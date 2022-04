Hinter den Kulissen des Sturms, den Maradona bei der letzten Auslosung der Weltmeisterschaft auslöste

MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 01: Draw assistant, Diego Maradona draws Mexico during the Final Draw for the 2018 FIFA World Cup Russia at the State Kremlin Palace on December 1, 2017 in Moscow, Russia. (Photo by Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images)

Niemand hat es erwartet. Maradona hatte Witze gemacht, er hatte sogar über den Witz von Gary Lineker gelächelt, seinem ehemaligen Rivalen in Mexiko 86, der sich entwischt hatte, dass er „geschickt mit seinen Händen“ sei und auf das mythische Tor mit der Faust in diesem WM-Viertelfinale gegen England anspielte. Als der ehemalige englische Stürmer ihn jedoch nach der Gruppe fragte, die Glück bei der Auslosung der Weltmeisterschaft in Russland aus Island, Kroatien und Nigeria gehabt hatte, zeichnete Diego eine unerwartete verbale Gambeta und ließ den Moderator und seinen Partner stumm.

„Argentinien muss die Runde bestehen, weil die Gruppe zugänglich ist und weil sie sich verbessern muss. Er kann nicht so schlecht spielen wie er ist.“ Schwarzer Anzug, gelbe Schleife, Fluff detonierte die Galabombe voller Protokollinhalte, ohne eine Geste außerhalb des Korsetts. Die Welt des Fußballs sprach weiter darüber, was die Bälle bestimmt haben... Und Maradonas scharfe Kritik an Sampaoli. Und der Kontext, in dem er es gesprochen hatte.

Die Zehn hatten bereits während des vorherigen Zeitraums Aufmerksamkeit gestohlen. Erstens, weil er das Konklave mit Präsident Wladimir Putin in der Morgenschicht abgelehnt hat, wie ein Audio von Infobae bestätigt hatte vor kurzem Zugang zu einem Monat. „Nein, die Putin-Sache ist alles sehr gut, alles ist sehr nett. Ich möchte ihn kennenlernen, ich möchte mit ihm sprechen. Ich hatte bereits zwei oder drei Proben von: „Hallo Putin. Was machst du, Putin? Du bist re-Pin. Re-putin del oro...“. Aber ich muss um 9:30 Uhr aufstehen und stehe um diese Zeit nicht auf, verstehst du?“ hören Sie ihn es sagen.

„Es tut in meiner Seele weh, weil jeder da sein wird... Und nach wem wird das Biest fragen? Für mich. Er wird nicht nach (Carles) Puyol fragen, verarsch mich nicht. Aber es ist ein sehr früher Termin. Er hätte am Nachmittag nach den Aktivitäten einen Cocktail machen sollen. Ich danke Putin, aber morgen gehe ich nicht hin. Es ist entschieden „, fügte er hinzu.

In der Spätschicht fand das Treffen jedoch mit Maradona als Botschafterin für die anderen Stars, einschließlich des Brasilianers Ronaldo Nazario, statt. „Alle Jungs sind gekommen, um dich zu sehen, und sie wollen ein Foto. Ronaldo ist so schüchtern, dass er mir sagte: „Diego, bitte sag es Putin“, er versuchte ihn weicher zu machen.

Aber all diese Hin und Her fielen nach dem albiceleste-Sturm, den Diego entfesselte, in den Hintergrund, bis Sampaoli, der von den Ständen aus sah, wie er vom obersten Idol der Nationalmannschaft auf der Bühne gesteinigt wurde, auf ihn reagierte, ohne ihn kurz später vor den Fernsehkameras zu benennen.

„Ich hoffe, wir können besser spielen, wir haben in den Playoffs trotz der Schwierigkeiten einige Eigenschaften gezeigt. Ich habe das Beste der Welt und das Beste in der Geschichte „, kehrte er zurück und stellte Lionel Messi über Maradona. Dann führten die Höhen und Tiefen in der Beziehung zu den Referenten des Teams dazu, dass die Stars des Teams auch keine gute Erinnerung an ihr Management hatten, das nach dem Ausscheiden im Achtelfinale durch Frankreich endete.

