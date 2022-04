Gewalt in Huancayo: Dies wären die Aussagen von Pedro Castillo, die den Ärger des „Huanca-Rennens“ entfesselten

Nach den Aussagen mehrerer Bürger beschuldigen sie den Präsidenten, Unbehagen im „Huanca-Rennen“ verursacht zu haben, da er gestern unabhängige Personen als „bezahlte Führer“ bezeichnet hat, die ihre Rechte als „bezahlte Führer“ einfordern. „Es sind die organisierten Leute“, sagte einer der Huancainos inmitten der Proteste.

Dies wären die Worte von Castillo Terrones, die die Exzesse in Huancayo verursachten: „Einige schlecht gemeinte und bezahlte Unterbrechungen und Straßensperren werden angekündigt. Einige Führer und Führer müssen von hier aus mitteilen, dass wir in den nächsten Stunden Ordnung schaffen werden, da wir aus diesem Steinbruch des Kampfes kommen und aus den Räumen kommen, die wir oft gebraucht haben, um von den Behörden gehört zu werden „, sagte Piura während seiner Rede auf einer offiziellen Veranstaltung um Eigentumstitel zu liefern.

„Wir sind die Regierung des Dialogs und des Verständnisses, aber wir müssen es am Tisch tun. Wenn du willst, reden wir auf der Straße. Aber wir können den Traum einer Regierung und der Menschen, die wir haben, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen, nicht brechen „, fuhr er fort.

HUANCAÍNOS BITTET CASTILLO, NICHT SCHIKANIERT ZU WERDEN

Bei Konsultation der Presse waren sich mehrere Einwohner von Huancayo einig, dass das Staatsoberhaupt sich selbst schikaniert, anstatt die wirklichen Probleme zu lösen, mit denen Peru konfrontiert ist. Unter ihren Behauptungen betonten sie, dass die Preiserhöhung nur einem Sektor des Landes zugute kommt, während sie „kein Geld zum Kauf haben“.

„Die Leute sind bereits gestiegen. Wir tun es für die richtigen Zwecke. Landwirtschaft ist Leben, Landwirtschaft ist Gesundheit. Wenn die Küste nicht zuhört, geht ihr das Essen aus. Huancayo wird keine Nahrung für die Küste freigeben. Es gibt kein Geld zu kaufen, alles steigt. Der reiche Mann nimmt alles und wir haben nichts „, sagte ein Demonstrant gegenüber Canal N.

Während ein anderer Bürger kommentierte, dass Castillo die Leute vergisst, die ihn zum Präsidenten gewählt haben. „Hier wird uns kalt und verhungert für unsere Prinzipien und Rechte, aber Präsident Pedro Castillo hat vergessen, dass diese Leute hier sie an die Macht bringen und uns den Rücken kehren“, sagte er.

Darüber hinaus verhöhnten sie, dass der Präsident beschlossen hatte, an der Eröffnung der dritten Futsal-Down-Weltmeisterschaft teilzunehmen, anstatt einen Dialogtisch einzurichten, um den Konflikt so schnell wie möglich zu lösen. „Wir überlegen, was er macht, ist ein Spott. Sport ist wichtig, aber zuerst gibt es die Lösung und die Probleme der Menschen. Er spricht so viel über die Menschen, aber wenn wir hier protestieren, kehrt er uns den Rücken zu „, sagte er.

Es stellte sich auch heraus, dass sich die Huancainos aufgrund der Versprechen der Exekutive am Vorabend ebenfalls unwohl fühlen und sich über die Regierung aufregen. „Sie haben das Gefühl, dass die Behörden ihr Wort gebrochen haben, wodurch Tausende von Menschen auf die Straße gingen. Sie wollten einen Dialogtisch einrichten, aber da sie keine Informationen von Führern, lokalen und regionalen Behörden hatten, aber es gab keine Informationen „, sagte Korrespondent Walter Campos für Canal N.

„Dies verursachte Unbehagen bei den Demonstranten, die ziemlich gewalttätig gegen die Polizei vorgingen, mit der sie mehr als eine Stunde lang zusammenstießen. Sie fordern die Anwesenheit des Executive Pedro Castillo. Das ist der Befehl „, fuhr er fort.

BLOCKIERTE STRASSEN IN JUNÍN

Central Highway (unterbrochener Verkehr)

-Km 23 Tingopaccha (Acolla, Tarma)

- Huacrapuquio 136 (Huancayo)

75 Miraflores (Jauja)

-Km 78 Stuart-Brücke (Huaripampa, Jauja)

92 San Lorenzo (Jauja)

-km 120 Brena-Brücke (Pilcomayo, Huancayo)

LESEN SIE WEITER