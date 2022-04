Gefängnis für einen Mann, der intime Videos von einer Frau in Cartagena erpresst hat

Ein Staatsanwalt in Cartagena bat einen Sicherheitsrichter, eine Sicherungsmaßnahme gegen Javier Cáceres Zúñiga, alias El Javie, anzuordnen, der angeblich für das Verbrechen der Erpressung verantwortlich ist. Laut dem Ermittlungsverfahren des Unternehmens wird der Angeklagten vorgeworfen, angeblich illegale wirtschaftliche Forderungen an eine Frau gestellt zu haben, im Gegenzug dafür, dass sie einige Videos, die angeblich intim von ihr sind, nicht verbreitet hat.

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft ereigneten sich die untersuchten Vorfälle im Viertel Olaya Herrera in der Hauptstadt Bolívar, wo das 35-jährige Opfer das Opfer im Alter von 35.500.000 Pesos befragte, um die oben genannten Videos nicht in sozialen Netzwerken preiszugeben.

Die Arbeit der Behörden führte dazu, dass der 55-jährige Alias El Javie von der Nationalpolizei in Flagrante gefangen genommen wurde, als er das Geld erhielt, offenbar infolge von Erpressung. „Auf Anfrage der Generalstaatsanwaltschaft entschied ein Richter für die Garantiekontrolle, dass der Angeklagte die Sicherheitsmaßnahme im Gefängnis Ternera de La Heroica einhalten muss“, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens.

In anderen Nachrichten im Zusammenhang mit dem Verbrechen der Erpressung wurde in den letzten Tagen berichtet, dass die Abteilung Norte de Santander der Generalstaatsanwaltschaft zwei Personen festgenommen hatte, die angeblich einem Priester in der Gemeinde Los Patios ein Handy gestohlen hatten. Danach versuchten sie, ihn mit angeblich zu erpressen persönlicher Inhalt des Geräts.

Das könnte Sie interessieren: 8 der 11 Menschen identifiziert, die bei der Operation in Putumayo ums Leben kamen

Am 31. Januar teilten Brayan Andrés Duarte Eusse, ein 34-jähriger Einwohner der Gemeinde El Zulia, und der Priester einige Freizeit miteinander. Danach nahm das Syndikat das Handy des Klerikers. Drei Tage später begannen Duarte und Herr Juan David Meza Collazos, 23, den Priester anzurufen und ihn einzuschüchtern.

In den Anrufen versicherten ihm die Kriminellen, dass sie auf seinem Computer ein intimes und kompromittierendes Video des betroffenen Priesters gefunden hätten, dessen Details nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Dann forderten sie, dass er sechs Millionen Pesos aushändigte, als Gegenleistung für die Rückgabe des Telefons.

Andernfalls wurde dem Priester gedroht, die Ausrüstung an Monsignore Libardo Garcés, den Bischof von Cúcuta und direkter Leiter des Klerikers, zu übergeben, damit er den Inhalt der Aufzeichnung kannte.

Der Priester plante einen Ausweg aus der Situation: Er stimmte mit den Kriminellen zu, vier Millionen Pesos in einem zentralen Bereich der Gemeinde zu liefern, in der er Pfarrer ist. Der Austausch würde vor einem Supermarkt im Viertel Pisarreal stattfinden.

Bevor er jedoch dorthin ging, informierte er das Gaula-Team der Nationalen Polizei über die Situation, die eine diskrete Operation vorbereitete, um sie zu fangen. Am 7. Februar, als die Kriminellen zu dem Treffen mit dem Pfarrer kamen, um ihre Beute zu erhalten, wurden sie von den Polizeibeamten überrascht.

Nach ihrer Festnahme wurden sie einem Richter über Garantien für das Verbrechen der versuchten verschärften Erpressung und im Fall von Duarte Eusse das Verbrechen des Diebstahls vorgelegt. Der Richter beschloss, sie in das Gefängnis La Modelo in Cúcuta zu schicken, während über ihre Strafe entschieden wird.

LESEN SIE WEITER:

Sie suchen in seinem Büro in Bogotá nach einem Anwalt und schossen ihm in die Stirn.

Im Morgengrauen angekommen, zündete die Frau ihren Partner in Soledad (Atlántico) an