Tatsächlich war dieser Moment einer der Gipfel der Virulenz in der Verbindung zwischen DT und Diego. Aber es gab mehrere. Die verbale Pyrotechnik des Sterns hatte fast seit dem Eintritt des ehemaligen chilenischen Beraters auf Ezeiza Lärm gemacht.

Gab es Vorsatz von Maradona, wenn es darum ging, die Nationalmannschaft mit dieser Aussage von Grund auf zu erschüttern? Unter denen, die ihn auf dieser Reise begleitet haben, sagen sie nein. „Er hat nie mit ihm kommuniziert, wenn er vorhatte, diese Kritik zu sagen, hatte er sie im Kopf. Es war eine maradonische Entscheidung, eine von denen, die er hatte „, betonte eine Quelle aus dem Team, das mit Pelusa zusammenarbeitete.

Wann wurde Diegos Encono mit Sampa geboren? „Er hielt ihn für einen Vendehumo, er wurde wütend, als er rannte, um Boca zu führen, und er machte das Kreuz für ihn. Er sagte, er habe im argentinischen Fußball nichts getan und es störte ihn, dass ihn alle anriefen, um die Nationalmannschaft als Retter zu führen“, verriet dieselbe Stimme.

Ist so etwas passiert, der Flirt der gebürtigen Casilda mit der Xeneize? Sampaoli hat seine Beziehung zur chilenischen Nationalmannschaft am 19. Januar 2016 unterbrochen. Und er trat im März als Hauptkandidat für die Leitung des Ribera-Teams auf, als die Führung von Daniel Angelici nach einem Ersatz für Rodolfo Arruabarrena suchte.

Matías Ahumada, damals Schatzmeister von Boca, nutzte eine Reise nach Santiago de Chile, um ihm ein Angebot zu unterbreiten. Nach den damaligen Chroniken lehnte er das Angebot wegen seiner Sympathie mit River ab und weil er zu dieser Zeit nicht in Argentinien arbeiten wollte.

„Ich bin seit meiner Kindheit ein River-Fan. Es würde mir zusätzlichen Druck geben, dorthin zu lenken. Ich konnte kein Trainer für Boca sein „, erklärte er später in einem Interview mit dem Radioprogramm No Somos Nadie. Abgesehen von dieser Aussage war Angelici einer von denen, die ihn in der AFA als Nachfolger von Patón Bauza beförderten, als die Überfahrt nach Russland 2018 in Gefahr war.

Es gab noch mehr Faktoren, die Maradonas Sprache belasteten. „Sampaoli hat mich verraten, denn als Argentinien den Davis Cup im Tennis in Kroatien gewann, sagte er mir, dass er die Gelegenheit nutzen wolle, mir in Sevilla (dem Club, den er führte) eine Hommage zu erweisen, aber er tat es nie. Es fiel bereits auf, dass er andere Gedanken hatte „, beschuldigte er ihn. Und die Angriffe vertieften sich nach dem rockigen Spaziergang in den Qualifikationsspielen und dem 1-6-Sieg gegen Spanien im März 2018. „Was mich stört, dass es viel gekostet hat, bis wir respektiert wurden, dass Argentinien Angst hat. Heute haben sie außer Messi den Respekt vor dem Hemd verloren „, wiederholte Diego.

„Sag mir, wenn die Leute ein Tor von Sampaoli gerufen haben, wirfst du den Ball auf ihn und gibst ihn mit deiner Hand zurück“, peitschte er ihn. Bereits begann die Weltmeisterschaft, nach 1:1 gegen Island, ging weiter. „Sampaoli kann nicht aufs Land zurückkehren, es ist eine Schande. Das Problem in Argentinien ist dasjenige, das sie leitet und das ihnen in den Kopf stellt, was sie auf dem Platz zu tun haben. Denn wenn der Trainer in seinen Konzepten nicht klar ist, können die Spieler keine Wunder vollbringen.“

Sarkastisch gab er ihm einen Spitznamen, den er ihm in seinen Fernsehauftritten gab: „Der Schachspieler“. Es war die Fortsetzung eines Sturms, der mitten in der Auslosung der Weltmeisterschaft 2018 in Russland ein unerwartetes Kapitel hatte, das Diego Maradona als letztes miterleben (und auf seine Weise spielen konnte).

