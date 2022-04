Gino Assereto bedauert den Einsatz von Anabolika: „Meine Brustwarzen sind gewachsen“

Obwohl er eine Weile von Reality-Shows des Wettbewerbs entfernt war, um sich der Musik zu widmen, beschloss Gino Assereto, nach Esto es zurückzukehren Guerra soll Anthony Aranda ersetzen, der sich am Knöchel verletzt hat und sich von den Bildschirmen von América Televisión fernhalten musste.

Aus diesem Grund nannte die Produktion der Reality-Serie Jota Benz's Bruder und er stimmte zu, zurückzukehren. Da er in Pachacamacs Studios anwesend war, tritt der Influencer in verschiedenen Fernsehprogrammen auf, um Details seines Lebens zu enthüllen.

Während eines Interviews mit dem Programm En Boca de Todos enthüllte der Reality-Junge, dass er sich einer Operation unterziehen musste, nachdem er wegen der Anabolika, mit denen er seine Muskeln aufbaute, eine Operation durchführen musste.

„ Die Wahrheit ist, Gynäkomastie Ich denke, als ich in Peru ankam, war es die Unreife, Dinge zu benutzen, die ich nicht benutzen sollte und die dazu führten, dass meine Brustwarzen ein wenig wuchsen. Ästhetisch mochte ich sie nicht und habe sie einfach so ausgezogen „, sagte Gino Assereto.

Ebenso nutzte der ehemalige Partner von Jazmín Pinedo die Kameras von En Boca de Todos, um den Leuten zu empfehlen, keine „Pichicata“ zu verwenden, da dies ihnen in Zukunft schaden könnte, wie es ihm passiert ist.

„ Die Pichicata ist wahr, das ist es und ich kann sagen, dass sie sie nicht benutzen, weil sie mir Gynäkomastie verursacht haben und ich sie entfernen musste... um Leuten zu raten, es nicht zu benutzen. Ich habe es lange nicht benutzt und es geht mir gut „, fügte er ganz ruhig hinzu.

GINO ASSERETO UND PATRICIO PARODI HATTEN EINE STARKE DISKUSSION

Gino Assereto und Patricio Parodi waren in der jüngsten Ausgabe von Esto es Guerra in einer harten Diskussion zu sehen, nachdem der ehemalige Partner von Jasmine Pinero darauf hingewiesen hatte, dass der Kapitän der „Krieger“ keine Verletzung erlitten hatte und vorgab, nicht in Ordnung zu sein, um nicht anzutreten.

„ Ich denke immer noch, dass du an diesem Tag nicht verletzt wurdest. So sehr die Leute sagen, egal wie viel Ihre Fans sagen, ich denke, Sie wurden nicht verletzt , denn wenn Sie verletzt worden wären, würden Sie im Moment nichts tun „, fragte er.

Diese Worte von Gino Assereto wurden von Patricio Parodi nicht gut aufgenommen, der nicht zögerte, ihm laut und deutlich zu antworten, weil er seinen Gesundheitszustand in Frage stellte. „Es ist nicht das, was die Follower sagen, es ist nicht das, was die Zuschauer sagen, es ist nicht das, was Sie sagen, ich habe einen medizinischen Test, bei dem mein MRT es sagt“, fügte er hinzu.

Dies hielt das Mitglied der „Kombattanten“ jedoch nicht davon ab, dass sein Partner zwar eine ärztliche Untersuchung hatte, diese jedoch hätte herstellen können. „ Ich kann auch einen falschen Magnettest machen lassen“, peitschte er aus.

