Häuser verlassen hatten.

Mittags kamen die Protestanten am Hauptquartier der Regionalregierung von Junín an und warfen Steine darauf und versuchten, es zu verbrennen. Die Fassade des Geländes wurde zerstört, während im Inneren ein Bürgerservicemodul betroffen war.

„In Huancayo herrscht weit verbreitete Arbeitslosigkeit. Die Situation ist weiterhin überfordert. Die Zahl der Polizisten ist weiterhin unzureichend. Tausende von Demonstranten bleiben in Erwartung der Regionalregierung und der lokalen Gemeinde in der Nähe „, fuhr Campos fort.

Unter den Harangues der Protestanten werden die folgenden Parolen wiederholt: „Lima ohne Nahrung, wenn es keine Lösung gibt! Schloss und Kongress, derselbe Mist!“

Laut Campos fühlen sich die Bürger von Huancayo unwohl und verärgert über die Regierung von Pedro Castillo Ignorieren ihrer Ansprüche trotz der am Vorabend der Exekutive gemachten Versprechen.

„Sie haben das Gefühl, dass die Behörden ihr Wort gebrochen haben, wodurch Tausende von Menschen auf die Straße gingen. Sie wollten einen Dialogtisch einrichten, aber da sie keine Informationen von Führern, lokalen und regionalen Behörden hatten, aber es gab keine Informationen „, sagte der Korrespondent.

„Dies verursachte Unbehagen bei den Demonstranten, die ziemlich gewalttätig gegen die Polizei vorgingen, mit der sie mehr als eine Stunde lang zusammenstießen. Sie fordern die Anwesenheit des Executive Pedro Castillo. Das ist der Befehl „, fuhr er fort.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Gewerkschaften der Schwerlasttransporter am Montag, dem 28. März, einen unbefristeten Streik einleiteten, um gegen den Anstieg des Treibstoffs zu protestieren und einen Dialog mit der Regierung und den Unternehmen zu fordern. Am folgenden Tag wurden landesweit 40 Straßen gesperrt, was trotz der von Premierminister Aníbal Torres angekündigten Vereinbarungen am 31. desselben Monats fortgesetzt wurde.

Auf einer Pressekonferenz des Ministerrates berichtete der Beamte, dass das Ministerium für Verkehr und Kommunikation (MTC) mit der National Union of Carriers und dem Peruanischen Konföderation der Fluggesellschaften Vereinbarungen getroffen habe, um den Streik aufzuheben und die Straßen zu entsperren.

VLADIMIR CERRON SPRICHT

Der ehemalige Gouverneur von Junín, Vladimir Cerrón, drückte seine Solidarität durch seine sozialen Netzwerke mit den Geschehnissen in der Stadt Huancayo aus. Er forderte die Regierung Pedro Castillo auf, keine Gewaltmaßnahmen zu ergreifen, um die Demonstrationen einzudämmen.

„Unsere Solidarität mit den Menschen, Landwirten und Luftfahrtunternehmen in ihrem Kampfmaßstab. Die Regierung sollte sich nicht für Repression entscheiden, sondern für Dialog und Konsens. Die Reaktion der Minister für Verkehr und Landwirtschaft war spät, aber es ist genauso notwendig „, sagte er.

BLOCKIERTE STRASSEN IN JUNÍN

Central Highway (unterbrochener Verkehr)

-Km 23 Tingopaccha (Acolla, Tarma)

- Huacrapuquio 136 (Huancayo)

75 Miraflores (Jauja)

-Km 78 Stuart-Brücke (Huaripampa, Jauja)

92 San Lorenzo (Jauja)

-km 120 Brena-Brücke (Pilcomayo, Huancayo)

LESEN SIE WEITER