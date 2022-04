Ein US-Richter lehnte Ghislaine Maxwells Antrag auf ein neues Verfahren ab und bestätigte die Verurteilung wegen Menschenhandels mit Minderjährigen

Ghislaine Maxwell

Die britische Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epsteins Partner, der Ende des Jahres wegen Sexhandels mit Kindern verurteilt wurde letztes Jahr, wird nicht mehr in einem neuen Prozess vor Gericht gestellt, wie für drei Monate beantragt, entschieden an diesem Freitag von einem amerikanischen Richter.

„Der Antrag des Angeklagten auf ein neues Verfahren wird abgelehnt“, sagte Richterin Alison Nathan vom Bundesgericht in Manhattan gemäß einem vom US-Justizsystem veröffentlichten Gerichtsbeschluss.

Der Richter weigerte sich, Wochen nach der Befragung des Geschworenen vor einem New Yorker Gericht eine Wiederaufnahme anzuordnen, warum sie ihre persönliche Geschichte als Überlebende des Missbrauchs nicht in einem Fragebogen während des Auswahlverfahrens der Jury offengelegt hatte.

Der Geschworene sagte, er habe den Fragebogen „zu schnell durchgegangen“ und habe nicht absichtlich eine falsche Antwort auf eine Frage zum sexuellen Missbrauch gegeben.

„Ich habe nicht gelogen, um in dieser Jury zu sein“, sagte er.

Seiner Meinung nach sagte Nathan, dass das Versäumnis der Jury, seinen früheren sexuellen Missbrauch während des Auswahlverfahrens der Jury offenzulegen, sehr bedauerlich, aber nicht absichtlich sei.

Der Richter kam auch zu dem Schluss, dass der Geschworene „keine Vorurteile gegenüber dem Angeklagten hegte und als faire und unparteiische Jury dienen könnte“.

Wenn die Jury die Fragen richtig beantwortet hätte, hatten Maxwells Anwälte gesagt, sie hätten möglicherweise Einwände gegen die Anwesenheit des Mannes in der Jury erheben können, mit der Begründung, dass er einer Person, die eines ähnlichen Verbrechens beschuldigt wird, möglicherweise nicht fair sei.

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en 2005. Ella ayudó a administrar las casas de Epstein, facilitar sus relaciones sociales y reclutar masajistas

Die US-Staatsanwaltschaft lehnte am Freitag eine Stellungnahme ab. Nachrichten wurden bei Maxwells Anwälten hinterlassen.

Maxwell, 60, wurde nach einem einmonatigen Prozess, der die Aussage von vier Frauen enthielt, des Sexhandels und anderer Anklagen für schuldig befunden, die sagten, sie habe eine Rolle bei der Vorbereitung auf Epsteins Missbrauch gespielt.

Epstein beging im August 2019 Selbstmord, während er in einem Bundesgefängnis in New York auf den Prozess wegen Sexhandels wartete.

Maxwell sagt, er ist unschuldig.

Nach Abschluss des Prozesses gab die Jury, die in den Gerichtsdokumenten nur als Jury Nr. 50 identifiziert wurde, Interviews mit verschiedenen Medien, in denen sie die Beratungen beschrieben und enthüllt, dass er als Kind missbraucht worden war. Er sagte, er habe einige Geschworene davon überzeugt, dass die unvollkommene Erinnerung an den Missbrauch eines Opfers nicht bedeutet, dass es nicht passiert sei.

Potenzielle Juroren in dem Fall wurden gebeten, einen 50-seitigen Fragebogen auszufüllen, der die Frage enthielt: „Waren Sie oder ein Freund oder ein Familienmitglied jemals Opfer sexueller Belästigung, sexuellem Missbrauch oder sexueller Übergriffe?“

Die Jury markierte „Nein“.

Die Jury sagte in einem der Interviews, dass er sich nicht daran erinnere, dass ihm diese Frage gestellt wurde, dass es Nummer 48 auf dem Formular sei.

Maxwells Verteidiger baten den Richter, sofort ein neues Verfahren anzuordnen, aber sie sagte, sie könne es nicht tun, ohne die Jury zu befragen.

Nachdem Nathan Anfang März die Jury befragt hatte, reichten Anwälte beider Seiten schriftliche Argumente ein. Die Staatsanwaltschaft sagte, die Jury habe einen „ehrlichen Fehler“ gemacht und es sei „sehr klar“, dass Maxwell ein faires Verfahren erhalten habe.

Maxwells Anwälte waren anderer Meinung.

„Die Entschuldigung der falschen Antworten von Geschworenen 50, weil er glaubt, dass seine verborgene Geschichte des sexuellen Missbrauchs seine Fähigkeit, als faire und unparteiische Jury zu fungieren, nicht beeinträchtigt hat, befriedigt den Anschein von Gerechtigkeit nicht“, argumentierten sie. „Nur ein neuer Versuch würde es schaffen.“

(Mit Informationen von AFP und AP)

