Fünf Mitglieder der Familie Michoacán fielen aufgrund eines Massakers an der Palenque de Zinapécuaro

Bundes- und Kommunalbehörden verhafteten fünf mutmaßliche Mitglieder der Familie Michoacán, die wegen ihrer Beteiligung an dem Massaker an 20 Personen in einem Palenque in Zinapécuaro sowie wegen Angriffen auf Ministereinrichtungen in Maravatío untersucht werden.

Die konsultierten Bundesquellen bestätigten gegenüber Infobae Mexico, dass die Subjekte der Fraktion angehören, die Operationen im Osten von Michoacán und einem Teil des Bundesstaates Mexiko registriert. Nach Angaben der Ministerbehörden wurden die Probanden in einer Stadt in der Gemeinde Susupuato festgenommen.

Dies sind Fernando José E., José Antonio Q., Adrián C., Juan Antonio M. und Irvin R., denen drei 7,62-Gewehre (AK-47) gesichert wurden; zwei Gewehre des Kalibers 0,22; ein Gewehr .270; eine halbautomatische 12-mm-Schrotflinte und ein 40-mm-Granatwerferaufsatz; sowie nützliche Zeitschriften und Patronen.

„Jutesäcke mit grünem Gras, anscheinend Marihuana, wurden ebenfalls beschlagnahmt“ sagte die Staatsanwaltschaft Michoacán, die Untersuchung der mutmaßlichen Beteiligung an beiden Angriffen.

Los presuntos delincuentes fueron asegurados en Susupuato y luego trasladados a Morelia (Foto: FGE-Michoacán)

Dem offiziellen Bericht zufolge wurden die fünf Männer mit Langwaffen auf eine unbefestigte Straße gebracht, die in die Stadt El Mago führt. An der Operation nahmen Agenten der Nationalen Anti-Kidnapping-Koordination, des National Intelligence Center, der Nationalgarde, der Armee und der örtlichen Staatsanwaltschaft teil.

Nach ihrer Festnahme wurden die mutmaßlichen Kriminellen in die Stadt Morelia verlegt, um der Generalstaatsanwaltschaft am Hauptsitz des Unternehmens Michoacán zur Verfügung gestellt zu werden. Vorläufige Hinweise der Behörden werden weiterhin die am 9. Februar und 27. März begangenen Auswirkungen stützen.

Bei den Erschießungen der Staatsanwaltschaft von Michoacán am frühen Morgen und Maßnahmen zur Unterstützung des Angriffs wurden drei Beamte verletzt. Zu dieser Zeit war die Teilnahme der Correas, die als Verbündete der Familie Michoacán bezeichnet wurden, nicht ausgeschlossen.

Infolge des Einbruchs eines bewaffneten Kommandos am vergangenen Wochenende in einem geheimen Palenque in Zinapécuaro wurden 19 Menschen an Ort und Stelle getötet, während ein weiteres Opfer auf dem Weg ins Krankenhaus starb.

El dueño del lugar, su hijo y una mujer tenían ciudadanía estadounidense (REUTERS/Stringer NO RESALES)

Darüber hinaus wurden vier Personen durch die Stöße verletzt. Bis heute ist nur ein Thema mit dem Spitznamen El Chapo geschützt, das möglicherweise ursprünglich aus Guatemala stammt. Alle anderen wurden bereits von Verwandten beansprucht.

Die Bundesbehörden hatten bereits darauf hingewiesen, dass das Massaker, bei dem 20 Menschen ums Leben kamen, auf Repressalien zwischen Mitgliedern der organisierten Kriminalität zurückzuführen war. In diesem Gebiet, das an Guanajuato grenzt und sich dem Bundesstaat Mexiko nähert, werden Zellen des Kartell Jalisco Nueva Generación (CJNG), der Correas und der Familie Michoacán um Kontrolle bestritten.

Vorläufige Berichte deuten darauf hin, dass Rache gegen einen mutmaßlichen regionalen Chef der CJNG geplant war, der aus seiner Zugehörigkeit zur Familie Michoacán auswanderte. Falken lokalisierten den mutmaßlichen Anführer und es wurde eine Operation eingesetzt, um ihn hinzurichten. Die Correas hätten jedoch als Unterstützung für diese Aktionen gedient.

Auf der anderen Seite denunzierte dieselbe Gruppe unter der Leitung von Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, in einem In sozialen Netzwerken veröffentlichtes Video, dass diejenigen, die die 20-Opfer hingerichtet haben, Gastgeber des Führers der Familie Michoacán, Medardo Hernández Vera alias El Cien oder Lalo Mantecas, waren. Sie wiesen auf die Abstimmung mit Daniel Correa, dem Leiter der Zelle, hin trägt seinen Nachnamen.

Los sicarios llegaron escondidos en una camioneta de frituras robada en el Estado de México (Foto: SSP-Michoacán)

Das Massaker im geheimen Palenque von Zinapécuaro wurde nachts aufgezeichnet. Der Besitzer des Ortes und sein Sohn wurden dort getötet, ebenso drei Frauen und der Rest von 15 Männern. Die Attentäter blockierten mit einem Lastwagen die Straße um die El Paraíso Ranch in der Kolonie Emiliano Zapata.

Bei der öffentlich zugänglichen Veranstaltung wurden etwa 40 Hahnenkämpfe ohne Wette abgehalten. Als das Gelände seine Türen schloss, traf ein Kommando an Bord eines Sabritas-Distributionswagens ein, der Tage zuvor im Bundesstaat Mexiko gestohlen worden war.

Sie eröffneten das Feuer und flohen dann in Autos der Opfer selbst. Die Fachagenten lokalisierten 15 Fahrzeuge verschiedener Typen und Modelle. In einem der Lieferwagen, der angeblich mit den Personen verwandt war, die den Angriff erlitten hatten, befanden sich Kleidung und Aufkleber mit dem Logo einer kriminellen Zelle. Mehr als hundert schwerkalibrige Schlagzeuggehäuse wurden ebenfalls vorgestellt.

LESEN SIE WEITER: