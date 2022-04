Videos und Fotos der Gewalt, die in Huancayo aufgrund des Stillstands der Fluggesellschaften entfesselt wurde

Frachtführer streiken derzeit fünf Tage lang; und mehrere Regionen des Landes werden blockiert und Demonstranten sind im Land anwesend s Hauptstraßen. Der heute Morgen von der Superintendency of Land Transport of People, Cargo and Goods (Sutran) veröffentlichte Bericht wies darauf hin, dass die Blockade der Straßen die Verkehrswege in sechs Regionen unterbricht, hauptsächlich in Junín, Arequipa und Puno.

Zweifellos war der kritischste Punkt an diesem Freitag Huancayo, wo in einigen Teilen der Stadt Schäden und Plünderungen registriert wurden.

Der Oberst des KKW Colin Sin Galván, Leiter der Polizeiregion Junín, sagte gegenüber Canal N, dass sich seit 10 Uhr fast 8.000 Demonstranten der Transportgewerkschaft und der landwirtschaftlichen Landwirte auf dem Huamanmarca-Platz versammelten. Auf diesem Platz befinden sich der Hauptsitz der Regionalregierung sowie der Gemeinde Huancayo. Anfangs gab es eine Auseinandersetzung, die auch kontrolliert werden konnte. Und wie er sagte, protestieren Demonstranten zu dieser Stunde friedlich.

„Einige Demonstranten, die nicht Teil dieser Gilden wären, passieren Orte, um öffentliches und privates Eigentum zu beschädigen. Aber mit dem notwendigen Personal versuchen wir, die Missbräuche zu kontrollieren. Sie sind kleine Gruppen, aber sie wurden kontrolliert „, sagte Galvan, und er schloss nicht aus, dass sie unter den Protestanten infiltriert hatten. Im Moment sagte er, dass zwischen 10 und 15 Personen wegen Vandalismusakten eingegriffen hätten.

Die Behörde schloss aus, dass sie Verstärkung fordern würden. In der gesamten Polizeiregion Junín haben sie mehr als 4.000 Truppen, während es in Huancayo mehr als tausend Truppen gibt.

Im Laufe der fünf Tage des Streiks räumte Galván ein, dass dieser Freitag der Tag mit den meisten Auseinandersetzungen war. Er wiederholte jedoch, dass es kleine Gruppen sind, die Schaden anrichten und plündern, und wir kontrollieren sie bereits.

Er räumte jedoch ein, dass es Polizeibeamte gibt, die aufgrund von Verletzungen, die bei Zusammenstößen mit Demonstranten entstanden sind, im Gesundheitswesen der peruanischen Nationalpolizei behandelt wurden. Die meisten sind Schläge von Steinen, aber sie sind nicht Schwerkraft. „Im Moment wird für sie gesorgt. Wir werden den Bericht in wenigen Augenblicken haben „, sagte er.

TREFFEN MIT DEN MINISTERN

Die Präsidentschaft des Ministerrates veranlasste eine Delegation von Ministern, die in die Stadt Huancayo reisen sollten, um den Dialog mit den Gilden der streikenden Träger zu stärken.

Durch eine Nachricht auf seinem offiziellen Twitter-Account wurde darauf hingewiesen, dass die Minister für Außenhandel und Tourismus, Roberto Sánchez, Agrarentwicklung, Óscar Zea; und für Kultur, Alejandro Salas, auf Reisen sind.

Oberst PNP berichtete, dass dieses Treffen mit den Ministern in der Provinz Jauja stattfinden wird, und es gibt Mitarbeiter mit einem General. Er kündigte an, dass Vertreter der Gilden, die ihre Stimme des Protests erhoben haben, umgezogen sind. Und die Rolle der Polizei besteht in diesen Fällen darin, „die Sicherheit für diese Räume des Dialogs zu gewährleisten“.

LESEN SIE WEITER: